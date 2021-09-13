五年來第五位總統上任，秘魯新總統「把手臂留給國藥疫苗」對中示好？

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

秘魯新總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）於7月28日宣誓就職，當天為秘魯自西班牙獨立200周年紀念日。卡斯蒂略曾在貧困鄉村地區擔任25年的學校教師，政治立場被歸類為「左派」的政治素人，在6月6日總統大選第二輪投票中，面對第三度出馬競選總統的前總統藤森女兒藤森惠子（Keiko Fujimori），以50.12％得票率，4萬4263票、0.25％極微的差距驚險獲勝。

卡斯蒂略為秘魯五年來第五位總統，在秘魯遭受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐、經濟遭受重創、政治極端對立情況下，施政面臨極大挑戰。

連續五任總統因貪腐遭到司法追訴，創一週三位總統世界紀錄

秘魯過去30餘年，連續五任民選總統遭到司法追訴，皆與巴西建商「奧德布雷特」（Odebrecht）集團有關，該集團在拉丁美洲各國，動輒以百萬美元計的鉅額政治獻金行賄政府高層，換取重大公共工程綁標。

除藤森已定罪外，前總統托雷多（Alejandro Toledo, 2001-2006）於2017年逃亡美國；前總統烏瑪拉（Ollanta Humal, 2011-2016）於2017年7月被檢方羈押18個月後，2019年5月遭求刑20年。而曾兩度當選總統的賈西亞（Alan Garcia, 1985-1990 & 2006-2011）則在2019年4月17日檢警進入寓所逮捕時，舉槍自盡。

2016年7月就職的庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）總統，就任不滿兩年在2018年3月國會彈劾投票前辭職；繼任的副總統畢斯卡拉（Martín Alberto Vizcarra），亦於2020年11月遭國會彈劾下台。

國會議長梅里諾（Manuel Arturo Merino）於2020年11月10日接任總統後，由於遭質疑係「國會政變」而連續六天爆發大規模抗議活動，因而被迫辭職下台。國會推選76歲議員薩加斯蒂（Francisco Rafael Sagasti）接任代理統，使秘魯在一星期內出現三位總統之罕見世界紀錄。（參見附表1）

表1：秘魯近五年之總統任期（2016.7－2021.7）

日本移民之子藤森家族翻轉秘魯政壇

秘魯於1984年至1990年間遭逢裡世上最嚴重的通貨通脹，在經濟陷入困境下，促成秘魯農業大學日裔教授藤森謙也（Alberto Fujimori）的興起。1990年藤森首次參選總統，競選對手為2010年獲諾貝爾文學獎的國際知名作家尤薩（Mario Vargas Llosa），在第二輪投票中以近25％的得票差距當選總統。

藤森總統任內採取鐵腕治國，成功實施經濟改革，鐵腕清剿左派武裝游擊隊。1992年4月在軍警支持下發動「自為政變」，修憲更改總統不得連任規定。1995年大選面對高知名度、曾擔任聯合國秘書長的裴瑞斯（Javier Pérez de Cuéllar），在第一輪投票即以64.42％得票率，超過40％差距連任總統。

2000年大選，藤森在爭議的第二輪投票中再度獲勝連任，但2000年11月反對黨趁其赴汶萊出席「亞洲太平洋經濟合作會議」（APEC）高峰會議期間發動政變，藤森則滯留日本；2007年經智利引渡回秘魯被判刑25年。

藤森之女惠子接收其父政治資產，於2006年以全國最高票當選國會議員，並參選2011、2016及2021年三度參選秘魯總統，三次皆以極微差距敗選；尤其2016及2021年兩次選舉結果之差距皆不到0.3％（參見表2）。藤森惠子領導的人民力量黨（Fuerza Popular）為秘魯主要政黨；此外，藤森之子騰森健二（Kenji Fujimori）亦活躍於秘魯政界，2011至2018年具秘魯國會議員身分。

表2：藤森父女參選秘魯總統選舉結果一覽表（1990－2021）

新冠肺炎重創秘魯，疫情強化與中國關係

秘魯新冠疫情嚴重性在拉丁美洲僅次於巴西、阿根廷、哥倫比亞及墨西哥，且出現Lambda變異病毒；迄9月確診數已超過210萬例，約20萬人死亡。如何在短期內有效控制新冠疫情，為新政府就職後嚴肅的施政考驗。

中國於2020年5月23日，派遣由廣東省負責組建的四人「抗疫醫療專家組」抵秘魯；國藥集團（Sinopharm）並於2020年9月在秘魯進行1.2萬人參與的新冠疫苗第三階段臨床試驗研究。

秘魯在2021年1月即宣布與中國國藥集團（Sinopharm）達成採購約3800萬劑疫苗協議；2月份抵達秘魯的第一批100萬劑國藥疫苗，比COVAX配送的疫苗足足早到了一個月，為秘魯最早獲得的新冠疫苗。時任總統的畢斯卡拉曾接種中國國藥新冠疫苗，2月份秘魯甚至爆發特權插隊施打中國新冠疫苗，而導致衛生部長及外交部長丟官事件。

美國輝瑞（Pfizer / BioNTech）疫苗選定的18個全球試點計畫國家中，秘魯為拉丁美洲地區四個之一（其他三個為玻利維亞、哥倫比亞、薩爾瓦多），因而於2021年3月11日起優先獲分配輝瑞疫苗。美國於6月底開始贈送秘魯200萬劑輝瑞疫苗，中國亦加速對秘魯的新冠疫苗交運，8月份四次共運交400萬劑國藥新冠疫苗，迄今總共交運秘魯700萬劑國藥新冠疫苗。（參見附表4）

表3：秘魯獲得新冠（COVID-19）疫苗情形（2021）

資料來源：作者綜整

秘魯出口高度依賴中國，雙方關係繼續強化將可預期

秘魯為亞太經合會拉丁美洲三個成員國之一，亦為拉丁美洲19個與中國簽署《關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》及拉丁美洲八個加入「亞洲基礎設施投資銀行」（亞投行）成員國之一。秘鲁是中國在拉丁美洲第二大投資目的地國，和第四大貿易伙伴（前三大分別為巴西、墨西哥及智利）。

中國與秘魯自由貿易協定於2010年生效，2020年雙邊貿易額230.14億美元，其中中國出口88.65億美元，進口141.84億美元，中國主要進口秘魯魚粉及銅、鐵等礦產品，秘魯對中國享有鉅額貿易順差。中國占秘魯總出口比例約三成、進口比例約四分之一，礦產為秘魯對中國主要出口產品，占對中國出口比例高達八成，中國現為秘鲁第一大貿易伙伴、出口市場及進口來源地。

卡斯蒂略總統在官方尚未正式公布選舉結果前，於7月16日拜訪中國駐秘魯大使館，請中方加速供應秘魯所需的疫苗。美國於6月29日及7月7日共贈送秘魯200萬劑輝瑞新冠疫苗，但卡斯蒂略夫婦於8月6日公開接種中國國藥新冠疫苗，其中顯示之意義不言可喻，未來秘魯與中國關係繼續強化將可預期。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航