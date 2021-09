《心理學家的面相術》：想像把口水吐到杯子裡再喝下去，為何讓你感到「嫌惡」？

文:保羅.艾克曼(Paul Ekman)

嫌惡和輕蔑

嫌惡顯然是一種負面、不舒服的情緒,雖然如此,我們卻會對嫌惡之事感到著迷,好像嫌惡不是不舒服的感覺。我不確定輕蔑是否是負面的情緒,事實上,大多數人在輕視別人時,會有好的感覺;雖然事後可能為此覺得尷尬,可是情緒當頭的感覺卻是愉快的。

照片中的福爾人看著我吃美國的食物罐頭,我立刻放下叉子,拍下他的表情(還好福爾人不知道照相機是什麼,他們已習慣我拿著這個奇怪的東西,莫名其妙地放在眼睛前面,所以他沒有在我按下快門前轉臉迴避)。這張照片除了表現典型的嫌惡表情,還突顯出嫌惡的重要來源之一,就是食用令人作嘔的東西。他甚至沒有吃這樣食物,只是看著我吃,就足以引發嫌惡。【註1】我在三十年前描述嫌惡時,寫道:

Photo Credit: 心靈工坊提供 看著本文作者吃美國的食物罐頭的福爾人

嫌惡是一種反感。嚐到某個令你想吐掉的東西,甚至想到某樣口味不佳的東西,都會令你嫌惡。聞到某種氣味,使你想掩住鼻孔,或是想轉身離去,同樣地,光是想到某種令你反感的氣味,就能引發強烈的嫌惡。看到或聽到令人討厭的事,也可能使你嫌惡。碰觸某種令人感到不舒服的東西,比如黏滑的物品,也會使你嫌惡。 不只味道、氣味、觸摸、想法、景像或聲音會引發嫌惡,就連人的行為、外觀,甚至觀念,也會使人生出嫌惡。光是外貌就可能令人討厭,有些人看到畸型、殘廢,甚至醜陋的人,就會覺得嫌惡。受傷的人露出來的傷口,可能使人嫌惡。看到血或開刀的場面,也會使某些人嫌惡。有些人的行為也令人嫌惡,你可能對一個人的所作所為產生反感。虐待或折磨貓狗的人可能成為嫌惡的對象。沉迷於被別人視為性變態行為的人可能引人嫌惡。待人的方式或哲學理念若被人視為貶低別人的話,也會被這樣認為的人嫌惡。

一位專門研究嫌惡的科學家做了一系列的研究,不但支持我的觀察,並加以擴充。這位科學家是心理學家保羅.羅辛(Paul Rozin),他特別喜好美食,相信嫌惡的核心牽涉到某種令人作嘔、污染身體的東西的口感;用我的話來說,就是嫌惡的主題。可是,不同文化的人對什麼食物作嘔,有很大的差異。照片中的福爾人正說明了這一點:我覺得可口的食物,其外觀和味道卻令他嫌惡。相同文化中的人,也有許多差異,我妻子喜愛生蠔,我卻覺得嫌惡。中國有些地方的人覺得狗肉是美味,但大多數西方人卻覺得反感。不過,嫌惡的誘因還是有其共通性。

羅辛發現最強而有力的共通誘因就是身體的產物:糞便、嘔吐物、尿液、黏液和血液。偉大的美國心理學家葛登.艾波特(Gordon Allport),在一九五五年提出一種與嫌惡有關的「想像實驗」,這是在心裡進行的實驗,以查證他的看法是否正確:「首先,想像你吞下口中的唾液,或是真的吞下口水;然後想像把口水吐入杯子,然後喝下去!原本是『我的』自然產物,突然變得噁心而加以排斥。」

羅辛真的去做這個實驗,請受試者吐口水到一杯水中,然後請他們喝下去,結果發現艾波特是對的。雖然口水在一秒鐘前還是自己嘴裡的東西,大家卻不願喝下含有自己唾液的水。羅辛認為自己產生的東西,一旦離開身體,就變得令自己嫌惡。

對嫌惡的著迷

直到四至八歲時,嫌惡才成為一種獨立的情緒。在這段年紀之前,雖然會不喜歡、排斥味道不好的東西,但不是嫌惡。羅辛請小孩和成人去摸或吃形狀像狗屎的巧克力,小孩不覺得有困擾,要到四至七歲之間才會拒絕,但大多數成人都不願照做。同樣地,如果把一隻消毒過的蚱蜢放入牛奶或果汁,四歲以下的小孩仍願意喝下。【註2】

