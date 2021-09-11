【小說】黃怡〈忌會友2019〉：我的奇異職業和死者有關，我對工作的誠實使我失去了朋友

文：黃怡

忌會友2019

我是一個不懂得表達自己意思的人，長久以來，我習慣了保持沉默，而這又是多麼地不利於使朋友對我產生好感，或是使人對我的奇異職業減少恐懼。我的奇異職業和死者有關，而和死者有關的職業其實比很多人想像中來得要多，除了像我這樣的死人化妝師外，還有管理火葬場的人，經營長生店的人，照顧晚期病人的醫護人員，任職生死註冊處的公務員，需要第一時間趕到命案現場的警員，宣傳生死教育、器官捐贈和哀傷輔導的社工，賣情人節花束但也賣殯儀用花的花店店主，只是在這樣的光譜裡，需要長時間直接接觸死者身體的我，落在最容易引起別人恐懼的光譜極端。

因此當夏對我表白時，我其實相當驚訝，雖然他並不知道我從事這樣的職業。近年有了一些和我一樣是東亞人的人，在大眾媒體裡，以虛構或寫實的方法，對需要直接接觸死者身體的相關職業作出一些描寫。比如說，有一些日本人拍了一套電影，描寫一個音樂家轉行成為禮儀師的故事，這樣的電影，在這樣的年代，得了個奧斯卡獎。

又有一些台灣人拍了一部紀錄片，記錄成為大體老師的死者、死者家人、從大體老師身上學習的醫科生的故事，報紙上有不少影評人都給予好評。我本來以為，有了這樣的描述，以及這樣的好評後，我周遭的朋友們，會對我奇異的職業多了些了解。可是對死亡的恐懼是一種骨子裡的本能反應，並不是一兩套好看的電影就可以逆轉的。

我和夏去看電影的時候，連夏也忍不住哭了，戲院裡只有我一個沒有哭。散場的時候，有一個男子被一個女子取笑，說他怎麼也哭了，他說，在死者面前，只有沒血沒淚的人才不會哭，好像在說，我是一個沒血沒淚的人，才能擔任死人化妝師，雖然不論是那個男子還是夏，都不知道我的工作和電影裡的人相近。

我見過很多死者，也見過很多在死者面前沒有哭的人，可是他們來到我工作的地方，對死者的感情都是真摯的。在死亡面前，人類的情感其實比許多人想像中多樣化，但人們很少討論這種事。我並非不會因為死者而哭，也並非一個沒有感情的女子，正如喜歡跑馬拉松的夏，並非一個不會感覺肌肉疲倦酸痛的男子，只是他不會因為害怕疲倦而放棄跑步，我也不會因為害怕自己的哀傷而不進行我重要的工作。

整個城市的人，不管是高官還是乞丐，我認識或不認識的人，只要命運之手把他們帶來，我們就是他們最終的安慰，我們會使他們的容顏顯得心平氣和，使他們顯得無比的溫柔。但我的工作是寂寞而孤獨的，不像夏所愛的馬拉松運動那樣，我沒有對手，也沒有觀眾，當然也沒有掌聲。當我工作的時候，我只聽見我自己低低地呼吸，我甚至可以感到我的心在哀愁或者歎息，在沉默的死者面前，當別人的心都停止了悲鳴的時候，我的心就更加響亮了。可是這些心裡的聲音，都只能留在我的心裡，就算我願意分享，也恐怕沒有絕不害怕，絕不躲閃的耳朵。

像我這樣的一個女子，其實是不適宜和任何人交朋友的，特別是當和我同齡的女子都在準備出嫁時，我像是一個格格不入的幽靈，使她們潛伏的不安漸漸發作。比如說，那個曾經在學校和我一起分享一杯雪糕新地的朋友，在和我一起分享雪糕時，和我勾過手指，說將來長大了，我們要當彼此的伴娘。在我至今的生命裡，並沒有一個朋友比她和我更親近。可是她最近在籌備婚禮，而伴娘並不是我。她甚至沒有親自打一個電話來交代她為何不信守我們當年的約定，只是給我傳來一封簡訊，說她要結婚了，但無法邀請我出席她的婚禮，因為家中長輩知道了我的職業，下了命令，禁止我參加。

