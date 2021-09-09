中國《海警法》《海安法》接連出台，利用法律戰讓衝突發生時「師出有名」

中國《海安法》正式上路

近年來，中國於東海、台海以及南海與鄰近各國關係逐漸緊張，隨著印太地區重要性開始被以美國為首的西方國家更加重視後，使這幾處海域的問題變得複雜起來。

早在今（2021）年2月，中國就已正式實施《海警法》，而在9月1日，中國不久後新推出的《海上交通安全法》正式實施。根據中國海事局公告指出，依據《海安法》：「五類外國船舶進入中國領海應向海事管理機構報告。其中包括：潛水器、核動力船舶、載運放射性物質船舶、載運散裝的油類、化學品、液化氣體等有毒、有害物質船舶；以及法律、行政法規或國務院規定可能危及中國海上交通安全的其他船舶。」

只針對南海而非台海？

據報，外界多認為中國此舉並非針對近年局勢緊張的台海兩岸，反倒是為了態勢逐年升溫的南海做準備。因台灣海峽本來就屬於「國際航行海峽」，軍艦和商船本來就可以在其間的公海自由航行，因此此法在台海上較無發揮空間。

然而，南海的狀況就不同了。近年由於美國經常於南海進行「自由航行任務」（Freedom of Navigation Operations），因此過程中不時會刻意行經「中國具有主權」的島嶼，使雙方不時在該區有所爭議。因此，中共若實施《海安法》，很可能會影響到未來美軍於南海的自由航行行動。

制定、實施法條簡單，真正落實難

《霧谷晶策》分析，中國在今（2021）年一舉通過《海警法》、《海安法》，主要目的就是為了針對目前中國於東海和南海，與區域內國家爭議做好準備。一方面，中國利用「法律戰」穩固自身對相關議題上的發話權和基礎。另一方面，有法律作為基礎，也能在衝突發生時「師出有名」。

此外，單就《海安法》的內容來看，可看出中國是有意要加大其在南海的控制權，特別針對外國軍艦（如：核動力潛艦）。不過，考慮到目前中國在南海主權聲索，都不受周邊國家認同的情況下，這項「新法」究竟能執行到什麼程度，仍值得觀察。

再者，軍事上是比誰「拳頭大」的，若美軍未來仍在此區域進行相關軍事活動，而有侵犯中國主權疑慮時，中國是否真有能力應用此法，令人懷疑。

就整個南海區域來說，此法勢必會引發鄰近國家的不滿，特別是與中國在南海有主權爭議的國家（如：菲律賓、馬來西亞、越南等）。並且，多數西方國家也不認同中國於此區域的主權主張。因此，此法若真要落實，勢必又會引起眾多國家的反對。

不過，若觀察中共近年來在南海，或是其他海域的政策來看，「法律戰」似乎已成其政策核心的初步做法。無論是過去提出的南海「九段線」，亦或是近年的《海警法》、《海安法》，都可看出中國試圖以法律來「正當化」和「強化」對相關議題的整體影響力。

國防部披露解放軍威脅大增

另外，我國國防部8月31日送交立法院的《110年中共軍力報告書》指出，中共目前已具備對第一島鏈以西區域軟、硬殺電子攻擊、通信阻絕與遮沒能力，可結合其網軍啟動有線、無線的全球網路攻擊，初具癱瘓我防空、制海及反制作戰體系的能力，對我國安全威脅相當大。

內容指出：「在聯合情監偵能力方面，共軍結合『北斗衛星』全時域定位，掌控巴士海峽、南海、東海及釣魚台列嶼外籍機、艦動態，並在台海周邊海、空域常態部署電偵機、軍艦、無人機、情報船、科研船實施偵巡，透過陸、海、空及航太等多維偵蒐，全般掌握我軍事動態及完善戰場經營。」

另外，應對外軍（尤指美軍）干預上，中國部署中、長程常規對地、反艦彈道飛彈及巡弋飛彈，並藉海、空軍航艦及戰轟機跨島鏈海空聯訓，先期對周邊國家形成軍事威懾，以遲滯第一、二島鏈間外軍干預行動。

山東、遼寧號兩艘航艦持續戰力生成，配合海、空軍兵力常態化遂行跨島鏈遠海長航訓練，加強戰場經營；另2025年後003型航艦判將撥交服役，反介入及區域拒止能力（A2/AD）將日趨完備。

此外，在對台可能的行動上，審視共軍近年軍備發展、演訓活動及檢視其「損小、效高、快打、速決」之用兵理念，對台可能行動包括認知作戰、灰色地帶威脅、聯合軍事威懾、聯合封鎖、奪佔外離島、斬首作戰、聯合火力打擊以及全面進犯

值得關注的是，此份報告也列出了幾個中國可能侵犯台灣的七大時機，包含一、台灣宣布獨立；二、明確朝向獨立；三、內部動盪不安；四、獲得核子武器；五、兩岸和平統一對話延遲；六、外國勢力介入島內事務；七、外國兵力進駐等。這幾項也是台灣要小心別踩到的「導火線」，而讓中共借題發揮。

《霧谷晶策》分析，此份報告披露的內容，可說是直白地指出我們都要面對的事實，那就是中國的軍事實力正以驚人的速度成長，且其「侵台能力」比起過去十年亦大幅增加，已具備初步犯台能力。

值得注意的是，報告指出，中國不僅在各項情蒐上能全般掌握我軍事動態及完善戰場經營，其在反介入及區域拒止能力（A2/AD）將在未來逐漸完備，能阻撓美軍對「台海有事」的即時援馳。

若真為如此，《霧谷晶策》認為未來的五年、十年後，「中國犯台」這議題要討論的就不只是「美軍會不會來」，而更要討論的是「中國想不想真打」、「是大打還是小打」。因此，為了應對此問題，我國政府和社會應攜手面對問題，在國防上進行政策改革和推動，盡力去增強我國國防能力，而不是一味忽視「房間裡的大象」，因為這樣無法解決問題。

就如同我國總統蔡英文所說：「台灣要靠自己」。

《霧谷晶策》觀察，作為防衛我國第一線的國防部，在公布此份報告前，勢必有預測到此份報告可能造成的社會恐慌。因為即便多數台灣民眾了解中國對台的威脅，但對其威脅程度了解甚微。因此，此份報告的揭露，雖然會引起不少民眾的擔憂，但對台灣人民來說，我們勢必要正視這問題，總不能一直鼓吹「中國威脅」，而不去真正了解和設法應對。

若要應對，那必須要有民意共識的支持，才能給執政府足夠的壓力，改善國防政策上的缺失。並且，若能足夠了解對岸的軍事實力，在探討兩岸政策時，整體社會也能比以往更加理性、務實。畢竟，我國現在最不缺的，就是「網軍」鍵盤俠。而最缺乏的，就是真正願意犧牲小我、保家衛國的弱勢團體「職業軍人」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航