《改變設計的100個概念》：在使用者介面的設計上，「功能決定形式」依舊是重要考量

文：夏洛特．菲爾（Charlotte Fiell）、彼得．菲爾（Peter Fiell）

概念37 功能決定形式

有目的性的功能，形塑實用的設計

「功能決定形式」是現代運動特別鍾愛的標語，作為一個強而有力的設計概念，無疑在過去幾十年間啟發了無數實用的產品和妥善設計的建築。即便到了今日，功能決定形式依舊是好的設計的明確信條。

儘管這句話有時被認為是出自十九世紀早期的美國雕刻家荷雷修．格里諾（Horatio Greenough），他曾熱烈地談到功能的重要性，事實上是美國建築師路易士．蘇利文（Louis Henry Sullivan）所創造的，他曾說：「功能一向決定形式，這就是法則。」這句話出自一八九六年《利平寇特雜誌》（Lippincott’s Magazine）的某篇文章中，用於思考有關自然的事，當中蘇利文提到動物、植物、甚至地質形式，都受其目的所支配。他認為，現代辦公室建築的設計應該採用完全相同的方式。

這個涉及設計的想法並非新概念，只不過從未如此被強烈表達過。舉例來說，工具和武器的製作，向來遵循功能決定形式的原則。十八世紀後期和十九世紀期間，震顫派社群所創造的簡單但具有目的的設計也是如此。震顫派教徒認為設計中的功能效率是增進生產力的重要手段，可以讓他們有更多時間用來進行禱告。的確，震顫派社區的規劃方式也說明何謂有目的的設計，他們在牆上裝設用木釘固定的欄杆，用來掛椅子，以免在掃地時擋到路；鍋蓋以鉸鏈與鍋子相連，更便於使用，還有，震顫派教徒的圓形穀倉是從功能性的設計觀點出發，也是一種經過審慎考慮的結果。

蘇利文認為建築或物品應該透過形式反映目的的想法，在二十世紀初期被德意志工藝聯盟採納，該組織透過各種出版品展示簡單有用的物品，藉以強調設計中的實用性，並提倡功能決定形式的概念。大約在同一時期，匈牙利裔建築師—設計師馬塞爾．布勞耶也開始用最先進的鋼管設計椅子，而且嚴格遵循功能決定形式的方式進行構思。從製造的觀點而 言，看似務實的事物，實際上卻可能不太行得通，布勞耶的家具便是如此，它那鋒芒畢露的現代美學，對大眾品味來說太過超前，因此普遍不被接受。

如今隨著數位科技日漸融入產品中，設計所具備的許多功能往往不會反映在整體形式上。例 如iPhone的外觀除了顯示是 行動電話外，並不會展現它同時也作為音樂播放器、指南針、地圖、日曆等功能。然而，這不等於說，設計者已經完全揚棄功能決定形式的心態，只是從實體轉移到數位形式，因為在使用者介面的設計上，功能決定形式依舊是重要考量。當然，現在仍有許多產品類型，從辦公椅到招牌的設計，在創作者遵循功能決定形式的方法時，能夠獲得更高的效能。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

概念38 功能主義

優先考量設計的目的

事物的功能面決定了它是藝術或設計。然而在許多方面，設計可被描述成「功能性藝術」，因為依據不同的設計對象，設計或多或少地橫跨美學與工程學的世界。

設計在本質上是形式與功能的綜合體，而兩者之間的精確平衡，形塑了一項設計解決方案最終的合理程度。功能主義著重於有目的的實用性（一項設計的功能），這個概念可追溯到古羅馬建築師暨作家維特魯威（Vitruvius），他曾定義「實用」 為建築的三大基石之一。

然而，普遍被視為的「功能主義之父」美國建築師路易士．蘇利文。他在一八九六年寫了一篇〈經過藝術考量的辦公大樓〉（The Tall Office Building Artistically Considered），文中寫道，「生命透過其表達而被辨識，還有功能始終決定形式，這是一切有機和無機萬物的普遍法則，不管它們有形或無形、身為人類或超乎人類，是頭腦或心或靈魂的真實顯現。這就是法則。既然如此，難道我們要每天在藝術中違反這個法則？我們當真如此墮落、愚蠢，如此完全缺乏眼界，而無法察覺這般簡單之至的真理？」

蘇利文明確陳述形式是功能自然產生的結果，並認定這是自然法則，從而建立了日後現代主義者鍾愛的口號：功能決定 形式（依照他原本的說法）。除此之外，蘇利文也幫助形成新客觀性的觀念基礎，這是奠基在功能主義的新的現代主義設計方法，隨後出現在一九二○年代初期。

在此之前，格羅培斯與阿道夫．邁爾（Adolf Meyer）的法古斯工廠（Fagus Factory，1911年），其嚴格幾何形磚造建築和創新的玻璃立面，早已預示了有利於工業化的功能主義特質。同樣的，自一九一六年起，德意志工藝聯盟已經開始透過其德國生產目錄（Deutscher Warenbücher），提倡實用的器物，這些產品所具備的功能決定形式的簡單，符合了這個新興的精神。然而，在歷經第一次世界大戰的蹂躪後，贊成功能主義的主張在設計與建築圈裡獲得相當大的立足之地，因為似乎為歐洲各地嚴重的社會住宅危機提供了解方。

一九二五年，斯圖加特（Stuttgart）市長卡爾．勞滕施萊格爾（Karl Lautenschläger）和德意志工藝聯盟的會長彼德．布魯克曼（Peter Bruckmann），概述了他們規劃的一場展覽背後的功能主義思維：「存在於我們所有生活領域中的效能標準，也同樣存在於居住問題。現今的經濟環境不容許任何一種浪費，並要求以最少的財力達到最大成效，為此我們需要的材料和技術設備，必須能夠降低建築與營運成本、簡化家居以及改善生活本身。」這場具有指標意義的「住宅」展覽會於一九二七年在斯圖加特舉行，展出品中包含一個住宅區模型，由一群與新建築（Neue Bauen）風潮同步的國際前衛建築師負責設計。

然而，瑪格麗特．許特—利霍茨基（Margarete ‘Grete’ Schütte-Lihotzky）為某個社會住宅計畫所設計的「法蘭克福廚房」（Frankfurt Kitchen，1926年），或許最能說明現代運動的功能主義。她的設計是為了追求最大效能，合理的布局深受與泰勒主義有關的科學管理研究影響。

在瑞典，兩次大戰間對於社會住宅的迫切需求，也導致功能主義為瑞典的前衛建築師和設計師所採納。的確，一九三○年的「斯德哥爾摩展」是這種具有目的性的新設計語言備受矚目的櫥窗，反映出新的社會理想主義，以及技術和標準化被讚頌為實現進步福利國家的方法。然而，正是因為功能主義的規範性本質，最終導致它在觀念上的失勢，如同丹麥藝術家暨作家阿斯葛．瓊（Asger Jorn）所言，「功能主義的基本缺點在於，它無法容忍自由創造藝術的想法。」

書籍介紹

本文摘錄自《改變設計的100個概念：從奢華美學到物聯網，從大量生產到3D列印，百年來引領設計變革的關鍵思考》，漫遊者文化出版

作者：夏洛特．菲爾（Charlotte Fiell）、彼得．菲爾（Peter Fiell）

譯者：林金源

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作者夏洛特與彼得・菲爾夫婦為設計理論、評論的專家。設計相關著作超過60本，銷售全球達百萬冊。對設計流派、概念、重要作品相當熟悉，此作是獻給第一線與未來設計師的絕佳參考書。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