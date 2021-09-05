《夜行大腦》：大疫期間的最佳防疫策略——天天睡好睡滿！

文：Gene（來自馬來西亞，現居風城。興趣廣泛的生物學家，研究工作之餘，嗜好讀讀書、看看戲、寫寫作、騎騎車、踏踏青、逗逗貓）

嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型（Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2，SARS-CoV-2）肆虐全球，台灣雖然在Delta變種橫行下暫時仍逃過一劫，可是容我提醒大家，傳染力極高、感染阿宅年輕化、免疫逃脫力強的Delta變種毒株或其他毒株，未來突破防線的可能性真的不低。

要避免高傳染力SARS-CoV-2變種毒株在台灣釀成重大災禍導致醫療崩潰，除了讓更多人接種疫苗，在沒有特效藥的情況下，要怎麼自保呢？問題的答案之一可能很簡單，但也可能很困難，不管說出來你覺得太簡單或太困難，心中都可能會有個疑惑：這不就是我們天天在做的事嗎？

說出來可能很多人會嗤之以鼻：除了疫苗，要減少感染SARS-CoV-2變種毒株後轉為重症的機會，最佳的做法就是：天天睡好睡滿。是的，就是這麼簡單又困難。答案簡單到令很多人難以相信，但又困難到在競爭激烈的社會很難辨到，甚至在校園也很難。年輕人如大學生感染上SARS-CoV-2冠狀病毒，也很難說自己能逃過重症的威脅，畢竟太多大學生作息不規律也沒睡好睡滿，一點小感冒症狀比教授們還嚴重的比比皆是。睡眠和免疫力的關係早就是普通醫學常識，我每次感冒幾乎都是因為睡眠不足。

我們不僅不重視睡眠，甚至還可能排斥睡眠。不相信的話，你逢人就稱讚人家很會睡，看看他們怎麼回禮吧。在競爭強度很大的社會，即使自己睡眠真的足夠，搞不好還會擔上心被大家認為是懶蟲。加上滑手機已成了自動化動作，半夜滑手機影響睡眠已成了公共衛生的大問題。沒錯，我們就這樣莫名其妙、有意無意地剝削自己的睡眠，戕害免疫力。在SARS-CoV-2變種毒株的強勢來襲下，還敢不積極接種疫苗？

充足、良好的睡眠在現代生活中，居然成了有病治病、無病強身的良藥，可能比絕大多數保健品更有效。糟糕和不足的睡眠，會對身心造成巨大的損耗，在醫學和神經科學上早就不是秘密，但還是有太多人忽視睡眠不足和不良帶來的問題。睡眠不足和不良不僅讓人像個行屍走肉，還會讓人變胖、變蠢，還可能憂鬱、脾氣火爆，並導致心血管疾病、糖尿病、高血壓、癌症等等。這不僅僅是個人身心健康的問題，而且還嚴重到影響社會運作的層面——睡眠不足的疲勞是許多大型交通和工業意外的原因，甚至還會導致高犯罪率。

想要睡好覺嗎？只要有心，人人都可以睡個好覺。我因為可能有睡眠呼吸中止的問題，想做檢測，過去許多大醫院的睡眠中心都預約爆滿，但去年中因為嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，俗稱新冠肺炎、武漢肺炎）疫情讓許多人對醫院敬而遠之，我因此很快排到睡眠中心的過夜檢測。晚上指定時間抵達後，醫檢師花了近一個小時從頭到腳安裝許多睡眠檢查儀器的線路 ，要怎麼好好睡覺啊？我以為會來顆安眠藥或鎮靜劑之類，但醫檢師一直用充滿信心的表情和音調說我一定能好好睡個覺。至於你信不信？反正我是信了，就一路睡到天亮。

我們之中許多人之所以不好好睡覺，是因為還不覺得睡好覺有多重要，或者對自己能否睡好睡滿沒有足夠的信心。來見識一下，能睡個好覺會有多幸福吧。這本《夜行大腦：從失眠、夢遊到睡眠中躁動、暴食、性交⋯⋯，神經科醫生與睡眠障礙的決鬥傳奇，揭開你不知道的睡眠祕密》（The Nocturnal Brain: Nightmares, Neuroscience, and the Secret World of Sleep）就能讓你見識到在醫學現場中，各種睡眠障礙的故事。

《夜行大腦》作者蓋伊．萊施茨納（Guy Leschziner）神經科主治醫師及睡眠專業醫師，現於歐洲最大的睡眠醫學服務據點之一——英國倫敦蓋伊醫院（Guy’s Hospital）睡眠中心擔任臨床部門主任。除了收治包含猝睡症、不寧腿症候群、睡眠呼吸中止、夜發癲癇等各種睡眠障礙患者外，他也積極參與研究和公共教育工作。他曾到BBC廣播四臺（BBC Radio 4）的節目中受訪，並開設廣播及電視節目，探討睡眠相關話題。

