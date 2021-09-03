2021/09/03,
國際

美國颶風艾達釀水災造成46死：紐澤西龍捲風洪患夾擊、紐約非法「地下室公寓」問題浮現

美國颶風艾達釀水災造成46死：紐澤西龍捲風洪患夾擊、紐約非法「地下室公寓」問題浮現
圖為艾達颶風造成的紐澤西水災淹蓋了一座墓園裡面的墓碑｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

新澤西州災情慘重，截至昨（2）日，已有23人因洪水身亡，佔目前東部城市死亡人數的一半。新澤西州長墨菲表示，大多數死者是因為受困於車上，連同車子一同遭洪水淹沒而身亡。另外，目前多人下落不明。

颶風艾達（Ida）由墨西哥灣登陸美國，一路往美國東北移動，災情嚴重。受到颶風餘波影響，美國東部城市降雨量破紀錄，引發洪患，紐澤西州、紐約州、康乃狄克州都傳出傷亡，目前美國東部城市死亡人數已達到46人，其中，光是紐澤西州就有至少23人喪生。

因應洪災，紐約與紐澤西州已宣布進入緊急狀態。而紐約市除了地下鐵癱瘓外，目前為止紐約市有13 人死於這次洪患，至少有8人是因受困於公寓地下室而身亡。

颶風艾達夾帶豪雨，紐約紐澤西降雨量暴增

《CNN》報導，颶風艾達席捲後，帶來豪雨，導致美國東部地區降雨破紀錄。氣象專家Pedram Javaheri表示，9月1日紐約市的降雨量，在短短5小時內，算起有350億加侖的水從天而降，相當於5萬座奧運規格泳池的水量。紐澤西州紐瓦克（Newark） 市的降雨量同樣破紀錄，週三（1日）單日雨量達到約215毫米。

截至1日傍晚，美國國家氣象局（National Weather Service）已針對費城西部至紐澤西州北部地區，發布至少5次洪災暴發警報。

目前紐約與紐澤西兩州已宣布進入緊急狀態。對此美國總統拜登（Joe Biden）表示，「極端氣候已經到來」，也說氣候危機是「這個時代面臨最大的挑戰之一」。

除了紐約與紐澤西外，賓州和馬里蘭州也傳出災情，路易斯安那州則有逾100萬戶面臨停電的問題，預估可能持續數週。

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Photo Credit：AP / 達志影像
紐約洪患災情嚴重，宣布進入緊急狀態。圖為紐約賓州車站。

紐澤西洪水龍捲風夾擊，23人罹難，多因受困車上身亡

《CNN》報導，紐澤西州災情慘重，截至昨（2）日止，已有23人因洪水身亡，佔目前東部城市死亡人數的一半。紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）表示，大多數死者是因為受困於車上，連同車子一同遭洪水淹沒而身亡。另外目前還有多人下落不明。

除了洪患之外，9月1日龍捲風襲擊紐澤西南部，至少25棟房屋損毀，使得災情雪上加霜。不過墨菲表示，由於人們看待龍捲風警報時較為慎重，因而23名罹難者幾乎都死於洪水，龍捲風並沒有造成死亡。

紐約市8人因困於公寓地下室身亡，地鐵癱瘓多航班取消

《CNN》報導，46名遇難者中，有13人死於紐約市。紐約市警察局長謝伊 （Dermot Shea）表示，在紐約市的13名死者中，至少有8人是因受困於皇后區被洪水淹沒的地下室，而不幸身亡。

《紐約時報》指出，許多罹難者是因為困於非法的地下室公寓而身亡。這些地下室公寓，往往是非法從較大的房屋中分割出來，缺乏合法公寓會有的緊急出口。儘管這類非法住宅在火災、水患發生時難以逃生，但因為價格低廉，依舊有許多移民、負擔不起紐約市區高額房租的低收入族群選擇入住。

除此之外，洪災也癱瘓了紐約地鐵。紐約大都會運輸局（Metropolitan Transit Authority，MTA）表示，目前幾乎所有地鐵都因洪災停擺，只剩紐約地鐵7號線以及史泰登島鐵路（Staten Island Railway）仍持續運作。另外，機場仍持續開放，不過目前許多航班都已經取消。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：樣士範


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