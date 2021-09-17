《失去青春的孩子》：一個房間14個室友，她展開朝九晚十的美髮建教生活
我們想讓你知道的是
從南部隻身到台北學美髮的珊珊有了新房間，總共十四個室友。她們是店裡所有助理加上設計師，十幾個人就共用這唯一的房間。同時，珊珊每天早上八點四十分打卡、晚上十點結束的實習生活也正式展開。
文：涂曉蝶
兩個爸比、兩個媽咪
珊珊有兩個爸比，兩個媽咪。一個爸比、媽咪在南部家鄉，一個爸比、媽咪在台北工作的地方。
家鄉的這個媽咪，在加油站工作，一個月收入大概兩萬多元；而爸爸，多數時候是無業遊民，若有了工作與錢，便是喝酒。
珊珊是家中老么，大姊二十三歲就當上髮廊店長，大哥從軍簽了自願役，二哥在大城市裡做餐廳學徒，而珊珊，是家裡最後一個離家的孩子。
但珊珊並不想離家，因為若爸爸喝酒失去控制，有她在家還可以保護媽媽，倘若她也離家，那麼家裡就沒人能夠保護媽媽了。
珊珊告訴我，有次她與爸爸吵架，爸爸一氣之下拿起圓椅從她的鼻樑打了下去，當場血流如注。我聽了難過，珊珊卻說他們家的小孩應該都被爸爸或大或小的打過。而即便是面對這樣的處境，珊珊卻依然不願離家，我想或許她也不是真的不想逃離，選擇留下就是因為擔心媽媽。
只是最後，珊珊還是離開了家，至於離家的原因，是媽媽希望她能夠上台北念書。
比端盤子更好的選擇
為什麼念書要上台北？這件事得從珊珊的小學說起。
那時，正準備上高中的大姊說要去台北念美髮，不過一開始，大姊並沒有得到家人的支持，因為台北離家實在太遠了，直到另一個「爸比」出現，說服家人，「妳讓姊姊上來，我一定讓她三年之後當上設計師。」這件事才有了希望。
這個「爸比」是台北一家髮廊的老闆，他到家裡拜訪，向媽媽掛保證大姊的未來，在家人答應以後，便帶著大姊上台北去了。
三年後，老闆說到做到，承諾兌現，珊珊的姊姊真的在台北當上了設計師，媽媽覺得這個老闆不錯，決定再把珊珊交託給他。姊姊也說，南部是個鳥不生蛋的地方，上台北念書，能讓妹妹學會獨立。
不過珊珊最感興趣的其實並不是美髮，好吃的她，心中的第一志願是餐飲科系。只是媽媽覺得一個女生讀餐飲科，就是端端盤子而已，比起端盤子，拿剪刀大概更像是一技之長。而媽媽這樣的想法，或多或少也與大姊在台北一戰成名有關。「她就覺得，因為我姊在這邊讀得很好，所以她就覺得我來這邊也很好，就逼我去台北，用逼的逼我去。」
應著家人的意見與安排，珊珊就這麼離開了家鄉，去到繁華的大城市。
宿舍新生活，實習初體驗
珊珊來到台北，有了嶄新的生活，不只有老闆做她的「爸比」、老闆娘做她的「媽咪」，在這裡，她也有了新房間、新床舖，以及新室友。
珊珊總共有十四個室友，她們是店裡所有助理加上一、兩名設計師，十幾個人就共用這唯一的房間。房間的走道很小，僅比門略寬一點，而走道兩邊就是很大的「一個」上下通舖。
她們每個人用巧拼拼出自己的床位範圍，先來的人可以先選定位置、決定大小，等到學妹來了，她們才會各自讓出一點點位置，設法再擠縮出空間給學妹。把範圍劃定，再於巧拼上鋪一層薄被，就成了她們的床、她們的房間。
每天早上，店裡的「媽咪」會讓孩子輪流到市場買菜，交給他們八百元，讓他們學習如何充分運用這個額度，買到足夠讓十二、 十三人吃飽兩餐的食材，並學會料理。媽咪說，這也是他們想要教會孩子的技能之一。
