子宮內膜「增厚」與「增生」差了十萬八千里，精準診斷就靠子宮鏡切片

文：蘇軒（美迪婦產科診所院長／台北中山醫院主治醫師）

民眾：「醫生說我超音波下子宮內膜很厚，可能是子宮內膜增生，我該怎麼辦？」

看門診時常常會被病人問到這個問題，有時候說明了半天，民眾還是一知半解，頭上冒出三個問號。到底子宮內膜增厚跟增生有關聯嗎？

先說結論：子宮內膜增生經常合併異常出血，如果沒有異常出血，幾乎不用擔心；反之如果您有反覆的非經期出血，務必做進一步檢查。

重點一：超音波無法告訴你子宮內膜是否增生

要知道「超音波下子宮內膜厚」這是一個超音波檢查的描述，就像「我看你好像有點胖」一樣，不是一種疾病診斷。「子宮內膜增生」才是一個疾病診斷，它需要切下子宮內膜組織，並且拿到顯微鏡下檢查才能判定。所以，超音波無法告訴你子宮內膜是否增生。

什麼是子宮內膜增生呢？醫學上，子宮內膜增生（endometrial hyperplasia）是指在顯微鏡下，「子宮內膜細胞」在一個切片區間裡，數量變多、變密、甚至形狀型態上有變異。簡單來說，就是指子宮內膜組織中，塞滿內膜細胞，甚至發生細胞病變，讓整個組織變緻密了。

這跟子宮內膜厚、薄不能同一而論；子宮內膜增厚的意思，純粹是增厚，跟有沒有變緻密、增生，往往沒有很直接的關係。月經快來的前幾天，子宮內膜本來就會增厚，跟內膜增生一點關係也沒有。

重點二：「子宮內膜增厚」與「子宮內膜增生」八竿子打不著關係

「子宮內膜增厚」與「子宮內膜增生」，一個是鳳梨、一個是水梨，差一個字差了十萬八千里，千萬不要自己嚇自己！

Photo Credit: 問8

要怎麼才能知道自己是子宮內膜增厚還是增生？一般來說，子宮內膜增生都會有異常的非經期出血，所以如果您從來都沒有非經期出血，但超音波下看到內膜增厚，放心，這幾乎跟子宮內膜增生沒有什麼關係；但是如果您有反覆非經期出血，務必要至醫院檢查，看看是否有子宮內膜增生的風險。

也就是說，若沒有異常出血，單純只是超音波下看見內膜增厚，就不要自己恐嚇自己了。三個月後，當月月經排乾淨時，再去照一次超音波，通常就不會再看到內膜增厚了。

有沒有可能是子宮內膜增生？怎麼辦？

如果您有反覆非經期出血，務必要來醫院檢查。

這邊再複習一次重點一：「超音波無法告訴你子宮內膜是否增生」——超音波檢查只能看厚度，在學理上，子宮內膜增生是指密度增加，而非單純厚度增加，所以只看超音波意義不大，常常是杯弓蛇影，假警報。嚇死寶寶而已。

那該做什麼檢查呢？建議做 子宮鏡檢查 。子宮鏡下能直接看見內膜組織，沒有增生的子宮內膜儘管它很厚，但還是呈現有點半透明狀態。如果看到這樣的子宮內膜，即便很厚也沒問題，不會是內膜增生。

真正的子宮內膜增生，因為子宮鏡下看到的子宮內膜組織變得緻密、不再是半透明狀態，跟內膜增厚相比，就好像玻璃杯跟馬克杯的差別，醫生便能在子宮鏡下分辨出來，也能看出子宮內膜血管的長相變化，這是超音波無法判讀出來的。在子宮鏡下，即使大部分的子宮內膜都是薄的，只要局部有增厚、變得緻密、甚至血管型態改變，醫生就會懷疑是否有子宮內膜增生的病變，這時再在子宮鏡下直接切片，才能精準切到可能病變的病灶。

因此再三強調，厚薄不是問題，組織密度、內膜及血管的型態反而更重要。

根據以上的學理考考你，若你在超音波下看到子宮內膜增厚，要去做子宮內膜搔刮嗎？

好像要噢？才能幫助診斷？

當然不要！

因為你根本不知道在被刮什麼？而且到底有沒有需要被刮，還是個問題。現在的趨勢是精準醫療，極需要做切片的狀況才去做「精準的」子宮鏡下切片，絕對不是盲目的子宮內膜搔刮術。

重點三：要判斷是否有子宮內膜增生，非切片檢查不可

要精準的確定是否有子宮內膜增生，必須在子宮鏡下把懷疑的組織做切片，不是沒有看到就先刮再說，你怎麼知道你刮到了什麼、有沒有刮準！？就連刮刮樂也要對準、看清楚才知道有沒有中獎啊！

假設以上醫師的苦口婆心你聽進去了，你就會想問「子宮鏡該怎麼切片呢？」

一般的作法，是直接用切片夾在子宮鏡下夾組織送切片，這適用於目視下就很明顯的病灶。但有些組織是目視下無法100%精準判斷的「嫌疑犯」，這時候就必須麻醉、進手術房，做子宮鏡內膜切除手術，在子宮鏡下精準而且完整地切下大範圍內所有懷疑的病灶，送顯微鏡下病理檢查，才不會不知道自己在刮什麼、切什麼，白走一遭。

Photo Credit: 問8

還有一種新的子宮鏡切片方法，叫「 冷刀式子宮鏡切片 」，故名思義它不是靠電刀切，而是用類似絞肉機加吸塵器的方式，直接絞碎組織、吸入收集袋裡，這不用麻醉、不用進手術房、器械很細、疼痛感低、門診子宮鏡下就可以處理，很方便。

把病灶比喻成雜草就很能理解了，要怎麼才能快速精準地在一片花園裡除掉雜草又不傷害田地呢？

「子宮內膜搔刮」就像犁田機，雜草沒了，田地也被犁過一輪，對內膜破壞最大。

「電刀式的子宮鏡切片」就像鋤頭，能精準挖掉雜草，傷口只有局部、而且很淺，傷害低，但還是會翻起局部的土壤。

「冷刀式的子宮鏡切片」就像人工智慧電動除草機，還外掛集草器，能直接把懷疑的雜草切下化驗並收集起來，但不會挖到泥土，大大降低子宮壁的損傷。但是這要上萬元的自費，健保不給付、不親民，無法全面推廣。

不管用什麼方式，最後切片下來的組織會送顯微鏡下病理檢查，一般子宮內膜增生的檢查報告有四種：

單純性子宮內膜增生（simple hyperplasia) 複雜性子宮內膜增生（complex hyperplasia) 單純性子內膜增生合併不典型細胞病變（simple hyperplasia with atypia) 複雜性子宮內膜增生合併不典型細胞病變（complex hyperplasia with atypia)

其中3跟4才算是癌前病變。

重點四：並非所有子宮內膜增生都是癌前病變

因此即使是診斷有子宮內膜增生也不用擔心，1跟2都算是良性低風險的疾病。不需要害怕。

總結

子宮內膜增生經常合併異常出血，如果沒有異常出血，幾乎能跟這個診斷無緣；反之如果您有反覆的非經期出血，務必做子宮鏡檢查。

若子宮鏡下有懷疑的病灶，精準的切片能讓你毫無疑問地獲得確切診斷，不用東跑西跑逛醫院，還莫衷一是。即是被確診為子宮內膜增生，也不用過度擔心，除非有非典性細胞病變，一般都屬良性變化，按時追蹤即可。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航