《在診療室遇見老子》：當憤怒湧上心頭時，就要趕緊轉換成「湯匙思考」

文：野村總一郎

湯匙思考

若覺得煩躁，就拿出湯匙吧。放下叉子和刀子，把惹你不爽的人整個捧起來！

該怎麼面對「憤怒」這樣的情緒呢？

這是近來特別受到矚目的議題。

我們愈來愈常聽到「憤怒管理」（Anger Management）這個詞，

甚至有不少人會去參加這類議題的研討會和工作坊。

在診療室裡，也有許多人會坦然說出關於憤怒的煩惱，

好比「總是不自覺感到憤怒，然後和對方大吵一架」

「總是覺得心裡不舒坦，甚至憎恨對方」。

只要是人，就會產生憤怒的情緒。如何控制憤怒，或許是個永遠的課題。

此時，請大家試著想想「湯匙」。

醫譯： 優秀的戰士和謀略家是不粗暴的。 他們不會對對方感到憤怒， 也不爭論， 卻總是獲勝的那一方。

無論是工作還是私生活，倘若事情不像自己所想的那樣發展，理所當然會感到焦躁或憤怒。

正因為是人類，難免會有「忍不住生氣」的情緒，不過，我希望大家務必客觀地分析「憤怒究竟有什麼好處」「發脾氣後是否真能確保一切順利」。

回顧過去的經驗會發現，因發怒而解決問題本質的案例其實很少。

就好比高聲喝斥，或許周遭的人們會因此暫且聽自己的話。若身為職場上的領導者，因為有職務在身，人們就更會聽從這些話。

然而，以長遠來看，這麼做會失去他人的信任，和大家之間的距離（無論是物理還是心理）也會愈來愈遠。

更有甚者，以領導者的立場來說，利用憤怒來讓他人聽從自己的管理方式，是不可能讓下屬真心付出全力的。

即便是朋友間的對等關係，也很少會因為向對方發火而讓事情變順利。

如果自己心情因此舒爽也就罷了，但大多數情況下連發怒者也會感到後悔： 「好像說得太過分了……」「心情反而變差了。」

那麼，當憤怒湧上心頭時，應該如何思考才好呢？

此時就要轉換成「湯匙思考」。

刀子是用來使勁穿刺、切碎食物的餐具，也就是直接回擊，使對方受到傷害的反應方式；叉子則像是運用尖端連續扎刺對手的方法。

另一方面，湯匙給人的印象是溫柔地捧起對方。

「怎麼可能溫柔對待惹我生氣的人啊！」或許有人會這麼想。不過，此處所指的並不是單純的溫柔，而是成為比對方更巨大的存在，讓對方坐在自己的湯匙上。換言之，更像是玩弄對方於股掌間。

大家可能會覺得這樣的思考方式有點壞，然而，比起用刀子直接且迅速刺向對方，這個處理方式成熟得多。對於喜歡用「勝敗」來思考評斷的人來說，這樣的方法不是更像勝者的舉止嗎？

試著冷靜、客觀地思考，就會明白「展現憤怒」並不會是個好方法，這點你自己應該也很清楚。

就像老子所說，愈優秀的策略家，愈不會胡亂展現憤怒。理由很簡單，因為他們很清楚「這不會有什麼好處」。

心之診斷： 即便宣洩憤怒，也不會帶來任何好事。 放寬心胸並不是為了對方，而是為了讓自己安穩下來。

心之練習：幫助你控制焦慮的湯匙練習

憤怒屬於一瞬間的情緒。

因此，感到焦慮時總會不經意就情緒激昂起來，之後陷入後悔。為了避免事態發展至此，不妨先練習如何控制憤怒吧。

當感到焦慮、煩躁時，請試著實際把刀子、叉子和湯匙放在桌上。

首先拿起刀子，想像：「什麼樣的說話方式和行為，會像刀子一樣直接穿刺對方呢？」

想像完之後，把刀子放下，接著拿起叉子。

這回，去想像：「這種說話方式和行為，就像是用叉子扎刺吧？」

最後，請拿起湯匙，想像：「倘若要溫柔地把對方捧起來，該使用什麼樣的說法，什麼樣的做法呢？」

在思考的當下，你的憤怒和焦慮幾乎已經消失了。

若覺得要一一拿出三種餐具很麻煩，只拿出湯匙也無妨。舉例來說，你可以試著在下次吃咖哩飯的時候嘗試看看。

只要像這樣實際用餐具去思考，就能夠客觀地觀察自己的內心，是藉此控制情緒的最理想方法。

下次遇到「憤怒」的情境時，請試著在腦海中想像湯匙。用大湯匙將對方整個捧起來，讓渺小的對方在凹處滾來滾去。

使用這樣的思考方式後，相信你也不再有生氣的動力了。

書籍介紹

本文摘錄自《在診療室遇見老子：療癒10萬人的日本精神科名醫，教你32個「零批判」思考模式》，今周刊出版

作者：野村總一郎

譯者：郭子菱

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Photo Credit： 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