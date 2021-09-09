《鐳女孩》：雖然女工們無法救自己的命，消除骨頭積滿的毒物，但她們的犧牲救了好幾千人

文：凱特．穆爾（Kate Moore）

鐳女孩沒有白死，雖然女工們無法救自己的命，消除骨頭積滿的毒物，但是在無數方面，她們的犧牲救了好幾千人。

楷瑟琳．達諾胡的案子獲得最後勝利的五十天前，歐洲爆發戰爭，這意味著夜光表盤的需求將再度大增，好讓軍事機械的儀表板以及戰場上的軍人的手錶能夠發出夜光。但是由於楷瑟琳桂思以及她們的同事勇敢說出發生在她們身上的事，塗畫表盤現在變成年輕女性最害怕的職業，政府再也不能坐視不管：必須回應鐳女孩的死。

政府完全根據從前一代表盤畫工的身體取得的知識，訂定安全標準，保護全新一代的表盤畫工。標準訂得差點就太遲，因為七個月後美國就正式參戰。美國鐳表盤塗繪工業大盛，光是美國鐳企業，員工就增加了十六倍。鐳表盤的生意比第一波還要大：美國在第二次世界大戰期間，使用了超過一百九十公克的鐳來繪製夜光表盤；相較之下，第一次世界大戰期間，全世界只使用不到三十公克。

此外，名叫格倫．西博格（Glenn Seaborg）的化學家受聘執行一項最高機密的任務——曼哈頓計畫——他在日記中寫道：「今天早上我巡視實驗室時，腦海裡突然出現鐳表盤塗畫產業員工的恐怖畫面。」製造原子彈需要廣泛使用具有輻射性的鈽，他立即發現，執行曼哈頓計畫的人也面對類似的危險。西博格堅持對鈽進行研究；結果發現鈽跟鐳的生物醫學特性非常相似，意思就是說，人若接觸到鈽，鈽就會沉積到骨頭裡。曼哈頓計畫直接根據鐳的安全標準，對員工訂定沒有商量餘地的安全指導方針。西博格決定，不讓為了打贏戰爭而努力的同仁跟表盤女工一樣成為亡魂。

同盟國戰勝之後——投擲曼哈頓計畫所製造的原子彈幫了大忙——政府澈底承認國家欠鐳女孩的人情，美國原子能委員會（US Atomic Energy Commission）的一位官員寫道：「要不是那些表盤畫工，曼哈頓計畫的管理階層可能會不顧我們強烈要求，據理拒絕採取最嚴密的防護措施，數千名員工很可能已經身陷嚴重的險境，而且可能還會繼續發生。」官員們說，那些表盤畫工是「無價之寶」。

即便在戰爭結束之後，世界進入原子能時代，表盤畫工的遺產仍舊繼續拯救人命。「當時我們將要活在鈽的時代，」一九五○年代在美國長大的一名男子興味盎然地說，「我們運用鈽的車子、飛機……多不勝數。」大規模生產輻射物質似乎無可避免。「在可預見的將來，」消費者聯盟寫道，「數百萬勞工可能會受到游離輻射影響。」

消費者聯盟說的對。然而，幾乎立即變得清楚明瞭，有風險的不只有新原子產業的員工：整個地球都有風險。第二次世界大戰結束不到五年後，核子武器競賽就展開了：接下來十年間，全球各地進行了數百次地面上原子試爆。

每次爆炸，炸彈殘骸形成蕈狀雲衝入天空，最後變成輻射落塵，飄回地球上：不只落到試爆地點，還會像雨水般降落到長著綠草、小麥和穀類植物的田野，落塵裡的放射性同位素會透過這些植物進入人類的食物鏈。這些同位素會開始沉積在人的骨頭裡，與鐳對表盤畫工造成的傷害一樣，鍶九十是新創造出來的的同位素，格外危險。「我們每一個人，」消費者聯盟驚慌寫道，「都可能會受害。」

原子能委員會認為這是杞人憂天：它說，相較之下，「這些風險非常小，要是我們在核子防禦競賽中落後，我們可能會面對恐怖的未來」。但是他們的話不足以讓憂心的大眾冷靜下來；畢竟，「鐳表盤畫工的苦難讓世界警覺到，體內輻射污染會造成多可怕的危害」。「她們成為借鏡，」消費者聯盟警告，「提醒世人輕忽與失察看似微不足道的隱憂……會造成什麼後果。」