安頓日子的同時，珊珊的實習生活也緊鑼密鼓地展開。
前三個月要學的東西很多，首先要學習禮儀及接待客人的技巧，像是如何開門？怎麼帶位？掃地、倒水、接電話，什麼都要學，也什麼都要做。基本的學會了，就接著學按摩、洗頭。
每個客人喜歡的洗頭方式都不一樣，「有的要指腹，有的要指甲，有的按摩要按到點，有的就是要大力，或小力。」客人的期待各有不同，於是珊珊也要學會各種洗頭的方法。
學習之餘也需要練習，於是店裡規定設計師一定要把自己的頭給新生洗，讓新生有練習的機會，而老闆則會在一旁，時不時地觀察新生的練習情況與進度。
學洗頭的最後一關是幫老闆洗頭。當新生被叫去幫老闆洗頭，並得到老闆的認可後，就可以真正開始「下現場」，漸漸就可以做得更多，並學更多與美髮專業相關的技術與工作。
實習日常，日復一日
實習生活日復一日，每天八點半起床，八點四十分打卡，九點半開門，接著就等客人上門。在客人還沒光臨之前，他們可以偷點時間吃個早餐、化個妝。中午時間到了就去吃飯，把飯吃完再回來繼續工作。店裡一天的生意，最少十個客人，最多可以接到五十幾個客人，只要一忙起來就有可能中餐、晚餐都吃不到。
晚上八點下班後，店裡的設計師會幫大家上晚課。晚課內容依據不同年級規劃不同的課程，一年級學捲髮，二年級學吹髮，三年級學習剪髮技術。課程會持續到九點半，結束後還要再打掃店面，這樣一天的實習才算完成。
到了晚上十點，一天當中真正屬於珊珊自己的時間才要開始，宿舍門禁設在十一點半，這之間可以去任何他們想去的地方，做任何他們想做的事情。珊珊通常趕在十一點半前回來洗澡，看看電腦，然後躺下睡覺，隔天繼續著相同的作息。至於其他想做的事，就只能等到月休四天的休假時間再做。
除了在店裡實習，珊珊一星期還有兩、三天要到學校上課，上課鐘響在晚上六點，一次上課四個小時。為了不讓店裡的營運因學生去上課而受影響，店家會將學生分成兩批，以便一批去學校上課，還有另一批能留在店裡工作。
這短短幾小時的上課時間裡，學校會將原本一週五天的課，全部濃縮再壓縮地教給學生。課程包括基礎學科與技術學科，前者諸如國文、英文，至於數學課則被省略，不再授課；後者主要透過假人頭練習與測時，來鍛練他們考取丙級證照的能力。
珊珊認為，店家與學校教給她的東西各有不同，學校教育旨在幫助他們考過證照，而店裡面的實習，才是真槍實彈，不但可以接觸到客人，也可以體驗現實工作世界裡會發生的事，這些都是在學校無法學到的，機會難得。
除了可以一邊上課，一邊累積工作經驗，珊珊說實習另一個誘人的好處是，不需要繳學費，還有一點點的薪水可以拿。
「我們不用繳學費，公司也不扣教育費（晚課學費）。公司免費教育我們，宿舍也不用我們繳水電費，住宿費也都不用，伙食費就是我們自己煮飯。早餐自己出，可是薪水會把早餐的錢補給我們，一個月六百塊。」
珊珊沒有拿過薪資明細，錢都是直接撥入她的戶頭。至於計算方式其實也很簡單，不過是底薪加上販賣髮類產品的錢。每個年級平均薪資各有不同，「一年級七千多，二年級也七千多，三年級是八千多。」如果遇到過年或做活動這一種賣產品最好的時機，他們就有機會再多賺一點。
依照珊珊的經驗，在生意不好的時候，當時三年級的她，一個月能夠領到的錢最少是六千多元。生意不錯的時候，最多也曾領過將近一萬元。她告訴我，「建教生的共通點，其實就是賺錢。」珊珊在有餘裕時，也會把錢寄回家給媽媽，為媽媽分擔一點家計。
前進國中招募新血
在實習過程中，珊珊擔負起設計師助手的工作。此外，到了畢業季，她還有另一個要務在身，即與設計師一起前進國中招募新血。
