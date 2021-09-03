隱私政策僅向用戶揭露41%，WhatsApp違反歐盟個資法遭罰74億

歐盟（EU）監管機關昨（2）日向Facebook旗下的通訊軟體WhatsApp開罰2.25億歐元（約74億新台幣），認定其違反了歐盟的《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation，GDPR），並限期3個月內改善。

WhatsApp不服裁定，將提起上訴

《衛報》報導，由於Facebook歐洲總部位於愛爾蘭首都都柏林，因此本案由愛爾蘭資料保護委員會（DPC）處理。愛爾蘭資料保護委員會發布一份文件說明此項決策，並指出WhatsApp僅向歐盟地區用戶披露約41%的個資與隱私政策。

由於WhatsApp並未向使用者清楚交代平台蒐集個人資料的方式，以及如何與母公司Facebook共用這些資訊，歐盟要求在3個月內重新調整隱私政策內容，以符合現行GDPR的規定。

「WhatsApp一直致力於提供安全並具有隱私的服務。」WhatsApp發言人Joshua Breckman表示， 公司已經努力確保所有隱私政策公開透明，認為這項裁罰不成比例。未來 WhatsApp可以 繼續在愛爾蘭提出上訴，也可以直接向歐盟法院上訴，因為本次裁定的依據來自於於歐盟監管機關董事的投票結果。

《華爾街日報》報導， 愛爾蘭原先提議向WhatsApp開罰僅5000萬歐元（約16億新台幣），其他8個歐盟國家則認為太少，因此引發許多爭論；最後甚至啟動協調機制，交由負責監督 GDPR的歐洲個資保護委員會（European Data Protection Board）裁決， 才在7月底通過決定提高罰款金額。

愛爾蘭本次開罰的2.25億歐元，約 佔Facebook於2020年利潤的0.8% ， 是歐盟自從執行GDPR以來第二大筆的罰款。過去罰款金額最高是亞馬遜的7.46億歐元 （約249億新台幣） 。亞馬遜是因為在廣告中使用消費者的個人數據，在7月被盧森堡認定違反GDPR規定而開罰。而 在此之前的最高紀錄，則是Google因為部分線上廣告並未獲得充分許可，而遭法國罰款5000萬歐元 （約16億新台幣） 。

號稱史上最嚴格的個資保護法案，GDPR為何飽受批評？

儘管 GDPR 自2018年頒布以來，已約有3年的時間，仍有許多聲浪批評歐盟沒有嚴加執行與利用。在 WhatsApp一案之前，愛爾蘭僅對Twitter裁處過45萬歐元（約1470萬新台幣）的罰款。

不過，因為愛爾蘭的稅率較低，Facebook、Google、Twitter、蘋果等科技公司的歐洲總部都設在愛爾蘭，同時也帶給愛爾蘭資料保護委員會（DPC）許多壓力。

GDPR一開始被譽為世界上最完善的個資隱私法案，也被視為對抗Facebook、Google等科技巨擘使用個資數據的典範。但是正式上路後，歐盟據此開罰的案件並不多，因此備受抨擊，被指為有名無實。

《紐約時報》報導， 奧地利律師 Max Schrems就表示，自己早已多次向愛爾蘭投訴Facebook，但是他仍認為本次的裁罰金額過低，因為GDPR允許的最高罰額是企業全球營收的4%。他也指出，應該還有許多類似案件還有待監管機構處理。

愛爾蘭監管機構的負責人 Helen Dixon則回應，這些案件不易處理，必須謹慎以對，否則在法庭上就會被駁回。此外，她也透露目前愛爾蘭手上的確還有幾個案件正在處理中，也都與美國大型科技公司有關。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範

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