一九五六年，越來越多民眾惶惶不安，促使原子能委員會成立委員會，研究原子試爆的長期健康風險，尤其是鍶九十的影響。但是研究人員認為，面對這種未知的物質，他們該如何展開這項保護未來人類健康的研究呢？他們其實只知道鍶九十的化學性質跟鐳類似……

「只有一小群人，體內遭受過輻射污染，」一位輻射專家說，「如果即將到來的核子時代發生任何事，我們就只能以這些人作為研究起點。」

我們需要表盤畫工再次提供協助。

（中略）

一九六三年，或許至少有一部分是為了回應關於表盤畫工的研究，甘迺迪總統簽署國際《有限核子禁試條約》（Limited Test Ban Treaty），禁止在地面上、水面下和外太空進行原子試爆。畢竟，經過確認，鍶九十對人類實在太過於危險，這項禁令無疑拯救了生命，甚至很可能救了全人類。

原子能仍舊是世界的一部分，即便在今日，原子能還是我們生活的一部分，有五十六個國家操控著兩百四十座核子反應爐，還有更多核子反應爐用於驅動核子船艦和潛艇。但是多虧鐳女孩的經歷直接促成立法，規範輻射工業，現在整體而言，我們能夠安全地駕馭原子能。

核子戰爭的威脅消失時，對表盤畫工的研究並沒有停止，這項研究的領導人物羅伯利．艾文斯（Robley Evans）「強烈認為，盡量去了解輻射的影響，是深謀遠慮的作法，更是對未來世代應負的道德責任」。原子能委員會認同，因此透過人類輻射生物學中心，對表盤畫工進行「終身」研究。

數十年來，鐳女孩定期前往人類輻射生物學中心接受檢驗，她們同意接受骨髓切片檢查、血液檢查、X光檢查、身體檢查；接受檢查前，女工必須禁食，並且穿著「穿脫容易」的服裝。女工必須填寫調查身心健康狀況的問卷，接受呼吸檢測，當然，還有在容易導致幽閉恐懼症的鐵製地下室，測量身體負荷量。有些人甚至在死後接受驗屍；結果身體揭露了科學家在她們活著時無法得知的祕密。有數千名女工協助這項研究，到四十幾歲、五十幾歲、六十幾歲，甚至更老；她們對醫學的貢獻無法估算。我們每天生活都受惠於她們的犧牲和勇氣。

為了人類福祉而接受檢驗的女工裡，有幾張熟面孔，玻爾．潘就是其中一人。「我相信我很幸運，」她曾經談到自己的生還，「鐳沒有沉積在無法移除鐳的那些骨頭上，許多女工就是因為那樣而死掉。」

玻爾不在乎死亡，反而更加熱愛生命。她會用縫紉機縫製窗簾和洋裝，還會用剛從後院樹上掉下來的水果，「親手製作美味可口的派」。她活了下來，表示妹妹需要幫忙的時候，她能夠陪在妹妹身邊。「我爸拋棄我媽的時候，」玻爾的外甥藍迪說，「我們無依無靠，沒有人幫我們。所以玻爾阿姨和霍霸姨丈是我們一生中最大的恩人。她們會照顧我們。」

還有一位表盤畫工前往阿岡實驗室，那就是瑪麗．羅希特。她記得每次阿岡的人來接她去接受檢查時，都會由衷懇切地說，她能活這麼久，實在是十分罕見的案例。但是瑪麗活下來了——看見兒子比爾娶了鄰家女孩朵樂瑞絲（Dolores）；也看見孫女佩蒂（Patty）長大變成舞者。瑪麗大半輩子都因為鐳而雙腿「腫得很大，長滿斑疹」，而且走路一跛一跛，儘管如此，她還是喜歡跟佩蒂一起跳舞。「她總是喜歡跟我一起跳舞。」她的孫女開心回憶道，「我們沒有跳得很好，但是我們喜歡一起跳舞。她十分熱愛生命。我以前總以為她什麼都辦得到。」

瑪麗就是拒絕讓鐳宰制她的人生。「她承受疼痛。」朵樂瑞絲回憶道，「走路痛。光是站著也痛，有時候，痛得很厲害。」不過瑪麗還是有難熬的時候——「我求死不能，」她曾經這樣說，「痛得那麼厲害，我怎麼會想要活下去？」——她堅忍地補充說：「我經歷過難熬的時候，終究會熬過去。」

