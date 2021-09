敘利亞2萬桶原油洩漏流入地中海，浮油面積相當於紐約市大小，北賽普勒斯、土耳其嚴陣以待

編譯:吳宗宜

敘利亞漏油,賽普勒斯遭殃?

敘利亞近日發生大規模漏油事件,8月23日,敘利亞沿海城市巴尼亞斯(Baniyas)的一家火力發電廠中一個裝有15,000噸燃料的油箱出現裂縫,導致大量燃油流入海中,漏油量持續擴大並讓油汙蔓延到地中海。根據Orbital EOS最新衛星影像顯示,漏油量比此前預估的還要更多,目前海面浮油面積已達約800平方公里,約等同一座紐約市的大小。

巴尼亞斯煉油廠是敘利亞燃油的主要供給來源,對於這個飽受戰爭蹂躪的國家的能持續運作至關重要。

一位不願透露姓名的巴尼亞斯居民向CNN表示,大部分海岸都被污染了,「人們不需要這個,在這裡謀生已經很困難了,這肯定影響了許多家庭的生活,使他們失去了收入。政府只派了救災隊用海綿和水管處理此事件,他們沒有能力處理這個……你沒辦法用海綿清潔大海。」

敘利亞電力部長在8月30日告訴瓦騰報(Al-Watan),洩漏的原油可能有2至4噸,當局已成立了一個委員會來調查原因,但隨著清理工作的繼續,敘利亞官員試圖淡化漏油的規模,敘利亞港口總局負責人後來告訴國家電視台,其實洩漏的燃料量並不大(not large)。

以色列海洋環境組織(Zalul)的負責人雅各 (Maya Jacobs)對此則表示,「沒有不造成災難的漏油,這是對我們區域石油污染的另一記警鐘。」

衛星照片顯示油汙沿著敘利亞海岸向北擴散,並向西往賽普勒斯蔓延,賽普勒斯漁業部在8月31日的一份聲明中表示,依據模型和氣象數據顯示,預計它將在未來24小時內影響賽普勒斯北部阿波斯托洛斯-安德烈亞斯角(Cape of Apostolos Andreas)的沿岸。

賽國漁業部也指出,該油汙比較像水面上的油光(oil sheen)而不是原油(crude oil),但其已通知地方政府做好準備,「賽普勒斯已啟動國家處理石油產品海洋污染的緊急計劃(National Emergency Plan for dealing with marine pollution from petroleum products),反應小組已在聯合救援協調中心集結,將評估所有數據以採取行動。」

阿波斯托洛斯-安德烈亞斯角是卡帕斯半島(Karpas Peninsula)的最東北端,該半島位於目前僅有土耳其承認的北賽普勒斯土耳其共和國 (TRNC) 境內。

賽普勒斯自1974年以來一直處於分裂狀態,在1960年脫離英國獨立後,主要民族希臘人和少數民族土耳其人衝突不斷,1974年該國爆發內戰,支持回歸希臘的賽國軍官在希臘軍政府的支持下發起政變,土耳其則以保護土裔為由揮軍進占賽普勒斯北部三分之一的土地,並在土耳其的支持下成立了北賽普勒斯土耳其共和國,此後賽普勒斯北部的土耳其裔和南部的希臘裔便各自為政。由希臘裔掌權、人口約80多萬的賽普勒斯共和國於2004年5月1日正式加入歐盟,也是目前國際承認的賽普勒斯;而由土耳其在1983年在北部扶植成立的北賽普勒斯共和國則始終未獲國際承認。

北賽普勒斯的一名官員指出,已有20,000桶的原油流到地中海,正在幫助遏制浮油蔓延的深潛中心的負責人阿達利爾 (Erol Adalier)則表示,「我們正面臨一場非常大的災難。」

北部環境工程師商會的負責人 Cemaliye Özverel Ekinci 告訴當地TAK通訊社,「這對海洋生態系統來說是一場徹頭徹尾的災難。這個問題不僅僅是北賽普勒斯的問題,我們應該和南方一起行動。」

北賽的旅遊和環境部長阿塔格魯( Fikri Ataoğlu)則指出,這場漏油也會影響土耳其,且「這不只是北賽的問題,我們應該與南邊(賽普勒斯政府)共同解決問題。」