她所說的長輩，是那些曾經在我到訪她家一起寫功課時讚我筆跡整潔、待人有禮的長輩嗎？是那些曾經叫我的朋友多多向我學習品德的長輩嗎？為什麼因為我長大後當了這樣的職業，他們就忽然覺得我是一個不應該和她交往的朋友？我本來以為我對於這樣的命運已經全然接受，但也許因為我實在對我最好的朋友太失望，我還是作出了回應。我說：為什麼你們要害怕呢，在這個世界上，總得有人做這樣的工作，在這座城市裡，不論貧窮或富有，疾病或健康，只要命運之手把他們帶來，並沒有誰不需要我們的幫助。難道我的工作做得不夠好、不稱職？難道我開始這樣的工作後，待人不再有禮，不再是一個品格端正的人嗎？

我真是個不擅長表達自己的人，我想說的，也許其實是，我希望可以親眼看你出嫁，我以為你和其他人不一樣、並不會害怕，我以為我和你的交情可以戰勝一些看不見的恐懼，我以為我們之間的約定可以讓她和其他人不一樣。她並沒有直接回應我的質問，只是再次道歉，告訴我她並不需要我給她寄上祝賀的「人情」或禮物，就把我的電話號碼封鎖了。

我是不能怪她的：在婚姻和愛情面前，許多人會忽然變得膽怯，對於生命中不可知的神祕，人們天生就有原始的膽怯，我不能要求她們因為我一個人的願望，而使婚宴上每一個人都因為我在場而感到不安。我只是在我開始這樣的工作後，才發現這樣普遍的現象，而對於命運，我是無法反抗的。

於是，我又看著一個從前在學校裡的朋友出嫁，把當年全班同學和老師都請去了，惟獨我沒有收到請帖。在她們貼在臉書的合照裡，每一個臉孔都笑得那麼燦爛，也許要是我也在她們之中，她們的臉孔就會失去笑容，這樣我將更不能原諒我自己，我不可以再由於自己的奇異職業而使我周遭的朋友感到不安，特別是在我的朋友大婚這樣喜慶的日子。

剛開始約會時夏問我，妳和學校的朋友仍親近嗎？我說在離開學校後，朋友們一一結婚，逐漸散失了。他把我的手握得更緊。只是，他不知道這樣的散失，並不只是因為成長的自然流失，而是她們主動把我排除自她們的聚會和婚宴，漸漸地我就知道大家不想再和我聯絡。我依然可以看見我的朋友在網上分享許多準備出嫁的心路歷程，以及很多儀式和事前準備的細節，比如當天要讓伴娘和新娘化妝師帶上的緊急用品，要有安全扣針、針線等應付婚紗破洞的意外，要有膠布處理可能被婚鞋磨破皮的腳踝，要隨時有唇膏可以補妝，要有紙巾面對忍不住掉淚的時刻。

其實我工作的器材裡，也有可以縫補破裂頭顱的針線、修飾傷口的顏料、讓死者顯得溫柔安詳的唇膏，也有紙巾供哀傷的家屬使用，讓一副身體顯得沒有破綻、讓人生重要的儀式順利進行，正正就是我的專業，可是這些又有什麼用呢，我的朋友可以容忍我為她們補妝嗎，能容忍我為她們挽起巨大的婚紗裙擺好讓她們可以順利如廁嗎？當我的手為她們修整髮型、塗上口紅時，她們難道不會想起這是一雙常常為屍體修飾容顏的手嗎？她們難道不會像我的臉上，照見自己害怕想起的死者嗎？唉，像我這樣的一個女子，實在是不適宜擔任我朋友們的伴娘的。