她的一個朋友也熬過難熬的時候：夏洛特．波瑟。一九三○年代時，醫生告訴她，繼楷瑟琳．達諾胡之後，她是渥太華最可能死的表盤畫工，但是三十年後，她依然活著。瑪麗．羅希特歸因於上帝出手干預，暗示是上帝幫了夏洛特——救了她一命——因為夏洛特幫過楷瑟琳。

夏洛特在一九三四年得了肉瘤，但是勇敢決定截肢，無疑救了她的命。她牙齒掉光，兩腿一長一短，但是她跟瑪麗一樣，拒絕被擊敗。「我現在覺得很好，只是關節炎有點煩人。」她在一九五○年代對一位記者說，「好幾年前我經歷了那一切，我不喜歡去回想。」雖然她想要忘記那段人生，但是科學家邀請她到阿岡，她還是響應號召。醫生們告訴她，那樣做能幫助別人，夏洛特．波瑟從來就不會拒絕幫助別人。

在阿岡的研究揭露楷瑟琳．達諾胡贏了測試案件之後，渥太華女工的官司發生了什麼事。在法庭贏得那場勝利之後，許多人在果思曼的協助下繼續奮戰——不過只剩一小筆賠償金可以分，這表示賠償金額不高；索賠的人每人只獲賠幾百美元。夏洛特獲賠三百美元（折合現在的五千美元），這個微不足道的總額令阿亞．波瑟「非常火大」；大概只能支付截斷手臂的費用。

有些人一毛錢都拿不到；瑪麗到阿岡時，接受招待吃午餐，用餐時她說：「我們最多大概只能拿到這麼多。」有些人撤銷官司，像是葛雷辛斯基氏姊妹和海倫．曼奇。或許她們曾經為了楷瑟琳而聯手，但是她死後，她們就失去鬥志，反正賠償金非常少；說不定，最後，看起來似乎不值得打官司了。她們爭取的是判決結果，而她們已經得到了。

至於那些公司，最後終於被繩之以法——不過當時傷害已經造成。一九七九年，美國環保署（Environmental Protection Agency）發現，奧蘭治的美國鐳企業舊址，輻射量高得無法接受，危害環境：超過安全值二十倍。污染範圍很廣——不只有舊址，還有美國鐳企業傾倒掩埋輻射廢棄物的那些地點。輻射廢棄物上方蓋了差不多七百五十戶住家；他們也需要消除污染，在奧蘭治有超過兩百英畝地受到影響，有些深度超過十五呎。

環保署命令美國鐳企業的繼承公司進行清除工作，但是該公司拒絕，只答應架設新的安全圍籬（他們就連這個也沒做好；環保署被迫幫忙完成）。法院可沒有寬恕他們；一九九一年紐西州最高法院判美國鐳企業必須「永遠」承擔污染的責任，認定美國鐳企業在那裡營運的時候，就「推定知道」鐳的危險性。居民控告美國鐳企業；七年後，官司最後庭外和解，美國鐳企業賠償大約一千四百二十萬美元（差不多折合現在的兩千四百萬美元）。根據報導，美國政府花了一億四千四百萬美元（折合現在的兩億零九百萬美元），清理紐澤西和紐約遭到鐳污染的各個地方。

至於鐳表盤，儘管戰時生意興隆，依舊在一九四三年破產。然而，鐳表盤在渥太華中心留下的那棟建築，還遺留了其他的遺產。一家冷凍肉品公司後來在那裡的地下室營運：員工死於癌症，還有一個家庭在那裡買肉，結果「每個兄弟都罹患結腸癌，彼此罹癌的時間相隔都不到六個月」。那棟建築本體在一九六八年拆除。「他們直接把它拉倒。」

小佩．路尼的外甥女達琳回憶道，「把殘骸拿到各處填地。」建築裡頭的廢棄物被傾倒在鎮上各地，包括一處學校操場周圍。後來研究顯示，工廠附近和鎮上各地的罹癌機率都高於平均值；居民發現寵物狗都無法活到成年，當地的野生動物長出了引發病痛的腫瘤。「我注意到，」小佩的另一個姪女說，「我長大的那個鄰里，幾乎家家戶戶都有一個人得癌症。」另一名居民說：「沒有受到影響的家庭不多。」