北賽普勒斯總薩內爾理(Ersan Saner)也發布聲明,「敘利亞漏油事件的進展正在受到總理、所有相關部會的密切關注,我們並與土耳其合作,我們將採取一切必要措施來防止國家受到這次漏油的傷害。」同時並稱北賽成立一個危機辦公室,以監測油汙蔓延的進展。

一直支持北賽普勒斯的土耳其則迅速做出回應,派出兩艘船幫助控制和收集漏油,土耳其交通部長和環境部長也一直商討如何協助北賽。

土耳其副總統奥克塔(Fuat Oktay)在8月30日向阿納多盧通訊社(Anadolu Agency)表示,相關組織都已動員並密注這個問題,會採取一切措施防止來自敘利亞的浮油擴散到北賽普勒斯的卡帕斯海岸, 「我們正在採取必要措施,動員我們擁有的一切可用手段,而不會放任造成環境災難。」

但由於風向的改變,油汙自9月1日逐漸偏離北賽普勒斯,對此,北賽當局也樂見此發展,旅遊和環境部副部長Serhan Aktunc表示,「天氣條件持續對我們有利,現在對我們的海域不會有影響了。」但他也強調海灘遊客應該在9月3日之前應保持警惕,以防風向再次改變方向,其他官員也警告,海洋生物仍然受到漏油的威脅,因為一些石油已經開始凝固,並沉入地中海底部。

中東漏油事件頻傳 以色列控伊朗蓄意倒油

這是今年地中海東部發生的第二起重大漏油事件,今年2月初在以色列的海岸遭190公里外、地中海飄來的遭到數十至數百噸大量焦油(tar)汙染,油汙使以色列地中海沿岸的大部分地區的海灘變成黑色,在強風及罕見巨浪作用下,2月15與16日造成北起黎巴嫩南部的羅希哈尼克拉(Rosh Hanikra)至加薩(Gaza)以北的阿什克隆(Ashkelon)間,長達160公里的海灘被汙染。

以色列自然和公園管理局稱,此次漏油事件是以色列歷史上最嚴重的生態災難之一,並警告後果將在未來幾年內顯現。

漏油污染嚴重影響到當地野生動物的生態,數以千計的志工和士兵此後全力展開大規模清汙行動,營救被油污覆蓋或誤食油污的海鳥、海龜和魚類。以色列國家海龜救援中心證實,他們已治療多隻被焦油油覆蓋的海龜。

以色列環境部長加姆利爾(Gila Gamliel) 稱,原油是一艘從伊朗向敘利亞運送仿冒品(pirated cargo)的油輪Emerald洩漏的,船隻屬於敘利亞公司,該船在拒絕無線電聯繫的情況下穿越了波斯灣和紅海,在通過埃及的蘇伊士運河之前重新打開了GPS設備,而在進入地中海東部的以色列水域之前,它再次關閉了設備,並在2月1日至2日之間將油倒入海中。

加姆利爾指出,「伊朗正在通過破壞環境來進行恐怖主義,但當伊朗破壞環境時,它不僅僅是在傷害以色列,也會傷害到其他國家。」

這是一周內以色列連續第二次指控死對頭伊朗,時任以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)在此事件幾日前則指控一艘以色列船隻阿曼灣發生爆炸是因為伊朗蓄意攻擊,伊朗則否認該指控。

自美國前總統川普(Donald Trump) 讓美國退出2015年與伊朗等國達成的核協議,並於2018年重新對伊朗實施制裁以來,波斯灣地區的緊張局勢持續升級,伊以經常互相指控對對方進行攻擊。

以色列綠色和平組織主任艾肯鮑姆(Jonathan Aikhenbaum)指責國家多年來一直忽視環境組織的要求,沒有持續做好對海洋的監測,「今天的石油汙染是政府無視自然生態和人類福祉的污點,他們沒有為這樣的災難做好最低限度的準備。」

他也指出,「中東盆地已成為違法者和肆無忌憚的石化燃料行業的避風港,可以說這次的事件不是伊朗的攻擊或一艘船隻不守規則的問題,而是我們的海洋已成為船隻隨意傾倒有毒物質的無主地帶。如果我們不停止繼續使用化石燃料,這種災難伊訂會再發生,只是何時發生以及影響多嚴重的問題。」

