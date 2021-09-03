習近平宣布將組建「北京證券交易所」，深化新三板改革，提供資金活水為新創企業續命

中國國家主席習近平9月2日宣布將組建「北京證券交易所」，替新創企業打造陣地。該交易所成為中國滬、深交易所後的第三大交易所；隨著中國中小企業面臨疫後復甦不如預期、美中對抗升溫下，倒閉風險屢屢攀高，而北京證交所將即時提供資金活水，強行替企業輸血續命。

美中對抗：美國證交會正驅離中國企業

早在今（2021）年3月，中國就已經傳出要新設證券交易所，吸引海外上市公司回流，鞏固全球股票市場的地位。消息人士告訴《路透社》記者，此舉是針對香港和美國等離岸市場上市的中國公司的交易所。

消息人士強調，中國政府還希望該交易所能吸引蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）等大型國際公司，它們可以開拓本地市場後上市。

《路透社》報導指出，北京交易所在擘劃初期，美、中正面臨激烈的競爭，美國證券監管單位將不符合美國審計標準的中國公司，從美國證券交易所中驅離。

美國證券交易委員會今年3月聲明指出，為了避免中國建立扼殺市場中良性競爭的力量；要求科技公司向委員會提出證明，它們不受到外國政府（中國共產黨官員）的控制。

「美國證券交易委員會的決定，將損害美國資本市場的聲譽，這顯然是對中國企業的歧視，是對在美上市中國企業的政治打壓」中國外交部大動作回應。

面對美國強硬的宣示，在美上市的中國公司仍無法遵守其審計要求，因為若遵照美方指示很有可能會觸犯到中國法律。光大新鴻基策略師Kenny Ng強調：「中國公司也很難向美國監管單位公開內部訊息，因為許多數據都牽扯到中國安全或國家機密。」

Refinitiv的數據顯示，近年來阿里巴巴集團、百度等在美上市中國企業，又回到香港進行了二次上市，總市值高達360億美元（約新台幣1兆元）。許多投資者預估將有更多公司回中國上市。

北京證交所強化中國新三板改革 為新創產業輸血續命

為了維持中國境內股票市場的成長，北京證交所有助於金融結構性改革，完善中國資本系市場體系。中國證監會強調：「雖此交易所主要是為了中小企業引資所創，但依然能成就大事。」

昨（2）日習近平於2021年中國國際服務貿易交易會開幕表示：「除了支持中小企業創新發展，也將『深化新三板』改革。」

新三板（全國中小股份轉讓系統）：進行轉換的企業稱為「掛牌公司」（類似台灣興櫃市場）。掛牌有別於上市，因為在該系統轉換的公司稱「場外」（非深、滬交易所交易）；也非公開發行的股票，帶掛牌後才通過非公開方式融資。

新三板是中國資本市場中最為薄弱的一環，《新京報》報導指出，由於成交量不夠、風險定價能力不強等問題，與其第三大全國證券交易市場的名分並不匹配，本次改革將對症下藥。

北京證券交易所一出生就不同凡響。最新數據顯示，截至2021年9月2日，新三板共有掛牌公司7304家，其中精選層66家、創新層1250家、基礎層5988家，比滬、深兩市所有上市公司的總和還要多3000餘家。

北京將成為中國重點新創基地，中國資深金融從業人士劉曉忠強調，北京名校雲集，且有「中國矽谷」之稱的中關村科技園區，為北京證券交易所提供源源不斷的優質創新型中小企業；亦與滬、深交易所具有互補性、差異化競爭的基礎，提供更優的市場環境。

他稱，中國中小企業壽命不足三年，因滬、深兩市融資制度缺失，很難為中小企業提供貸款渡過週轉問題，而北京交易所成立後，能夠補足缺失，提供早期資本服務，幫中小企業續命，推動中國新創發展。

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核稿編輯：翁世航