相關書摘 ►《鐳女孩》推薦序：「謀財害命」的資方勞動控管，預知閃亮女工的黑暗死亡紀事

書籍介紹

本文摘錄自《鐳女孩：二十世紀美國最黑暗的歷史與一群閃亮的女孩改變世界的故事》，商周出版

作者：凱特．穆爾（Kate Moore）

譯者：高紫文

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照亮美國勞工史的一段黑暗篇章，

鐳女孩⋯⋯在穆爾的筆下重新活了過來！

她們天真地為公司賣命，公司卻在她們生病後棄如敝屣⋯⋯

1920年代，新發現的化學元素「鐳」在人類世界引發的風暴！

當她們塗亮每一支夜光表盤時，不知道發光的原料正帶她們走向畸型與死亡。

從花樣年華的美少女，變成需要背架支撐才能行走的「活死人」，

到底發生了什麼事？

1898年，當居禮夫人發現新元素「鐳」的新聞點亮報紙頭條時，也令商人們嗅到商機，任何號稱添加鐳的商品都廣受歡迎，鐳水、鐳奶、鐳補藥，甚至鐳的彩妝品大行其道，人們將這發光元素塗在頭髮、眼皮和指甲上。在放射性元素危險性已成常識的今日看來，當時人們的行徑簡直匪夷所思。

故事從一次大戰說起，當時對於用鐳製成的發光塗料需求大增，從飛機、潛水艇、戰艦到士兵手表等儀表都要塗上這種塗料，供軍事使用。戰後，夜光表成為時髦熱銷品，供不應求，而生產鐳表盤的公司宣稱鐳對身體有利而無害。

表盤塗繪這項精細作業由女工進行，她們青春無敵眼靈手巧，有著婦女薪資排行前5%的薪水，被認為是一群幸運的閃亮女孩，鐳也在字面意義上使她們「閃閃發亮」，她們在黑暗中也在發光，有「鬼女郎」美名。

女工鎮日與鐳元素工作，用舌尖舔舐沾有鐳塗料的畫筆，使作業順暢。幾年後故事翻轉，一開始是揮之不去的疼痛，接著是不會癒合的傷口，從牙齦化膿潰爛，及至顎部腫脹，骨骼粉碎，全身在無止盡的疼痛中邁向死亡⋯⋯隨著越來越多人發病，鐳的趨骨性和侵害性才慢慢昭顯確立，然而鐳公司自始至終否認鐳有毒性，更拒絕賠償。

這些鐳女孩們發現自己捲入了二十世紀最大的謊言和醜聞，決定挺身而出，隨著她們病情急速惡化，一個接著一個痛苦地凋零，她們的時間不多了⋯⋯多年訴訟終於贏來勝利，她們的勇氣改變法律，她們的經驗成為人類遺產，讓大眾認識到鐳的毒性，更啟發美國政府對核彈危害的研究，拯救日後成千上百人性命。

鐳（radium）小百科

1898年居里夫人發現的化學元素。

鐳是一種放射性物質，是鈾和釷分裂後的產物。

暴露到高劑量會造成罹患骨癌、肝癌、和乳癌的危險性增加。

本書特色

全球第一本、也最完整的「鐳女孩事件」真實重現！了解全球最早、最著名公害事件！ 取材自未公開日記、信件和訪談而成。 敘事如同小說，故事性十足：透過穆爾的詳盡史料與妙筆生花的說故事天分，以紮實史料為底，以類小說筆法，描寫20世紀初真實發生過的鐳女孩故事，帶讀者了解從鐳所發出的「閃亮面」走入鐳所侵害的「黑暗面」，有如閱讀偵探小說，贏得官司勝利就像電影《永不妥協》結局叫人爽快。然後鐳女孩畸型演變的生命令人唏噓，再喚不回來。 滿足對鐳元素知識、輻射性物質對人體的傷害，與美國一戰時期及表工藝的認識：1898年一個新興元素「鐳」發現命名後，在人類社會的發展命運與帶給人類的課題，透過此一事件看出人類面對科學發現，害於一種喜新且崇拜「科學」心態而導向厄運。 小蝦米對大鯨魚的故事：書中一個個活力十足的十幾歲女孩的生命故事，日積月累下受到鐳侵蝕，身體長出莫名腫瘤與脆裂崩壞，她們長期蒙受掌握知識的雇主鐳公司的謊言，又因欠缺科學醫學相關證據，及當時法律不公，而無法爭取既有權益。一來是，「鐳」元素對人類而言還太新，鐳的真實特質未足以讓大眾全面認識。二來是，資本主義體制以來，資本家和勞工間的不對等，使得平反之路難如登天。 遲來的正義，標誌勞工權益的重大分水嶺：「鐳女孩」這場公害事件犧牲掉無數女孩的健康和生命，要等到很多女孩身體陸續畸變病逝才打贏官司，換來美國政府立法，並開啟新的研究。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