我從來不像其他朋友一樣，可以在聚會上交換名片，分享職場上的趣事，或是推銷自己公司的人壽或危疾保險。像我這般的一種技藝，是一生一世也不怕失業的一種技藝，而且收入甚豐，可是我並不像我的醫生、律師或政務官朋友那樣，獲得同伴的奉承及羨慕，她們反而一一疏遠我，連那些需要向每一位舊同學推薦保險的朋友，也不會和我聯絡，以前親近的朋友，也不會邀請我參加婚禮。

我像一條人形黑裙，只適合出現在殯儀館裡。我對我工作的誠實使我失去朋友，比起那些賣保險的人、喜歡和別人丈夫調情的人、成為傳教士的人，更快失去了幾乎所有的朋友，因此面對夏，我忍不住藏起真相。

有些人會因為害怕一些看不見的力量，而不做各種各樣的事情。她們會因為害怕婚姻走不到白頭，而不在農曆上的某些日子結婚。她們會因為害怕胎兒流產，而不在懷孕期間出席喪禮。她們也會因為害怕各種和死亡有關的聯想，而不把筷子番直插進飯碗裡，不穿黑裙子參加壽宴，不送別人時鐘作禮物。我隱約知道，我在學校時的朋友們漸漸和我疏遠，大概也是因為這樣的原因。

在人生各種重要的關口，比如懷孕、出生、結婚、死亡等，都容易因為著緊而引起許多恐懼和禁忌，而職業和死亡這種從來都不吉利的事情有關的我，便成為了她們恐懼的化身。這是我們這個行業之中許多人的命運，對於命運，我是沒有能力抵抗的。在我們這個行業之中，其實還是可以和同一行業裡的人交朋友的，因為我們都不害怕彼此。然而我又是一個不擅長交際的人，對於我的孤獨，我也習慣了。

唯獨我的房東對我比較禮貌，也不介意我的職業，因為他租給我的房子裡，曾經發生過命案，就算租金比市值低，也很難找到長期的租客。他見我收入穩定，又不介意租住這所被人認定為凶宅的房子，也就不像我以前的惡劣房東一般對我諸多留難，反而親切得過份，雖然這恐怕也只是因為他想留住我這種不禁忌的穩定租金來源吧。害怕凶宅的人，也許是怕鬼，也許是怕自己也會死亡。

其實人類在世界上生活了那麼多年，有那麼多人類已經死亡，而每一個活在地球上的人類最終都難逃一死，地球本身就是一座巨大的凶宅，地球上又有哪所房子比哪所房子更能防止必然發生的死亡呢？我常常前往的工作場所，名字叫做世界殯儀館、萬國殯儀館：每一個國家的人，在一生的最後，最終也需要來到我們面前，由我們的手帶領告別世界。但在那以前，人們卻常常假裝只要不接近、不提及和死亡有關的人和物事，死亡就不會那麼快到來，這樣的想法，難道不是一種鴕鳥政策嗎？

在這座城市裡，近年有了一些年輕的殮房職員建立網上專頁，分享他們工作的甘苦和小知識，也有記者對他們作專題訪問，配合本地骨灰龕位不足、或某區居民反對在當區興建骨灰龕場的新聞發布。有些疏遠我的朋友也會在網上轉載這樣的新聞，加上關於樓價或殮房職員收入的評論，但沒有一個人會來問我有沒有因為我的職業而失去朋友、戀人，也許對於他們來說，像我這樣的一個女子，是並不配擁有朋友和戀人的。沒有記者來訪問過我，不過就算有人來問，我也拒絕滿足他人獵奇的眼光。

如果那些能夠流暢地書寫自己故事的殮房職員，或是那些描寫和死者有關的行業的電影編劇都無法使人們不再害怕我的職業，像我這樣一個不擅於表達自己的人，又能公開為自己或這個行業說些什麼呢？而且至今我仍未和夏說清楚我的職業其實是什麼，難道我要讓一個也許本身仍然害怕死者的記者，比和我相愛的夏更早知道我的真相嗎？連我加入這個行業以前就認識我的朋友，都因為我的誠實而疏遠我，把我排除在每個人的婚禮外，只認識我一段短短的日子的夏，又會比她們更容易接受我的職業嗎？