珊珊是店家招生團隊的固定班底之一，他們通常會一路向南，到小鄉小鎮去招攬學生，她告訴我，因為比起大城市，南部的孩子穩定性更高。
招生很重要，能確保一屆學生畢業後，有另一批學生遞補上來做助理，於是店家對於招生一事相當投入。凡招生季一到，珊珊就得一天到晚往南跑，去的學校多到十隻手指頭都不夠數。
不過珊珊說，儘管店家大力招生，能招收到的學生人數卻是一年比一年少，加上實習生活辛苦，能不能成功留住學生又是另一道難題，招生從不是種瓜得瓜、種豆就會得豆的差事。只是即便如此，店家卻仍舊堅持繼續招生，珊珊一語道破店家堅持的原因，「因為我們是他賺錢的工具。」
珊珊發現，雖然店家教給學生技術，但同時學生也能為店家服務客人，讓老闆只要坐在那裡，就算不服務客人，都有錢可以賺。她認為學生就是店家獲利的原動力，也因為如此，招生對店家來說才那麼重要。要能在一批學生畢業以前，找到另一批學生補位，店家的生意才能夠持續滾動、流轉不息。
珊珊告訴我，他們與店家之間其實就是一種交換關係，學生學到了技術，而店家賺到了錢，兩方各取所需，學生與店家之間沒有誰欠了誰。只是若真想要學功夫，珊珊說她還是會建議大家選擇有實習機會的教育制度，因為這樣可以學到更多的實用技術，也能接觸到真正的客人。
訪談尾聲，我探問她畢業後的打算，出乎我意料的，她的答案不是繼續升學，也不是成為設計師，就單單只是「回家」。
她告訴我，她會回去跟媽媽在一起，在家鄉繼續做美髮，因為那裡一個月只要賺個一萬五千塊，就足夠她花用了。「台北的三十塊跟家鄉的二十塊，大小不一樣，台北的滷肉飯一碗這樣，家鄉的滷肉飯一碗這樣。」
珊珊對著我比劃滷肉飯碗的大小，也比劃出家鄉與大都市的截然不同。
相關書摘 ▶《失去青春的孩子》：賠了青春又傷身，美髮建教生必經的三大挑戰
書籍介紹
本文摘錄自《失去青春的孩子：美髮建教生的圓夢與碎夢》，游擊文化出版
作者：涂曉蝶
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「這就是建教人生，你要忍很多事情，要先體驗社會。人家在念高中、在玩的時候，你就在職場上面乖乖工作，賺你的錢。」
台灣美髮建教合作第一手報導，揭開建教生為了夢想與生存所付出的代價。
- 台灣社會學會碩士論文獎得獎作品
- 附有32頁美髮助理工作小攝影集
建教合作曾是弱勢孩子脫離困境的一條出路，但為何美夢變成惡夢？原本立意良善的制度，為何反而使人陷入火坑？
為了解答心中的疑惑，作者展開美髮建教生研究，走訪台北、宜蘭、新竹、台中、雲林、嘉義、高雄，尋找願意訴說自己生命故事的建教生，並將他們的故事一點一滴記錄下來。
本書講述的是一群孩子如何成為建教生，以及他們成為建教生以後，發生在他們身上的故事。這些故事由家庭問題、經濟困境、教育不平等與勞動處境所交織而成。
聆聽建教生的說法，讓我們得以接近並理解，台灣中下階級的孩子如何在現實壓迫下，劈荊斬棘地殺出一條「生路」。
曾有人高喊，若店家不能依法辦理建教合作，不如就讓建教合作消滅。但本書作者卻希望它不要應聲倒下，而是能夠逐步修正，變成更好的教育制度。至於改變該從何開始？作者認為了解建教生是相當重要的第一步。
唯有了解建教生，才能為他們提供最實質的幫助，讓制度與政策的設計為他們量身訂作，避免對於他們的幫助，仍圍繞著主流價值，使他們再次遭受主流價值的壓迫。
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航