孩童和青少年對嫌惡的東西非常著迷,羅辛提醒我們,惡作劇商店會賣一些逼真的嘔吐物、黏液、糞便仿製品,會買這些東西的,通常都是年輕男孩。許多笑話圍繞著令人噁心的主題,比如青少年非常喜歡的電視劇《蹩四與大頭蛋》(Beavis and Butthead),還有以小孩為對象的《內褲隊長與垃圾桶小孩》(Captain Underpants and Garbage Pail Kids),常常談到令人嫌惡的情境。

法律學教授威廉.米勒(William Miller)在《嫌惡的剖析》(The Anatomy of Disgust)這本好書中,談到不只是小孩對嫌惡的事著迷,「嫌惡……具有一種誘惑力,從圍觀的人很難把目光轉離血淋淋的意外場景,或是恐怖電影的吸引力,就可知道其魅力……自己的鼻涕、糞便、尿液會令我們感到骯髒、嫌惡,可是……我們又對之感到好奇、著迷……常常看著自己的排洩物,但又不肯承認……用面紙或手帕擤完鼻涕後,常常要再看一眼鼻涕。」票房成功的粗俗電影,並不是只有青少年才愛看,比如《哈啦瑪莉》(There's Something About Mary)。

羅辛從主要的嫌惡感中,區分出所謂的「人際嫌惡」。他列出四種學習來的人際誘因:陌生人、病人、不幸的人和道德敗壞的人。我和茂林.歐蘇利文(Maureen O’Sullivan)合作的研究,也支持羅辛的假設。我們請大學生想像世界上有什麼事會讓他們覺得最噁心,有人談到羅辛所說的吃下穢物(例如,被迫吃下某人的嘔吐物),但只占11%;最令人嫌惡的誘因中,最常談到的是違反道德的行為(占62%),比如美國軍人發現納粹集中營的殘酷行為。

在違反道德的行為中,幾乎有半數提到令人反感的性行為,比如看見有人和小孩性交。18%的受試者提到與食物無關的身體嫌惡,比如看見蛆從屍體爬出來。我們的研究結果顯示,成人「認為」最嫌惡的是人際問題,特別是違反道德的事情,而不是與口感有關的嫌惡。

我先前提到,羅辛所說的嫌惡核心是情緒的主題,他說四種令人嫌惡的人際類型是學習來的,如果他的說法正確,就應該是原有主題的變型。可是,我認為這四種人際形式的嫌惡也是情緒的主題,因為可見於每一種文化,只是不同的個人、社會團體和文化會因為學習而加入不同的細節。例如,每一個人可能都嫌惡道德敗壞的人,但怎樣才算道德敗壞,則有不同看法。什麼是陌生和熟悉,什麼是不幸,也會因環境的不同而有不同的解讀,不過,疾病可能沒有這種差異,每一種文化可能都嫌惡嚴重的缺陷、滲血的傷口。

米勒指出,各種文化都有比較大的空間把許多事物或行為納入嫌惡的範疇,而比較不會剔除範疇內已有的內容,他的觀點完全符合我在第二、三、四章所提的觀念,也就是情緒警戒資料庫是開放的。這些資料庫加上各種指引我們對不同情緒起反應的程式,在出生時已有一些內容,是演化寫入的指令,讓我們知道如何反應,並敏感地察覺需要反應的對象。就如米勒所說,這些先天資料很難改變,但因為是開放的,所以我們能學到新的誘因和情緒反應。

雖然日本人和美國人都嫌惡身體排洩物和不好的口感,但羅辛發現社交嫌惡的差異。日本人會嫌惡不服從社會秩序的人或不公正地指責別人的人;美國人則嫌惡行為野蠻的人或種族主義者。不過,並不是所有社交嫌惡都有文化差異,羅辛發現許多文化的人都嫌惡政客!

