教宗堅信中梵關係「艱困對談好過毫無對談」，前樞機主教陳日君嘆：對中共的認知大錯特錯

文：王國仲

教宗方濟各（Pope Francis）9月1日接受西班牙主教團（Radio Cope）網路電台採訪時，罕見針對梵蒂岡－中國關係發表評論。他為天主教會與中國共產黨政權間具爭議性的外交政策辯護，但同時坦承此舉會產生「有問題的」後果。

教宗提到的外交政策，係指梵蒂岡和北京在2018年簽署，讓教宗擁有中國主教最終任命權，同時也代表雙方建立正式對話管道的協議。2020年9月，雙方同意將協議再延長兩年（至2022年）。

前美國總統川普（Donald Trump）、史上在聖座擔任過最高職務的華人韓大輝總主教、香港教區前樞機主教陳日君等政要，皆曾試圖說服方濟各放棄協議（憂心將損及教宗的道德權威），教宗則仍堅信「艱困的對談，好過毫無對談。」

教宗舉過去和蘇聯互動為例：「我們必須持續向前邁進」

方濟各表示：「和中國對話不容易，但我堅信我們不應該放棄對談。在對話中，或許期待會落空、我們會犯下錯誤……儘管這些都有可能發生，但這至少是解決問題的方法、是應走之路。封閉的心態並非解決問題之道。」

不過，教宗亦坦承該協議賦予中國政府指派主教權力，並能藉此向當地神職人員施加壓力、迫使他們對共產黨扶植的教會宣布效忠。他表示會概括承受「出自善意的」批評指教，並對其他意見持開放態度。

方濟各並舉前教廷國務卿，「教宗的季辛吉」卡薩羅利（Agostino Casaroli）樞機主教和東歐共產政權互動的成功經驗為例，說明和中國持續進行對談是必經途徑。

卡薩羅利是教廷史上最成功的外交官之一，曾在三位教宗座下服務。他在任職期間想方設法，維繫東歐各蘇聯加盟國與教廷關係，並致力改善冷戰鐵幕下共產國家內神職人員的傳教條件。

1971年，卡薩羅利成為蘇聯成立近50年來，第一位到訪的梵蒂岡官方代表。三年後，他也是首位出使卡斯楚（Fidel Castro）領導下共產古巴的教廷官員。在其職涯巔峰的1989年，他更成功安排蘇聯總書記戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）與教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）在梵蒂岡的歷史性會面。

卡薩羅利的成功，便源自於和共產國家政權的密切合作——教會選擇隱忍共產政權對民眾權利的侵害，更將主教任命權下放給各地政府，藉此換取天主教會的喘息空間——傳教與活動自由都不致遭受太多迫害。

雖然此種向共產政權妥協，甚至任由其侵害人權的作法在當時招致不少批評，但正是這樣的策略，讓鐵幕之下的天主教會仍具備一定自主性與發展空間。部分歷史研究者更認為，天主教會對自由、民主風氣的推波助瀾，在某種程度上扮演了冷戰結束、共產主義垮台的催化劑之一。

方濟各在訪問中提到卡薩羅利著作《耐心的殉道》（The Martyrdom of Patience，教宗稱其為「非常美好的書」）：「卡薩羅利一步一腳印、緩步努力前行，最終成功搭起聯繫中歐的橋樑。慢慢地、慢慢地，他了維繫外交關係，更得以顧全所有天主忠貞的子民……現在，我們也必須在最矛盾的情況下，持續一步步向前邁進。」

Photo Credit: AP / 達志影像

政界、自家人齊聲反對，認為教廷對中國共產黨的認知「大錯特錯」

儘管教宗堅信變革必須透過對話，並與北京當局建立互信而來，仍有不少公眾人物，甚至包括自家神職人員，皆認為中國難被信任，並屢次籲請教宗放棄協議，甚至採取更強硬立場。

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）便曾在2020年9月，教宗續簽任命協議之前公開呼籲教廷，應對中國對宗教自由的限制採取更嚴肅立場，並與美國一同譴責中國對少數民族與人權的侵犯。

梵蒂岡並未公開回應其發言，但據知情高層人士表示，教廷對蓬佩奧公開施壓、下指導棋的行為感到「震驚且不滿」。或許是肇因於此，蓬佩奧在同年9月底造訪教廷時並未獲教宗接見（官方說法為避免影響11月的總統大選）。

除蓬佩奧外，前樞機主教陳日君，長久以來也一直是梵蒂岡－中國協定的堅決反對者。他接受《德國之聲》採訪時表示：「糟糕的協議真比沒有協議來得更好嗎？我無法理解。若這項協議已經違背了我們的理念與初衷，又怎麼能說它比沒有協議更好呢？」

在2020年9月至教廷求見教宗未果後，失望的陳日君更直言，方濟各似乎正讓政治凌駕於宗教之上：「這一切大錯特錯。地下教會持續遭受打壓，更覺得自己遭到背叛。各區主教現在都由中國官方指派，對北京唯命是從。」

陳日君認為，教宗對中國共產黨的認知大錯特錯：「教宗來自南美洲。那邊的共產政權確實為了人民福祉而戰，因此他對共黨心懷理想與同情，是可以理解的。但在中國，共產政權才是壓迫人民的一方。」

合法宗教必須宣布效忠北京，地下社群持續遭到迫害

蓬佩奧的警告和陳日君的擔憂並非毫無道理。自2021年7月開始，中國各地皆盛大舉辦一系列共產黨成立100週年的紀念活動：「每個（天主教）社群、教區都舉辦過慶祝活動、戲劇表演，甚至到與共產黨歷史相關的地點參觀。」身兼傳教士、記者，持續追蹤並報導中國天主教會長達20餘年的賽維勒拉（Bernardo Cervellera）表示，「但教徒連想前往佘山聖母大殿（中國著名聖母朝聖地）朝聖都不被允許。」

賽維勒拉表示，合法的天主教神父皆必須簽署相關文件，承諾支持中國共產黨，且僅能在官方承認的教堂內進行禮拜、傳教；未成年的孩童也被禁止進入教堂：「我們觀察到部分修道院被拆除、教堂被關閉；神父被逐出自己的教區，神學院中也不准教授神學。對地下天主教社群來說，生活確實非常艱苦。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航