《夜行大腦》記述了蓋伊醫師在倫敦蓋伊醫院睡眠中心面對到的極端案例，讀起來有如奧立佛．薩克斯（Oliver Sacks）再世。除了真實經歷帶來令人印象深刻的故事，也帶出蓋伊醫師個人的臨床經驗上的成長，每個案例都將睡眠障礙的臨床醫學、病理生理和歷史脈絡等等梳理得很清楚。我們每天該花三分之一的時間在睡覺，在生理、心理和演化上，肯定都是很有意義的。然而，要在科學上充份解釋睡眠的功能，卻是有挑戰性的，因為這三分之一的時間，在生理和心理上的功能實在太五花八門；反過來說，出現睡眠障礙雖然惱人，卻也是讓我們一窺睡眠的病理生理的窗口，讓瞎子好歹能摸到象。

睡眠並非靜態，分為快速眼動（rapid eye movement，REM) 睡眠和非快速眼動睡眠。在作夢時的快速眼動睡眠中，我們大腦皮層高度活躍；在非快速眼動睡眠中，分為困倦（drowsiness）、輕度睡眠（light sleep）和深度睡眠（deep sleep）。一個典型成年人的夜晚在睡眠各個階段循環四到五次，最初是逐漸加深非快速眼動睡眠，入睡後大約60─90分鐘進入快速眼動睡眠。接下來的過程，快速眼動睡眠的時間會變長，非快速眼動睡眠的時間會變短。大多數非快速眼動深度睡眠發生在前半夜，大部分快速眼動睡眠發生在後半夜。

從臨床醫學角度來看，睡眠障礙通常分為三大類：一、嗜睡症（hypersomnias）：導致白天過度嗜睡或睡眠時間過長的病症；二、異睡症（parasomnias）：導致睡眠出現異常不良行為的情況；三，失眠症（insomnias）：導致睡眠持續時間或品質主觀體驗不佳的狀況，與白天的負面後果有關，例如疲勞、困倦或認知障礙。睡眠是一種複雜的現象，不僅僅受到神經生物學因素的影響，因此診斷睡眠障礙的大部分過程都圍繞在排除其他潛在原因，例如睡眠衛生不佳、慢性睡眠剝奪（影響多達兩成的成年人口）、處方藥和非處方藥以及身體或精神疾病等等。

《夜行大腦》讓我們身歷其境地看到各種睡眠障礙的病人，例如打蒼蠅卻突然睡著的猝睡症、飆機車去兜風的夢遊症（somnambulism）、無法校正的二十五小時生理時鐘、無意識吃鳥飼料的夜食症（night eating syndrome）、無意識向伴侶求歡的睡眠性交症（sexsomnia）、會夜半嗥叫和攻擊人的快速動眼期睡眠行為障礙（REM sleep behavior disorder）、會在睡覺時踢人的不寧腿症候群（restless leg syndrome）等等，一個比一個令人嘆為觀止。也有案例是被枕邊人控訴夜半狂飆髒話的紳士，但後來發現原來是伴侶小時候的心理創傷讓她撒謊。

《夜行大腦》書中的十幾位病患案例，讓我們體會到診斷睡眠障礙的不易，我們也跟著蓋伊醫師探索大腦如何控制睡眠，遺傳基因、激素、神經傳導物質的出錯，怎麼會讓人睡眠呼吸中止、失眠、猝睡、夢遊、睡眠中進食或性交；也有一些案例，是因為病毒感染造成的，可能是因為病毒的某些蛋白質和我們身上的太相像，製造出的抗體攻擊自身的正常蛋白質或組織器官，書中就有提到流感病毒造成的猝睡症；COVID-19的其中一個嚴重長期後遺症就是難以入眠，我有朋友的朋友就深受其害，所以要嘛接種疫苗，要不然就趁早睡好睡滿吧。

除了《夜行大腦》是從臥床醫師的角度廣泛地談論睡眠障礙，從病患角度探討睡眠障礙的《睡眠腦科學：從腦科學探討猝睡症、睡眠呼吸中止症、失眠、夢魘等各種睡眠障礙》（Sleepyhead: Narcolepsy, Neuroscience and the Search for a Good Night）也提供了難得的經驗；科普好書《為什麼要睡覺？睡出健康與學習力、夢出創意的新科學》（Why We Sleep : The New Science of Sleep and Dreams）讓我們從科學上瞭解我們為啥要睡覺？睡眠的功能和意義是啥？如果睡不好會帶來哪些危害？怎樣才能睡個好覺？

如果這些好書還不足以說明你睡好睡滿真的很重要，那麼請在睡前一讀再讀，你可能會先沉沉睡著⋯⋯

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