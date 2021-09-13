植牙前，先將缺失的骨頭找回來：牙醫師解答五個最常見的植牙補骨問題

文：陳泰龍醫師

今天要講的「骨頭」具體來說都是指被牙齦包覆的「齒槽骨」。

牙科中的骨質流失並不侷限哪個年齡層，我在臨床上就遇過不少年紀輕輕卻骨頭條件不佳的人（長期缺牙、牙周病等導致），要順利完成植牙，首先要將缺失的骨頭找回來。

Q1：想植牙一定要補骨粉嗎？

答案是「不一定」。醫師會根據植牙區骨頭狀況，決定需不需要補骨（Guided Bone Regeneration）。

一般來說，植牙周圍所需要最少的骨頭高度大約10毫米，寬度7至8毫米，但這數字不是絕對，臨床上會有例外情形：例如牙位的不同、患者構造限制等。

當患者骨頭條件不足時，補骨是不可或缺的過程。醫師會使用骨粉、再生膜或其他醫療再生材料來達成骨頭新生。

跳過補骨、直接植牙有什麼影響？

我們可以把植牙和補骨分別比喻成「房子」和「地基」。如果房子的地基不好，很容易因為地震或天災而倒塌、毀損；同理，如果骨頭不好，植牙的失敗率也會提升。

臨床上，如果患者缺牙區的骨頭形狀較薄，植牙時就像把房子蓋在懸崖邊；如果骨頭凹陷又鬆軟，就像是把房子蓋在泥沼地。

因此，當植牙區的骨頭條件不盡理想時，適度補骨有助於植牙穩固且健康。

Q2：補骨費用有沒有公定價？

由於補骨手術不在健保給付的項目內，因此須由患者自付費用。費用隨著手術難度、風險高低、材料用量不同而異。以目前一般行情，每顆牙補骨費平均約1萬至3萬元不等；若是骨頭嚴重缺損凹陷，費用可能會超過3萬元（註1）。

補骨的軟、硬體成本

再生材料成本高昂：一片再生膜動輒數千或破萬元，小小一罐骨粉（0.5g-1.0g）要數千元（秤重起來比黃金還貴）。 特殊手術器械與硬體設備：在進行難度較高的補骨手術時（如鼻竇增高術、垂直骨增高術等），須使用超音波骨刀機、水雷射、高階電腦斷層等輔助，這些設備要價高達六、七位數字。 醫師專業價值：手術醫師要達到高成功率及傷口完美癒合，須經過上百台刀的歷練、五年以上的專業培訓、參加無數場研討會及上百學分的再教育課程。這是容易被大家忽略的隱形成本，卻也是攸關手術能否成功的關鍵之一。

骨粉成分是什麼？

骨粉是補骨的核心，而且根據製作材料不同，大致分為自體骨、異體骨、異種骨及合成骨這四種，我用一張表格幫大家畫重點：

骨粉種類 骨粉特色 骨粉價格 自體骨 （Autogenic Bone Graft） 從自身口腔內取下活骨細胞

生長因子豐富

不會有排斥問題

有取骨區的額外傷口

供應量有限 不需材料費，價格較低 異體骨 （Allograft） 取自捐贈人骨（經嚴格篩選），經冷凍、去蛋白、乾燥等去免疫處理製成

不會有額外傷口

使用歷史悠久、效果穩定

可大量使用 來源取得不易，價格高 異種骨 （Xenograft） 取自牛骨、豬骨，經高溫燒結等去免疫處理製成

不會有額外傷口

可大量使用 依材料來源、製成不同，價格中～高 合成骨 （Synthetic Bone Graft） 硫酸鈣及磷酸鈣為主，生物科技合成

無生長因子

支撐力佳

可大量使用 價格較低

由於骨粉種類繁多且特性不同，手術前建議與主治醫師充分討論。

Q3: 補骨會痛嗎？

因補骨會有切開、縫合的傷口，術後難免會出現疼痛、局部組織也可能腫脹或臉部皮膚瘀青，這些都是正常的現象。

至於有多痛？疼痛程度因人而異，主要受到補骨範圍大小、手術時間長短、醫師手術方法不同、患者本身體質等條件影響。

當你感到不適時，可搭配醫師開立的處方藥物緩解症狀，疼痛感也會隨著時間慢慢消退。

Q4: 補骨完要多久才能植牙？

由於補骨是利用再生材料來誘導人體的骨細胞新生，生理上本來就需要較長時間來生成骨質，一般補骨後約需等待 6 至 10 個月之後才能植牙。（每位患者條件不同，等待時間也不盡相同）

補骨的時機點分為以下兩種：

先補骨，再植牙。 植牙同時補骨。

兩種方式需依照臨床狀況與醫師專業評估而定，無法一概而論，本篇暫不討論。

Q5: 補骨會失敗嗎？

不如說，任何醫療行為都有不確定性，無法百分之百保證每一次成功，補骨屬於手術的一種，本身也有隱藏風險。

然而，想想巨額的材料成本、骨質條件不足導致手術環境更艱難……相信我，牙醫師一定比患者還希望補骨成功、提升植牙成功率，重新給患者一顆健康的牙齒。

身為患者的你也可以做到以下幾件事情，幫助你的植牙補骨手術更順利：

戒菸、戒酒。 手術後暫時避免用手術部位咀嚼、避免拉扯傷口導致再生材料移位。 保持口腔清潔（牙周病必須先治療與控制）。 若有全身系統性疾病，請告知醫師，並做良好監控（如血糖、血壓、凝血功能等問題）。 選擇專業、合格牙醫師治療，並遵照醫師囑附。

結語

補骨是一個常見的統稱，因應不同狀況也有其他別稱，例如骨脊保存術、齒槽骨保存術、鼻竇增高術、垂直骨增高術、水平骨增量術等等，當今天遇到一個陌生的牙科名詞，大家都可以勇於詢問醫生不了解的部分及必須性，一起讓植牙穩固又耐用。

註釋

根據臺北市醫療機構牙科收費標準表項次3-44~3-47，補骨費用訂為15,000至60,000元，依照不同困難度及材料使用費用會有落差。

本文經品味牙醫師心底話授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航