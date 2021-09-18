《親密無能》：「性」是我們用來將內隱行為外顯出來的毀滅性手段

文：約翰・弗瑞爾博士（John C. Friel, Ph.D.）、琳達・弗瑞爾（Linda D. Friel, M.A.）

祕密

大家都同意家家有本難念的經，而常常需要拋頭露面的政治人物可能對此最為敏感。很多人的政治生涯發展之所以趨緩、受阻或完全停止，就是因為過去一些不當的行為遭到曝光，雖然所有人可能都以為這些事情不會有人記得，包括政治人物本人。而在家庭和親密關係的領域裡，我們小心翼翼守護的祕密則很可能會嚴重傷害我們。

祕密可能是有關我們的感受、想法或是行為，其中絕大部分跟羞愧感有關，否則我們不會花那麼多精力去保守這些祕密。找到一個安全的地方把這些祕密說出來，是克服上癮和功能不良家庭影響的一項重要關鍵。

若你詢問任何一位來自酗酒家庭的人，問他們家裡的情形如何，他會告訴你全家人一天到晚都在想辦法隱瞞爸爸酗酒的問題；孩子們找一些理由拒絕朋友來家裡玩；媽媽跟孩子們說：「爸爸只是累了」；爺爺奶奶則常常為爸爸編造一些婉轉的藉口，像是：「他只是去廚房喝一小口罷了。」

令人費解的是，這件事只在意識的某一個層面中是祕密，但就其他層面而言，每個人都知道這個公開的祕密，而且家中每個人都成了「保密」遊戲的參與者。

再來看看不允許生氣的家庭。家裡每個人整天都堆著笑臉走來走去。我踩到你的腳，你微笑；我想要一個人靜一靜但你不准，我微笑；你忘記接女兒下課，我還是一臉微笑。

在不允許任何人以健康的憤怒來設定自我界線的家庭裡，我們的感覺成了祕密。在意識的最表層，我們都是很開心、滿臉微笑的樣子，但內心深處卻充滿怒氣。最終的結果就是抓狂。

我們的非言語行為顯露：「我在生氣，我很生氣。」而每個人都無意識地接收到這個非言語訊息。因此，大家都活在雙面世界中，每個人都快要抓狂。當祕密與家庭架構越來越緊密纏繞，家裡的任何一個人就會開始把祕密「表現出來」。

女兒在學校的表現很不理想，常常感到憂鬱沮喪，爸爸為此非常擔心；媽媽則是耗費所有精力想讓家人開心；兒子不但嗑藥，還經常手淫發洩性慾。如果他們接受團體治療（表面上是要協助大家認為有問題的那位家庭成員），治療師可能會問他們是否曾經感到生氣或憤怒。全家人則會異口同聲地說，「不會啊，我們不認為發脾氣有任何好處。我們非常相親相愛。」

走出家門之外，祕密依舊受到保護。甚至連專業人士也無意中替我們保守了那些不健康的祕密。有時候治療師要花上一個禮拜才發現案主有明顯的酗酒或飲食行為失調問題，也有可能是以前就接受過治療，卻從來沒有人問過他們的飲食或是酗酒狀況。

曾經有一位男性案主，花了四、五十萬的診療費，接受了三位心理諮商師的治療，卻沒有任何一位詢問過為何他的體重會高達一百五十公斤。事實上，因為他從很小的時候就學會壓抑內心的祕密，以至於他完全不記得在四十二年的生命裡，有任何人問過他有關體重的問題。

我們問他：「你有沒有試著解決肥胖的問題呢？」他的回答是：「沒有，因為我一直都覺得自己那麼胖很丟臉，所以從來不曾向任何人求助。」

幾個月過後，當治療強迫性暴食的療程漸入佳境後，他說當初那一個簡單的問句開啟了他新的人生。那句話使他說出了心中的祕密，卸下了過去人生的沉重負擔。

內隱行為

心理治療師談到有必要將內隱行為外顯化；外顯行為指的是能夠觀察到的行為，而內隱行為則無法直接看見，像是思緒或感覺。

我們曾向案主們解釋在不健康的家庭中，最重要的行動往往隱藏在檯面之下。檯面上的我們都一派歡樂和諧，但內心深處卻充滿了憤怒、害怕、羞恥、孤獨以及困惑等等情緒。檯面上的我們泰然自若、沉著輕鬆，實際上卻隨時要失控、非常害怕、神經緊繃。因為我們的祕密與羞恥感緊密相連，所以要在所愛的人面前表現真實情緒這件事讓我們非常害怕，於是應該外顯的情緒就隱藏得更深了。

