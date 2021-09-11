【動畫】《虛構推理》與後結構主義（下）：琴子為何能成功帶動風向，解決鋼人七瀨傳聞？

文：李佾學

上文簡單介紹了《虛構推理》中〈鋼人七瀨篇〉的劇情，並且爬梳理性主義、後結構主義的脈絡之後，本文要將上文提及的這些概念拉回〈鋼人七瀨篇〉中的脈絡。

後結構主義與〈鋼人七瀨篇〉

後結構主義最初就是一種強調去中心化的理論，它是一種應用性廣泛的思想，但仍有其核心。在文學上，後結構主義消除了作者詮釋的文學解構中心。而若是放到《虛構推理》，筆者認為岩永琴子在處理鋼人七瀨事件上的做法，就是一種將事實給「文本化」的行為。

鋼人七瀨的亡靈存在，已經是客觀且無法否認的事實，但這個怪物身上卻有「被相信程度影響」的特性。更準確地說，鋼人七瀨是由群眾的想像所誕生出的怪物。它出生的方式是一把雙面刃，一方面它可以毫無限制的成長，另一方面它卻也有可能輕易的就消失。這類的怪異破除方式就在於消去群眾的迷思。

然而，在鋼人七瀨創造出無數事件的當下，網路上對其相信程度與討論聲量是如日中天，即使琴子提出再具有邏輯的反駁也難以起作用。琴子清楚了解自己的意見至多只能算是一種對於事實的解讀，因此她選擇將鋼人七瀨的客觀存在事實，作為一種「書寫性文本」放至網路，邀請群眾共同參與詮釋這個事實。

在動畫第八話中的一段文字可證： 「如果這是正常的議會或理事會，擁有決議權的人們通常互有掛鉤，最後關頭才亮出相反意見的風險太高了。但在這個議會上擁有決議權的人，正是閱覽這個網站的所有人。」

在現實的討論會議中，對於討論主題的詮釋權，經常都早早被預設了討論方向，但網路平台的混亂無序，卻反使每個參與者都有發言權。將「事實」這個文本放在網路上，邀請群眾解構的可能結果，便是孕育誕生出新事實的意外。

假設將「事實」視為一個文本，那麼普世的理性思考以及事實的客觀存在，就是它的「詮釋中心」。但當事實變成一種可供討論的概念時，每個人自然就會對其有不同的詮釋。

在上文分析中，筆者曾提及羅蘭・巴特（Roland Barthes）的「作者已死論」，所傳達出的敘事邏輯是預設性意義的不存在，以及使用者賦予定義的概念。而琴子在六花架設的網路平台上討論「鋼人七瀨是否存在」的嘗試，就是在使群眾認知到其存在的事實，並非是被預設好或無可辯駁的，一切端看群眾要以何種角度去「思考」這個事實。

不過，網路風向早已定型以久，多數人在討論鋼人七瀨是否存在時，都是以「存在」為前提而進行討論，因此，若只是單純地把疑問丟上去，最終也只會走向早就被決定好的答案。

所以，琴子準備帶風向的四個方案，便是一個以不同角度思考事實的示範。而在詮釋鋼人七瀨案時，琴子捏造了數種虛構卻又合於邏輯的推理。例如，將刑警遇害案詮釋成與素有不睦的女警刻意所為，犯案過程琴子也詮釋的非常清楚，不過動機的說服力卻不夠。

而後琴子又創造了兩三種邏輯推理，每一次都稍微瓦解網友對於鋼人七瀨的相信度，而每一次的嘗試都是在為最後的底牌鋪路。琴子之前數次的嘗試，都是在快要成功的時候突然被逆轉風向，但她也捉住了這些機會。

在最後一次的嘗試中，琴子提出了更為嚴密的解答，並藉著網站管理員前幾次對她意見的否認，來佐證她所提出的管理員與作案者就是七瀨花凜的宣稱。在這一次嘗試中，風向終於成功被改變。

琴子為何能成功帶動風向，解決鋼人七瀨的事件？

琴子得以成功的原因，在於她在詮釋方向上對後結構主義的熟練掌握。上一段曾提及她文本化了事實，而在此處她更是文本化了所謂的推理。她知道自己的推理是奠基在虛構之上，但是她提出的推理在被認同者使用之前，也不過只是一串符號，認同她推理的人會賦予其意義，而在最終被認同的提案，就成為了新的事實，因為遭文本化的事實是仰賴人們去思考的角度，從而得到意義。

