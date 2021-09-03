基本工資調不調？經濟部長罕見表態、勞方資方看法不一

基本工資審議委員會將召開，對於基本工資調不調，勞方、資方看法不一。日前勞動部長表態，希望能「多照顧勞工」，經濟部長也罕見表態認為基本工資「應該要調」。不過對此全國商業總會理事長表示反對，認為國內產業其實深受疫情衝擊，應該要等待回復正常商機之後再說。另一方面，勞團則希望明年基本工資能調漲至2.6萬元，也認為疫情衝擊產業已有政府紓困，不該是基本工資的凍漲藉口。

經濟部長： 製造業出口狀況佳，基本工資「應該要調」

（中央社）基本工資審議委員會即將召開，勞動部長許銘春日前表態希望多照顧勞工；經濟部長王美花9月1日接受專訪時表示，製造業表現亮眼，「應該要調」，但內需產業受疫情重創，會研擬配套措施。

王美花今天中午接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，暢談紓困後續、振興五倍券規劃、晶片供給等議題，也發表對基本工資是否調漲的想法，最後則談到台電懲處案的處理。

今年台灣出口與投資動能超乎預期，主計總處上修全年經濟成長率至5.88%，許銘春日前表態，盼基本工資調整能朝正向走，多照顧勞工；不過，商總理事長許舒博持反對態度，因商業服務業慘遭疫情衝擊，仍在紓困階段。

對此，王美花表示，製造業出口非常好，內需型產業則因疫情緣故影響非常大，「以前沒有過這麼乖離的2種態樣，會針對這樣的情形思考如何配套」。

王美花坦言，基本工資審議委員會召開時，會根據好幾個因素進行判斷與討論，經濟成長率是主要的因素之一，而主計總處預估今年的GDP是5.88%，「基本工資說不能調，恐怕很難，製造業這麼好的表現，也是應該要調」。

王美花說，基本工資要不要調，絕對是審議委員會決定，「但是審議的情境大家都很熟悉，假設GDP成長那麼高，大概很難說不調」。

她進一步表示，從以前到現在，基本工資通常是全體勞工一起調整，沒有例外過，經濟部也正在搜集各項資料並進行分析，並思考配套方案，屆時會在審議委員會上提出。

勞方：基本工資希望調到2.6萬、疫情衝擊產業不是凍漲藉口

對於基本工資，勞方希望明年能調漲至2.6萬元。《自由時報》報導，勞團工鬥今（3）日上午前往全國商業總會、全國工業總會大樓前表達訴求，希望因為經濟成長創新高，蔡英文總統能夠履行任內基本工資達3萬元的承諾，穩健調高基本工資，並在明年將基本工資月新調至2.6萬元。同時，也希望獲利產業加薪，要求政府推動產業別集體協商，更認為疫情衝擊產業已有政府紓困，不該是基本工資的凍漲藉口。

新北市產業總工會理事長洪清福認為，主計總處上修今年全年經濟成長率達5.88%，而「經濟成長果實應該和勞工共享」。《中央社》報導，新高市產業總工會理事長何政家則表示，去年只有調漲月薪200元、時薪2元，不過今年GDP破5，基本工資應該大幅調整。

基本工資審議會將於第三季開會，日期尚未決定，勞工團體工鬥3日到商總及工總大樓前踢館，提出4大訴求，包含應將基本工資月薪調至2萬6000元。中央社記者吳欣紜攝 110年9月3日

商總反對工資調漲，認為目前「出口長紅，內需倒閉」

不過，對於調漲基本工資，全國商業總會齊聲反對。《聯合報》報導，商總理事長許舒博昨（2）日主持商總商業服務業紓困建言記者會，會議中他表示，服務業受疫情重創，尚未恢復正常商機，要加薪實屬不合理。他也認為，政府既然如此想照顧勞工，那麼受創產業因調高工資所增加的費用，應該要「由政府買單」，等到回復商機，再由企業承擔。

至於目前GDP成長的現況。許舒博表示，其實是「出口長紅，內需倒閉」。他指出，內需產業飽受疫情衝擊，無薪假實施人數創新高，8月底就有5.8萬多人放無薪假，多為服務業。他更指出，商總曾對會員廠商進行調查，其中，餐飲業仍有35%店家歇業、50%實施無薪假，觀光旅館有20%停業或歇業，而糕餅業業績也只剩20%。如果強行調漲基本工資，可能導致企業倒閉潮。

Photo Credit: 中央社 勞動部9月將召開基本工資審議委員會，全國商業總會理事長許舒博2日出席記者會表示，服務業受到疫情重創3個月至今，針對餐飲等紓困行業，若真調漲基本工資，相關延伸費用盼政府給予補助，等到恢復正常商機，再由企業負擔。 中央社記者郭日曉攝 110年9月2日

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範