「如果我們不談論爸爸的憂鬱症，或許他自己就會好了。」

「如果我們不談論媽媽的酗酒問題，或許哪一天她就自動戒掉了。」

「如果我們不抱怨他是個工作狂，或許他會花多一點時間在家裡。」

一路追溯到問題的根源時，我們最不想做的就是談論自己的感受。有些人很會討論別人的問題，「我老公不喜歡做愛，那是我們的問題。」但妳對此的感受為何？這件事對妳有什麼意義呢？妳是否有點害怕他不喜歡妳了？

在感情關係中，內隱問題往往會圍繞於金錢和性這兩個主題上。夫妻可能花好幾年在爭吵錢都花到哪裡去了，但真正的內隱問題是兩人都無法從這段關係中滿足情感的需求。但這件事太難啟齒，如果我說出來了，她可能會離家出走；她可能會難過到想死。或者她會被激怒，從此一去不回頭。或者她會覺得我有這樣的想法既可悲又愚蠢。如果我把真正的感覺說出來，一定會被她羞辱。

「性」則是我們用來將內隱行為外顯出來的毀滅性手段。因為我很生氣，所以不想跟你做愛。或是我很生你的氣，想要控制你、占有你，所以我只想跟你做愛。或是我很依賴你，又缺乏自信，所以我必須一天到晚跟你做愛。若你不跟我做愛，我就更確定自己毫無存在價值。

為了要保守祕密，我們的上癮症狀持續存在。他成了工作狂，而這背後有著一個祕密。她對看電視或是運動上癮，檯面下必然潛伏著情感方面的祕密。

去除上癮因子只是戒癮過程的開始，真正康復的關鍵在於觸及內心深處的祕密，並且不帶羞愧或責難地將它釋放出來。你可能會問，如果真是這樣的話，為什麼那些功能不良的家庭不直接把祕密說出來就好了呢？無數案主曾問過我們相同的問題，不論教育程度是小學畢業還是博士學位。

有一位女性案主長年受到丈夫毆打，但從來沒有人知道這件事，而且她丈夫還是醫生。這怎麼可能發生？為什麼她隻字不提？試想如果你住在千萬豪宅裡，出門開賓士車，天天打扮得端莊高雅，你會想讓別人知道丈夫毆打你嗎？你會對別人說「對了，等你把賓士車保養好以後，要不要坐下來陪我聊聊過去十年我被老公打的事」嗎？

許多心理學家相信人類所有的行為都有其目的，我們也同意。有些祕密不說出來可能是好的。七歲那年，那次長途的公路之旅中你尿急，憋不到下一個休息站結果尿濕了褲子。家裡每個人都為你感到難過，幫你換上乾淨的褲子，而旅途愉快地進行。沒有人想要一直討論這件事，因為大家知道你為此感到很丟臉。家人很寬容也很尊重你，這件事就此畫下句點，而你再也沒有尿過褲子。

或是爸爸去露營，晚上喝酒喝太多而當眾出糗。他從來沒有這樣失態過，之後也不太可能再發生。他覺得很不好意思，回家後和家人分享整件事的經過，大家笑了一下子也就過去了，沒有任何問題。

而不健康的祕密也差不多以相同的方式開始。爸爸媽媽晚上大吵一架，吵到凌晨一點多，你隔天去學校上學，整天惶惶不安而且神經緊繃。你不希望學校有任何人覺得你家裡有問題（因此覺得你有問題），所以你對此事絕口不提。當天傍晚回家後，你發現爸媽已經和好如初，一切沒事了。沒什麼大不了的。

但事實上問題並沒有完全解決，五天後他們再度在深夜大吵。過了兩天又大吵一架。爸爸離家出走了好幾天。

你很不舒服，感覺胃都絞在一起。你無法專心上課，成績開始落後。你常常感到難過，希望事情可以好轉。你渴望有個人能夠聽你傾訴心事，但你說不出口。你的羞愧感告訴你，跟別人說這件事很丟臉。或許爸爸媽媽不准你跟任何人提起家裡的事。又或許你只是祈禱，希望只要你忽視它，久而久之問題就會自動消失不見。過了好一陣子，經年累月下來，這個祕密在不知不覺中緊密地依附於你的無意識裡，成為一個不健康的祕密，看來將永遠伴隨著你。

又可能爸爸對於看電視這件事非常嚴格，他勉強讓你看電視，但又隱約讓你知道他不喜歡你看電視，而你根本沒有很常看。過了一陣子，你還是看電視，但只要提到電視就會一副好像很討厭的樣子，不過你還是繼續看。

當你長大成人以後，你變得無法停止看電視。你沒有真正的朋友，若沒有電視相伴你會感到一片茫然，無所適從。但當大家談論到電視這個主題時，你又馬上表示你不常看電視。這其中的一個祕密是你其實有看電視。而另一個更深層的祕密是，父親令你感到難堪與羞愧，而你為此憎恨他。這個被小心保護的祕密會在多年後顯現出來，當你有了兒子時。你會常常找事情批評他，可能是他的頭髮、他的衣著打扮、他喜歡的音樂或運動、他的餐桌禮儀，或花在看電視的時間。你不知道自己為何這麼做，你根本沒察覺自己正在傷害他。你只是單純地覺得兒子身上有些事情很不對勁。