嫌惡的另一面及其功能

除了羅辛描述的四種人際嫌惡之外,還有另外一種,我稱之為「忍無可忍的嫌惡」,這是心理學家約翰.葛特曼、艾瑞卡.伍定(Erica Woodin)和羅勃.雷文生提出的,他們的研究值得特別注意,因為沒有別的科學家如此精確地測量人生中這種重要而充滿情緒的社交互動:丈夫和妻子間的情緒表現。【註3】

令人吃驚的是,夫妻試圖解決衝突的談話中,妻子對丈夫的嫌惡表情,可以預測未來四年中,兩人會有多少時間處於分居狀態。葛特曼發現妻子的嫌惡表情通常發生在丈夫不願處理妻子的感受而退縮時(我在第六章描述的「石牆」)。以白話來說,就是她受夠了,已經倒盡胃口。請注意吃東西的隱喻在此多麼恰當。如果配偶排斥你,未來無疑會黯淡無光。(本章稍後談到輕蔑時,會再談到葛特曼的發現。)

米勒提到很有趣的一點,就是在親密關係中,我們比較容易接受原本嫌惡的東西。他舉的例子是「……除了照顧體弱多病的親人,還要換尿布、清理嘔吐出來的食物……父母毫不在意,願意清掃排泄物,不怕弄髒雙手和衣服,忍受糞便和尿液……克服原本對骯髒東西的嫌惡,正是父母無條件照顧之愛的特徵。」

在性愛的親密中也有這種暫停嫌惡的情形,我還要再引用米勒的話:「別人的舌頭在你的嘴裡,是親密的標誌,因為它也是一種令人嫌惡的侵犯……雙方同意之下的性愛,意味著要雙雙跨越引發嫌惡的界限……性愛只是跨越界限的形式之一,是一種裸裎相向的形式,強烈的親密(持續、親近、關愛接觸的親密),還有其他形式的脫去衣服、暴露自己,和彼此認識,包括分享和坦露心中的疑惑、不安和擔心;說出自己的抱負、吐露自身的缺點和失敗;或是單純地被對方看見身上的缺陷、弱點和需求……我們可以把朋友或知交定義成可以互相訴苦的人,雙方都了解這種訴苦是親密的特權,少了這個特權,就會因為尊嚴和嫌惡而無法親密……愛……給予別人特權來看見我們,這種看見對方的方式如果沒有愛在其中,會讓我們覺得丟臉,使彼此嫌惡。」【註4】

米勒卓越的洞識,指出嫌惡隱含的社交功能。停止嫌惡能建立親密,也是做出承諾的標誌。接納別人可能覺得丟臉的部分,投入其他人會覺得嫌惡的身體活動(不是僅指性交,請對照清理陌生人和摯愛對象的嘔吐物,感覺有何不同),可能不只是愛的標誌,也是強化愛的方法。

嫌惡還有另一個非常重要的功能,就是讓我們脫離自己討厭的事,比如有助於我們不吃腐壞的東西,社交上的嫌惡使我們遠離令人討厭的對象。米勒認為,道德評斷就是不妥協於令人討厭的人和行為。法律學者瑪莎.娜絲邦(Martha Nussbaum)寫道:「大多數社會教導人要迴避某些身體層面讓人感到嫌惡的族類。」不幸的是,這可能是一種危險的情緒,因為會貶抑我們覺得嫌惡的對象,以非人的方式對待他們。

有些行為因為觸犯公共道德,而被認為是非法的,比如兒童色情刊物或猥褻的言行。娜絲邦相信法律不應該根據人的嫌惡感,而建議用「憤慨」做為法律判決的基礎,她說:「憤慨…是出於道德的觀點,比法律判決更為中肯,也遠比嫌惡感更為可靠。憤慨的論據是可以為公眾接受的,也不會把罪犯當成道德社群之外的可厭渣滓來對待,而是堅定地把他納入道德社群,從道德的基礎來審判他的行為。」

娜絲邦發現人在犯罪時的情緒狀態,會被視為減輕刑罰的因素,所以認為不應該把嫌惡的情緒列入考慮,她說:「殺人者不能因為嫌惡而犯案,就減輕刑罰……嫌惡的合理反應是離開現場,而不是殺死嫌惡的對象,例如同性戀……僅僅因為覺得骯髒或『噁心』,絕不是暴力相向的充分理由。」

如果把對方判定成最劣等的人,常常會視對方如動物(而且是醜惡的動物),甚至看成沒有生命、令人作嘔的東西,比如穢物或渣滓。我擔心憤慨或義憤也可能成為殺人或酷刑的理由,但至少不會產生嫌惡所造成的人我障礙。一般人認為,看見或聽到受害者的痛苦、呼號和流血,可以減少或制止暴力,事實卻不一定如此,因為受害者的痛苦有可能引發嫌惡的感覺。看到人的血、受傷或酷刑造成的身體變形,也有可能引發嫌惡,而不是關心。

