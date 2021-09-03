2021/09/03,
健康

本土新增2例，長榮機師及其子均染疫；指揮中心：強化桃園市二級疫情警戒措施、擴大匡列隔離

本土新增2例，長榮機師及其子均染疫；指揮中心：強化桃園市二級疫情警戒措施、擴大匡列隔離
Photo Credit: 指揮中心 提供

我們想讓你知道的是

因應這次機師及其子的染疫事件，指揮中心為了防範Delta變異株，宣布即日起至9月9日，強化桃園市COVID-19第二級疫情警戒相關措施：一、集會活動人數上限降為室內 50人，室外100人，若超額得提防疫計畫報請桃園市政府核准後實施；二、賣場與超市加強人流管制；三、醫院及長照機構除例外情形，停止開放探病及探視；陪病及陪伴者限1人。

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增2例本土案例、無新增死亡。不過，境外移入中有2例是長榮機師，本土案例中更有一例是機師之子，對此指揮官陳時中表示，由於高度懷疑機師之子感染的是Delta變異株，因而宣布強化桃園二級警戒措施，更要求機師之子就讀的學校全校停課並擴大匡列接觸者。另外，也針對機師確診事件宣布提早實施「強化機組員返臺後防檢疫規定」。

新增2例本土，境外增2例長榮機組員、本土其中1例為機組員之子

指揮中心今日公布國內新增6例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增2例本土病例中，案16121為本國籍50多歲女性，今年8月26日至9月1日期間因出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、味覺異常及喉嚨痛等症狀多次就醫，9月2日再次就醫並採檢，於今日確診（Ct值25）；已匡列接觸者1人，列居家隔離，其餘相關接觸者匡列中。案16122為本國籍10多歲男性，8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月1日喉嚨痛，9月2日因家人（案16120）檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，並於今日確診（Ct值11）；相關接觸者匡列中。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月1日累計公布1萬4802位確診個案中，已有1萬3728人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

0903_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於30多歲至50多歲，分別自美國（案16117、案16120）、泰國（案16118）及澳大利亞（案16119）入境，入境日介於8月31日至9月1日。

陳時中指出，今日境外移入案例中，案16119以及案16120都是同個班機，現在看來與案16066關聯較小。目前已經將接觸者居家隔離，大部分都送到集中檢疫所，匡列居家隔離的人都會實施採檢，目前完成採檢完成的有2例陰性以及1例陽性，其中，陽性的個案就是案16122，是案16120的小孩。

由於目前案16120在桃園就讀高中，因而指揮中心也針對該所高中以及桃園祭出防疫措施。

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因應機師及其子染疫案：擴大匡列隔離、強化桃園市二級疫情警戒措施

陳時中表示，針對仍在高中就學的案16122，由於高度懷疑感染的是Delta變異株，所以會處理得較為謹慎，要求全校停課。

除此之外，指揮中心也宣布擴大匡列及隔離措施，案16122的同班同學、跨班上課的同學都將集中檢疫14天。至於同班同學的家人，以往不會匡列，不過由於擔心案16122感染的是Delta病毒，因而將預防性集中檢疫。另外，曾經進入案16122使用後之教室的使用者，將居家隔離14天。

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而由於兩位機組員以及案16122主要居住於桃園，指揮中心為了防範Delta變異株，宣布即日起至9月9日，強化桃園市COVID-19第二級疫情警戒相關措施，請民眾落實遵循。強化措施如下：

一、集會活動人數上限降為室內50人，室外100人，若超額得提防疫計畫報請桃園市政府核准後實施。
二、賣場與超市加強人流管制。
三、醫院及長照機構除例外情形，停止開放探病及探視；陪病及陪伴者限1人。

陳時中表示，觀察期設為7天，會看初步採檢情況如何，再做滾動式檢討。

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提早實施強化機組員返臺後防檢疫規定，即日起開始

同樣為了因應這次透過定期監測檢出機師確診事件，指揮中心宣布，原定於9月15日開始的「強化機組員返臺後防檢疫規定」，將提早從今日開始實施。

指揮中心表示，本次群聚事件感染源釐清前，長榮航空公司執飛美國芝加哥航線之機組員，入境均應至指定處所檢疫14天，且於入境日及檢疫期間進行3次篩檢；同時，為求慎重，亦將回溯及召回過往14天（8月21日至9月3日）曾執飛該航線之機組員，進行檢疫及採檢等應變措施。

至於為何針對執飛美國芝加哥航線之機組員入境檢疫14天，陳時中表示，由於最近境外移入確診的3例機組員，都曾經去過芝加哥，因而要求長榮航空特別加強對芝加哥外站的管理。

基因定序結果出爐，12例Delta1例Alpha

另外今日也公布8月27日至9月2日境外移入病毒基因定序結果。共13例，其中有1例是英國Alpha變種病毒株，其他則均為Delta變異株。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中有3位是突破性感染，包括打過兩劑AZ的案16046以及16066，以及打過3劑中國大陸製的「智飛疫苗」的案16071。

除了國外變異株，本土檢疫51例變異株也都是Alpha，目前8月份還沒檢驗出本土Delta變異株。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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