而檯面下的真正情形是，你依然覺得自己身上有很嚴重的問題。這個祕密是有關於你自己的羞愧感，而且是從你父親傳給你的。

要將家庭的祕密公開是極其困難的事。尤其是涉及亂倫或是性虐待的案例，可能要花上數年甚至數個世代，祕密才會顯露出來。我們每年至少會在報紙上看到一則這樣的新聞——一位成功的醫生或律師，或是在學校很受歡迎的高中生，某天回到家舉槍自盡，有時候還結束了其他家人的生命。而每個事件背後都有一個非常重要的祕密深埋著，可能是視「失敗」為禁忌、禁止女兒太過陽剛或兒子太過陰柔，或者限制我們能夠感受的情緒範圍。

多年之後，我們的內在越來越分裂，再也不知道自己真正的感覺為何。我們變成兩個人：一個是外表戴著面具的我，一個是內在真實的我。情感上分裂為二的我們，最終外在生活也將呈現分裂的狀態。

十二步驟治療團體（例如匿名戒酒會）之所以能如此成功地幫助我們戒除上癮症狀，一個重要因素就在於它讓我們有機會面對處理內心深藏的祕密和羞愧感。如果你問任何一個正在康復中的人，當初第一次參加匿名戒酒會或是戒毒療程時感覺如何，他們都會說那是人生中最漫長的一段路，好像死囚排隊等待行刑一般。他們覺得自己對一切都無能為力，覺得無助、失敗，反正一切令人羞愧至極。

我們可能會說：「我覺得需要接受治療很丟臉。」配偶則會說：「但我真的無法繼續忍耐另一半是酗酒者帶來的羞辱。」

但通常在跨出第一步的幾天後，大部分勇敢接受療程的人都開始感到如釋重負。一路以來背負著所有恐懼和羞辱感，如今擔子已不再那麼沉重。我們身邊有同伴圍繞著，完全坦誠自我，將自己內心最深層、最羞愧的祕密公諸於世，沒有人會指著我們說：「你真丟臉！」也沒有人會因為承認自己是酗酒者、共依存者，或是性上癮者就覺得自己愚蠢、醜陋、笨拙或差勁。

當然，「外界」可能有許多人會輕易地評斷和批評我們。但有十二步驟治療團體或其他治療團體這樣健康的家庭代理系統在背後支持，我們就能夠釋放內心的祕密和恥辱，也因此化解我們功能不良的信念。

最常見的祕密有：

上癮疾患。 亂倫或是性侵。 肢體暴力。 自殺。 失敗。 心理疾病。

書籍介紹

本文摘錄自《親密無能：早熟童年的隱形代價》，心靈工坊出版

作者：約翰・弗瑞爾博士（John C. Friel, Ph.D.）、琳達・弗瑞爾（Linda D. Friel, M.A.）

譯者：江家緯

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早熟，反而讓我們沒有機會長成真正的大人

背負家庭問題而被迫早熟的小孩，內在其實空洞脆弱，難以與人建立親密的關係。

你是否也有這些困擾？

工作一把罩，戀愛一團糟

聚會時大夥好嗨，下一秒異常孤單

完美夫妻人人稱羨，其實已經相敬如冰

和家人關係緊密到窒息

對內心世界守口如瓶，一點失誤就覺得超級丟臉

容易上癮

害怕與人接觸，尤其是權威人物

渴望愛，卻好像從未得到過

如果你對上述情形有共鳴，且心裡有個被禁錮的受傷孩子，也許，你也是童年被剝奪的，小大人。

小大人都有難言的苦。童年時，父母可能無法照顧孩子、或教養太嚴，或暴力相向、冷漠疏離。孩子在無助沮喪中長大，只好自己照顧自己、甚至照顧父母，要不就切斷感覺、戴上面具，絕口不提家裡的祕密。

小大人長大後，發誓絕不要像父母一樣，於是打拚出成功人生，緊抓未曾得到的愛。一切看來完美了，但早熟童年的隱形代價這時才要償付：憂鬱恐慌、關係破裂、暴飲暴食、過勞、上癮、共依存……

本書兩位作者是心理醫師與諮商師，皆曾是典型的「小大人」。他們從家庭系統、依附關係、共依存症來介紹小大人身心困境的成因，建議同為小大人的讀者們，從辨認、揭露、分享真實的內在開始，找回與周遭世界親密互動的能力。

書中並附「小大人與共依存症狀評量表」，協助讀者自我評估。

Photo Credit: 心靈工坊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航