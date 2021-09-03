【2021電視金鐘獎】入圍分析：資深演員遺珠多，網路節目首度入圍將如何衝擊「電視」金鐘獎？

第56屆電視金鐘獎昨（2）日公布入圍名單，公視《天橋上的魔術師》獲得14項大獎提名，為本屆入圍最大贏家，迷你劇集《做工的人》居次共入圍九項，《我的婆婆怎麼那麼可愛》將角逐八項，都是偏小而美的台灣原創劇。而攤開本屆入圍名單，也能看見「網路節目」首次獲得入圍，寫下「電視」金鐘獎的新頁。至於去年OTT（Over The Top）平台Netflix風光入圍多項大獎，今年則沒有作品參賽。

今年入圍名單有些可以觀察的部分。本屆入圍大贏家為《天橋上的魔術師》，在11個項目中共獲得14項提名，包含戲劇節目類最佳戲劇、導演、編劇、燈光、攝影、美術設計、男主角（李奕樵）、女主角（孫淑媚）、男配角（朱軒洋）、女配角（黃舒湄、盧以恩）、最具潛力新人獎（李奕樵、羅謙紹、林潔宜），成為入圍階段領跑大贏家之一。媲美第54屆《我們與惡的距離》12個項目、14項提名的紀錄。

《天橋上的魔術師的》描述1980年代台北市最大公有商場《中華商場》為背景的故事，忠實還原現場實景，播出後引起廣大注目。在14項提名中，有8項提名是演員獎項，應該是金鐘史上入圍最多演員獎的戲劇節目。

戲劇節目男主角獎部分，入圍戲劇節目男主角獎的李奕樵年僅12歲，打破本項目最年輕入圍者紀錄，以他在《天橋上的魔術師》裡超齡純熟的演技，有機會成為最年輕金鐘視帝的獲獎者。之前本項入圍年齡紀錄保持者，是第45屆的吳政迪與48屆的林嘉瑋，吳政迪也是最年輕的獲獎者紀錄保持人。李奕樵的好表現，也順利入圍了戲劇節目最具潛力新人獎。

Photo Credit: 公視提供 李奕樵

許傑輝則以《我的婆婆怎麼那麼可愛》癡情的火寮一哥首次入圍，此劇播出後相當受到歡迎，其實原本許傑輝是要演鍾欣凌大兒子的角色，因為年紀比鍾欣凌大，改成接演農夫一哥。由於他本身務農20年，傳神演出農夫樂觀務實的精神，及長輩的幽默風趣。

Photo Credit: 公視提供 許傑輝

《黑喵知情》入圍戲劇節目、男主角、男配角、導演、編劇、攝影等六項大獎，男主角施名帥從《我們與惡的距離》開始受到關注，曾入圍台北電影節最佳男演員及新人，演技相當多變。他在《黑喵知情》裡是喪妻的廢材老公，也是與動物交流最多的角色，多種轉折點都詮釋得相當出色。

《生生世世》以40、50年代助產士產業特色為劇情主軸，探討各面向家庭議題多元，薛仕凌在劇中飾演有同志傾向的謝玉樹，承受父母極大期待精神壓力，在不被認同、不被接受的舊時代環境過著壓抑內斂的生活，是一個極具挑戰性的角色，薛仕凌還特地瘦身6公斤，讓自己更加貼近角色，演出角色十分突破。

薛仕凌還以《做工的人》入圍迷你劇集／電視電影男配角獎。薛仕凌為大嘴巴團體的成員，大嘴巴曾獲第19屆及第22屆金曲獎最佳演唱組合，如果得獎將成為繼盧廣仲之後，第二位曾獲金曲獎的金鐘視帝。

Photo Credit: 台視提供 薛仕凌

戲劇節目女主角獎的鍾欣凌以《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍，今年還同時以《超級總動員》入圍兒童少年節目主持人獎，她將挑戰第三座金鐘視后與第二座主持人獎項。鍾欣凌在《我的婆婆怎麼那麼可愛》超齡演出老人，塑造許多可愛逗趣誇張的成分，讓婆婆不像傳統制式化角色。

Photo Credit: 公共電視提供 鍾欣凌

孫可芳在台語劇《若是一個人》的角色心境多變，表面看似堅強，其實內心狀態矛盾，是第一次擔綱這麼吃重的戲份，毫無疑問地成功撐起這個角色，能讓觀眾信服並也同情演角色，表現得火侯恰到好處，不矯情也不做作，表現可圈可點。

Photo Credit: 華視提供 孫可芳

曾獲金曲獎最佳台語女演唱人獎的孫淑媚，以《天橋上的魔術師》首次入圍戲劇節目女主角獎，或許有可能成為第一位同獲金曲歌后及金鐘視后的女藝人。《羅雀高飛》的李維維首度入圍，劇中童養媳的角色很壓抑，光是背閩南語台詞就很辛苦，但獲獎機率似乎沒有其他人高。

Photo Credit: 公視提供 孫淑媚

入圍迷你劇集／電視電影男主角獎的李銘順，在《做工的人》一改平時的帥氣瀟灑模樣，增胖、烙台語、飆髒話、嚼檳榔、開怪手，為了發財做一堆蠢事，從初期的搞笑到後面的悲情病患，演出細膩精湛，十分精彩。劉冠廷以《致親愛的孤獨者—小薰》受刑人2923得到提名，在入圍名單看到劉冠廷的名字已經毫不意外，今年與女友孫可芳同時入圍，若情侶檔都得獎也是美事一樁。