我剛開始研究跨文化的表情時,發現受試的日本和美國大學生,對受苦之人的影片(原住民的割禮和眼部的手術),大多會出現嫌惡的表情。我還剪輯了其他醫學訓練的影片,一部是手術中切開皮肉時,冒出許多血的情形,另一部是受到三度燒傷的男子,燒壞的皮膚從身體掉落下來。同樣地,大部分人的表現和報告都是嫌惡。這些影片可以交替使用,因為都引發相同的情緒,也是情緒研究中,最常用來誘發情緒的影片。

不過,有一小部分人(大約20%),對別人在影片中受苦的景像,會表現完全不同的反應:哀傷和痛苦,好像自己就是受害者。

大自然的設計似乎就是要我們厭惡看見別人身體的內部,特別是有血的時候。但如果是親近的人流血,這種嫌惡反應就會中止,於是會試圖減少對方的痛苦,而不是迴避對方。厭惡看到身體受苦或生病的症候,或許有助於減少傳染,但代價是降低非常有助於建立社群的同理心和憐憫的能力。

同理心或憐憫都不是情緒,而是我們對他人情緒的反應。若有認知的同理心,就能辨識別人的感受;若有情緒的同理心,我們會感同身受;若有憐憫的同理心,我們會想幫助別人處理他的處境和情緒。我們必須有認知的同理心,才能得到另外兩種同理心,但不需要有情緒的同理心,就能具有憐憫的同理心【註5】。

註釋

[1] 多年來,我雖然收集了許多顯示各種情緒的新聞照片,卻找不到嫌惡的照片。我僱用一家商業照片研究公司,卻只找到裝出嫌惡表情的照片,但能輕易找到自然表現其他情緒的新聞照片。這也難怪,嫌惡的表情實在沒有增加銷售量的吸引力。

[2] 羅辛解釋這種差異是小孩沒有嫌惡所需的認知能力,也就是分辨外形和成份的不同,例如,巧克力做成的狗屎。其他動物不覺得嫌惡,也支持羅辛的觀點。我認為如果世界上只有人類有這種反應的話,實在是很特別的事,所以我請教動物行為專家法蘭斯.迪瓦爾(Frans de Waal),他回信說:「其他靈長類也有這種情緒,嫌惡原本必然和排斥食物有關,所以靈長類當然有這種能力。至於有沒有特殊的表情,就很難回答了。」目前還沒有解決這個問題,因為沒有人具體看見其他靈長類是否有排斥食物的表情,如果有的話,也不知道在看到違反社會習俗的事時,是否會表現這種反應。

[3] 相形之下,大部分研究情緒的科學家只檢視孤獨或一般互動中的情緒,而且沒有真正觀察受試者,只是請他們回答問卷,討論想像或回憶中的感受。

[4] 我的編輯指出,父母和情人都不會嫌惡我們,但兩者有一項差異。就我所知,任何小孩的尿布都令人嫌惡,即使是自己的寶寶也一樣;關愛的父母能克服嫌惡感來照顧小孩,但仍然感到嫌惡。可是,在性行為中就不同了,讓對方的舌頭進入口中, 一點也沒有嫌惡,而且是完全相反的感覺。所以,前者的嫌惡是被克服或中止的,而後者則是把嫌惡感轉化成完全不同的感覺。

[5] 西藏佛教徒以不同的方式描述,不過是相關的。根據達賴喇嘛的說法,他們談到我們講的同理心能力時,用詞是「無法忍受看見別人受苦」,這種感受不會使人避開 眼前的景像,剛好相反,「會使我們……不喜歡看到別人受到傷害的景象,遇到別人受苦時,自己也覺得痛苦。」英文的「憐憫」(compassion)被佛教徒用來指「悲心」,這個用詞的意含比英文的憐憫多許多。若要多加解釋,會偏離嫌惡的主題,不過值得注意的是,佛教徒認為同理心和憐憫是不需要學習就已存在的能力,但若要展現這兩種能力,確實是需要培養的。我認為這種看法的意思,是指如果想把所有人類視為親人,不再嫌惡傷者流血的景象和疾病造成的損傷,就必須透過努力,因為大自然使我們不容易做到這一點。