夏並不是我們這個行業裡的人。也許他不會介意迎娶一個照顧晚期病人的醫護人員，任職生死註冊署的公務員，需要第一時間趕到命案現場的警員，宣傳生死教育、器官捐贈和哀傷輔導的社工，賣情人節花束但也賣殯儀用花的花店店主，可是，他會接受像我這樣一個為死者化妝的人嗎？我正在找尋一個機會，向夏坦白我的工作並非為活人化妝的人，到時，我的真相將是對他的一場考驗。

有人說：如果是由於愛，那還有什麼畏懼呢——那是一個推銷婚禮場地的廣告，如果勇敢的新人選擇在農曆寫明「不宜嫁娶」的日子如清明節擺酒，可享半價折扣。但我知道，許多人的所謂愛，表面上是非常剛強，事實上是異常地脆弱；吹了氣的勇氣，不過是一層糖衣，不然為什麼婚禮場地要如此高調地呼召「無懼」的人來預訂非吉日的結婚酒席呢。

當夏知道我的手時常接觸那些沉睡的死者，他還會牽著我的手和我一起沿街分享珍珠奶茶和雞蛋仔嗎？世上哪一個男子不喜愛那些溫柔、暖和、甜美的女子呢，而那些女子也該從事一些乾淨、高尚、典雅的工作，但我的工作是冰冷而陰森、暮氣沉沉的，為什麼一個明亮如太陽似的男子要和這樣的一個鬱暗的女子交往呢？當他躺在我的身邊，難道不會想起我是一個經常和屍體相處的人，而我的雙手，觸及他的肌膚時，會不會令他想起，這竟是一雙長期輕撫死者的手呢。在死者面前，他的愛和勇氣會留下嗎？而像我這樣的一個女子，要是最終真的能和夏結婚，誰又會有勇氣當一個死人化妝師的伴娘呢？

我和夏最近因為約好要一起去拜訪半年後才開張的高級蛋糕店而勾了手指，一瞬間，我就想起那個曾經和我一起分享一杯雪糕新地的朋友了。到那時候，夏已被我嚇得魂飛魄散了嗎？還是他將是個不畏懼的勇者？勾手指是多麼不祥的預兆，為什麼我還要和親愛的人勾手指呢。唉唉，像我這樣的一個女子，其實是不適宜和誰太過親近的。

書籍介紹

本文摘錄自《擠迫之城的戀愛方法》，聯合文學出版

作者：黃怡

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要認識一座城市有簡單的方法，

就是去看民眾怎麼工作，愛戀與死亡。

——卡繆

地狹人稠、生活空間緊縮、行事節奏迅速，這一切形塑了香港獨特的價值觀，以及戀愛方式。生活在空隙中的人們如同打不死的蕨草，總能在最不可思議的狀況下變通、生存，並開出各種奇異之花。

本書以香港這座奇特之城為展開，作家在擁擠的城市裡，為虛構的戀人們裝置了不同的障礙賽和規則，觀察他們如何因應限制找到談情說愛的獨特方法，探知他們的逃避與迎合，生動地描寫了戀人的千姿百態，各種背景、性格和性取向的都盡錄其中。

情緒被動員起來的戀人們，在髮膚之間的距離裡便能引燃一場戀愛，上演一幕又一幕溫柔、狂野、信任、猜忌、寬容、嫉妒、期待、絕望、愛惜、冷淡的「感情思想實驗」。

寫小說對我來說，常常是一種理解世界的方法，而愛情小說作為方法，讓我能以有時抒情、有時搞笑的角度重新審視這座城市的不同面貌。——黃怡

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董啟章（作家）：在隨時而至的死亡面前，戀人們毫無保留地把自己的身體交給對方，讓對方上上下下裡裡外外地一一記認。記認的結果是把身體化為文本，把生命化為書寫，供戀人互相閱讀，並且一再重讀。作者以戀愛作為方法，終於到達小說這個目的。我們閱讀小說的行為，也倒過來成為愛的實踐。這就是黃怡發明的，奇妙的戀愛方法。

Photo Credit: 聯合文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航