Photo Credit: 大慕影藝提供 《做工的人》

陸弈靜今年以《阿嬤的放屁車》入圍迷你劇集／電視電影女主角獎，她曾獲得迷你劇集電視電影女配角獎，這次將爭取第三座視后寶座、個人第四座獎項。與柯淑勤、王琄是擁有最多金鐘演技獎項的女演員。

入圍迷你劇集／電視電影男配角獎的張復健與戴立忍，都是挑戰第三座金鐘獎，二人之前都曾獲得男主角獎項。《做工的人》描述台灣社會底層小人物的悲歡離合，劇中夫妻檔游安順與苗可麗雙雙被提名，游安順已經是第四次入圍金鐘獎，若再得獎應該就是金鐘獎最多最佳演技的男演員了吧！

Photo Credit: 中央社

簡嫚書突破以往文青形象，在《她們創業的那些鳥事》飾演大膽追愛的櫃台妹，跳脫原本恬靜個性，造型改走性感火辣路線，挑戰演出尺度，說話還會嗲聲娃娃音，播出時即獲得好評，輕鬆入圍戲劇節目女配角獎。

Photo Credit: 可米傳媒提供 簡嫚書

今年金鐘獎除了有許多優秀演員挑戰得獎紀錄，其實綜藝方面比較值得關注。今年金鐘獎開先例，首度納入網路節目評選，不再侷限於電視金鐘獎。

Lulu以個人YouTube頻道《畫說Lulu》獲得綜藝節目獎項提名，曾寶儀主持的網路行腳實境節目《我們回家吧》將角逐益智及實境節目主持人獎，都是沒有在電視台播出的網路節目，評審委員會主任委員曹瑞原認為這是未來的產業趨勢，稱讚文化部做這樣的改變「很貼心、很棒」。但「電視金鐘獎」或許明年就要改名「金鐘獎」了？

網路節目少了電視台的軟硬體設備與製作企劃資源，雖然資金比不過電視節目，但其實網路節目的製作過程並不如想像中簡單，也有製作單位、導播、攝影、燈光與梳妝等團隊。然而，設備需求相較棚內簡單，機動性也夠強，拍攝的時間地點更為彈性，題材自然豐富多元化，內容相對來說較沒有尺度限制，就算節目天馬行空、任意發揮、隨意做業配置入，也不會顯得太突兀。

不過，有不具名的製作人表示，電視節目受到廣電法規範，還有主管機關NCC，包括置入法規、分級制度都需經過嚴格審核，但網路節目沒有分級、沒有規則，放在一起評選並不公平。建議應將網路節目與電視節目分開評比，競爭比較公正，未來的「電視」金鐘獎該如何應變，仍舊在考量主管機關與時俱進的應變智慧。

但也不是所有網路節目都是隨便亂做。入圍金鐘獎的網路節目《我們回家吧》製作過程就完全不輕鬆，主持人曾寶儀陪著八位嘉賓回到出生成長或別具意義的家鄉，走進兒時的生活風景、品嚐記憶中的家鄉味，更在旅程中共享成長回憶與人生哲學，在熟悉的土地上看見最真實放鬆的樣貌，創新與用心的節目內容極富意義。

去年9月因主動脈剝離驟世的黃鴻升以《綜藝玩很大》入圍綜藝節目主持人獎，這也是他生前最後的綜藝作品，他在裡面擔任小隊長，展現出與搭檔吳宗憲、KID兄弟般的情感，與來賓競賽時的溫暖照護，憑著入圍又喚起了觀眾的回憶。吳宗憲則是連續七年入圍益智及實境節目主持人獎，這次將挑戰第五座電視金鐘主持人獎。

挑戰第六座金鐘獎的黃子佼，主持的實境挑戰節目《一個都不能少》籌備過程困難，由社會各界具代表性、影響力的明星級人物擔綱主揪人，發送召集令、組織動員、社群回應，一個拉一個的號召高中同窗們，然後在某年某月某日全員集合「母校見」，透過人、事、物，勾勒出求學階段的回憶，讓觀眾不自覺地回味起青春的校園生活。

近年最火紅的綜藝《全明星運動會》是全台第一個大型運動實境節目，雙料入圍益智及實境節目獎及節目創新獎，卻在主持人獎項落馬。製作單位幫徐展元、蔡尚樺、錢薇娟與江宏傑四人報名，但無緣入圍。

曹瑞原表示，評審們都很喜歡這個節目，它的型態帶動很棒的運動精神，「比較看到的是明星運動的過程，節目跟參賽者比較亮眼，但主持人獎這項目競爭很多。」節目主要聚焦在參賽的20位藝人的情緒與表現，主持人可以發揮的地方並不多，其實沒入圍主持人算正常。

導演曹瑞原認為從綜藝類獎項可以看出主持人已在積極在培養新血。「這是評審很希望看到的，綜藝節目在十幾、二十年前掌控華語市場，帶動流行與趨勢，我們真的可以重新去設想、發展。」

而每年必提到的遺珠，曹瑞原則直接點名《她們創業的那些鳥事》的陳意涵、林心如、邱澤，都是本屆遺珠，戲精李立群、楊麗音也很遺憾未能入圍。曹瑞原指出，本屆優秀作品很多，競爭激烈，「不是演戲的問題，無論在角色、劇本，他們都有完美的表現，但我們還是期待有更多題材的開發、新血的注入，仍然期待演員繼續突破。」

至於今年缺席的Netflix，只希望不是因為被此前合作的自製劇口碑不佳嚇到而自動退出，期待明年還會有Netflix原創台劇出現，因為國際化合作及資源，對於資源不足又期望走向世界的台灣電視節目，真的有很大的助益。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航