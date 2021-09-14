台灣人為何不重視國防？癥結在於最敏感的「省籍情結」

台灣國防問題，癥結在於省籍情結

許多外國人都無法理解，台灣面對這麼嚴重的國防安全威脅，為什麼不能像以色列一樣全民皆兵？為什麼不像南韓那樣重視國防？

這個問題，即使是常年住在台灣的外國人也很難理解，但是我們這一代的台灣人都懂，只是不方便說。台灣國防問題，癥結在於省籍情結。而省籍情結一向是台灣最敏感的議題。

1980年的時候，我在台北市的一家眷區學校讀國中，臨畢業之前，班上有幾位外省同學決定要去報考軍校，讓我覺得非常的詫異。

「你們要去當兵喔？」我問他們。

「我們是去從軍，不是去當兵！我們將來都會當軍官，而不是當小兵。」他們很生氣的跟我說。

當時我讀的國中位於台北市大安區市中心，所以學生們的家境應該都在中等以上。

對我這種本省家庭的小孩來說，從軍絕對不在我們的生涯選項當中；而對那些外省家庭的小孩來說，從軍絕對是是他們的生涯選項之一。

說到從軍，台灣本省人直覺的就認為是去當一個小兵；而外省人直覺的就想到要去當軍官。

老一輩觀念：國軍是國民黨外省人的軍隊，而不是中華民國台灣所有人的軍隊

後來我大學畢業，考上預官到台中的十軍團擔任少尉資訊官，然後不久之後，蔣經國總統就過世了。

當時政變的傳聞甚囂塵上，許多人都認為參謀總長郝柏村會帶領軍隊推翻繼任的李登輝總統。

我放假回到家裡，也聽到我的父母在討論這件事情。我的母親說：「這件事情應該不用擔心，就算軍隊裡的外省軍官們要發動政變，底下的台灣士兵應該也不會聽命吧？」

在我父母親那一輩的觀念裡，國軍是國民黨外省人的軍隊，而不是中華民國台灣所有人的軍隊。

那個年代的外省人是充滿危機意識的，他們一方面擔心共軍跨海追殺到台灣來，一方面又擔心台灣人支持台獨，像傳說中的那樣要「殺光外省人」。

而國軍就是他們最大的依靠。

少將升官「戰功」：敵人不是共軍，而是台灣本土的獨派人士

我當兵的第二年被調到陸軍總部資訊中心。有一天我跟單位裡的軍官們到軍官餐廳吃飯，看到一群人簇擁著一名將軍走過。

我們的長官孔上校對我們這群預備軍官說：「你們看到沒有？那位是中華民國最後一位靠著戰功升上少將的將軍。」

我們聽了之後都十分不解，國軍不是已經很久沒有跟共軍打仗了嗎？怎麼還會有戰功？難道他是像007情報員一樣，潛入大陸進行諜報工作？

孔上校笑著跟我們解釋說，在兩年之前，被國民黨政府列為黑名單的許信良嘗試搭機回台，在桃園中正機場引發了很大的暴力抗爭活動，參與的軍警跟民眾各有數千人。

而那位少將，就是當時國軍的現場指揮官，他面對的敵人不是共軍，而是台灣本土的獨派人士。

台灣應該忘掉本省外省心結，認真面對國防問題

三十多年前我在當兵的時候，台灣對共諜的懲罰很重，幾乎是一抓到就槍斃。而且當時台灣的男生都必須服兩年的兵役，當兵的時候如果犯法，受的是嚴厲的軍法審判。

但是現在台灣的法令已經大幅的修正，對間諜與叛徒的懲罰很輕，年輕人不用再服兵役，而且軍人也不再受軍法審判了。

弔詭而諷刺的是，當年主導這些法令修改的，往往不是統派的國民黨，而是獨派的民進黨。因為台灣的獨派人士對國軍極度的不信任，他們認為懲治叛亂的法條都是國民黨用來對付他們的，他們也不希望給國軍太多的資源、太大的權力。

這麼多年過去了，台灣人對自身的認同漸趨一致。現在的年輕人應該很難分清楚誰是外省人，誰是本省人了吧？

是時候了，台灣人應該坦然面對自身的國防安全問題了。年輕人該當兵的就去當兵，想去考軍校的就去考軍校，抓到了叛徒就應該抓去關，國家該給軍方的資源就應該給軍方。

畢竟，現在的國軍已經不是國民黨外省人的軍隊，而是中華民國台灣全體國民的軍隊。我前面所說的那些故事，對現在的年輕人來說，都是遙遠而無關緊要的事情了。

本文經林宜敬授權轉載，原文刊載於此

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