除了對於語言的熟練使用外，與後結構主義相輝映的思考模式，在另一個方面上造就了琴子的成功，也就是成功引起群眾參與討論的動機。

以文本的角度來看，還未被放到網路空間上討論的「事實」就是一種「閱讀性文本」。也就是具先設性意義的事物。《批判思考－當代文學理論十二講》p.150提到：「『閱讀性文本』指的是那些作者已經預先安排好固定意義的作品，因此拒絕將詮釋的可能性留給讀者。例如官方歷史、偉人傳記、寫實小說與教材課本的意義就屬於一種『閱讀性文本』。」

在現實世界中，人們所謂的事實指的是可被「驗證」且「中立」的陳述，因此事實的誕生必得經過此二標準的審核。對於事實，人們無法再賦予其什麼意義，閱讀性文本的意義由作者先行賦予，而事實也是先在一套普世標準中，被設定了它將如何被人們認知。

因為事實無法再被找出任何超出客觀範疇的詮釋，人們對它只能以單向的管道接收。事實的存在與人們對其的認知，已經在普世價值觀下被正常化成與生活密不可分。人們不會對得知事實而產生任何喜悅之情，就像是一般人不會覺得呼吸值得感激。

然而，當事實被放到網路上討論時，琴子為其轉化的「可議性」使事實成為了「書寫性文本」，也就是可被開放討論的事物。《批判思考－當代文學理論十二講》p.151提到： 「它邀請讀者一同進入詮釋的開放性場域，提供每個讀者產出詮釋路線的機會。當讀者在努力閱讀、『理解』時，可以感受到一種『快樂的感覺』。」

當鋼人七瀨的存在能夠被放到網路上討論時，它就不再具有先設性的「客觀」，每個人都可以用自己的方式去認定它是否存在。人們擁有自主能動性詮釋文本時，按照巴特的說法就是他們能感到喜悅。至於為何能感到喜悅，筆者認為這與以自身之力獲得某種獨一無二的事物之滿足是相同的。

若說事實是每個人共享的，那麼詮釋權就是自己獨有的。而得到獨有之物的喜悅，就是琴子得以確信自己的計畫會讓使用者們上鉤的原因，因為當中的每個人都想親自在鋼人七瀨存在與否的場域中，得到自己的一套獨有說法。

結論

平心而論，《虛構推理》的整體劇情並無相當深度，全作在劇情上主要就是解謎與推理，兼及作為副線的男女主角戀愛。然而，縱然本座相對缺乏深刻的核心哲學，但筆者認為在推理以及劇情複雜度上，也屢屢展現出作者語言邏輯的熟練。而也正是如此，筆者在探討本作時，才選擇從最為突出的推理來解構。

所謂後結構主義，原先是較常被置於文學評論脈絡中的理論，但筆者將其硬是抽離，並轉而引以分析在這場虛構推理中被文本化的事實。最終的行進方向與後結構主義的論述如出一致。

被文本化的事實，遭琴子與群眾的多元詮釋下脫離原本客觀定義的中心，而在群眾無限制的想像之中產生了新的意義。後結構主義帶來的好處，就在於學術界產生了新穎的思想和分析視角，它同時也給這個過度理性化的世界帶來更多的活力。

在客觀上並無實質危害。然則需要注意之處，在於本文所討論的事實文本化實際上只適用於作品中的語境，在現實中的事實是不能被這樣扭曲的，若是事實的最基本原則向本作這般遭到顛覆，那麼人類個體將會失去正確觀測世界的方式，並身陷幻象無可自拔。

可惜的是，當今社會，尤其在政治領域上，大眾討論議題的方式已經有將事實文本化的趨勢。不同陣營的人只會以自己的預設視角看待既有事實，這使得陣營間的對立因所知事實的不同而更加極化。

在論理上，此現象即費許（Stanley Fish）所謂的「感受風格學」。費許此理論一方面是對其早期讀者身分論述的彌補，一方面是對後結構主義在文本多元詮釋上作的補充，《批判思考－當代文學理論十二講》p.161提到：「個人閱讀經驗受到『詮釋社群』（interpretive community）的左右。費許深信讀者在閱讀時會依據自身所屬的『社群』（如學者、學生或網民）而採用特定的規範與假設。」

目前的狀況確實正如費許所述，當議題牽扯到政治時，每個陣營對特定事實的詮釋，確實是被其所屬社群所影響深刻，由此再衍生的族群對立，使社會的傷口不斷擴大。

最後，本文的功用除了透過〈鋼人七瀨篇〉使後結構主義被清楚了解之外，更是要讓讀者提防某些不該如此思考的議題中出現的思考模式，希望以此作出微薄供獻。

本文原發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航