《書法，漢字最美的歷史》：東晉穆帝永和九年上巳節，因為王羲之的〈蘭亭序〉而永載史冊

文：黎孟德

當之無愧的書聖

兩晉時期，是世族地主的天下。世族地主，以門閥相高，高門大姓，把持朝政，勢力非常大。東晉時期，雖然失掉了長江以北的半壁河山，但是，世族地主的勢力有增無減。江南的明山秀水、杏花春雨和紅燈綠酒，很快消磨了渡江之初短暫的北伐中原、收復失地的壯志，偏安於江南一隅的東晉王朝，又是一片歌舞昇平的繁榮景象。

兩晉時期，王、謝家族是北方的大姓，衣冠南渡以後，以王導和謝安為首的世族總攬朝政，尤其是王姓，當時甚至有「王與馬，共天下」（兩晉是司馬氏的政權）的說法。我們今天仍然稱貴族後裔為「王謝子弟」，就是從此而來的。

王羲之是幸運的，因為他就是王姓子弟，而且算得上是核心成員，他是權傾天下的丞相王導的族姪（王導的父親和王羲之的祖父是親兄弟），他的父親王曠曾任淮南太守，王羲之本人也曾擔任江州刺史、會稽內史、寧遠將軍，領右軍將軍。

但是王羲之卻似乎是專為書法而生的。王氏家族也是書法世家，王羲之的父親王曠就是書法名家，王羲之小時候，就從父親學習書法。他的叔父王廙更是書畫名家，他是晉明帝的書畫老師，當時號稱書畫第一，王羲之曾得過他的親授。

但王羲之還有一位後來因為他而享大名的書法老師，她就是衛氏家族的女書法家樂鑠，史稱「衛夫人」。

衛夫人出生書法世家，她師承鍾繇，又融入女性的婉媚，後人稱她的書法「如插花少女，低昂美容；又如美女登台，仙娥弄影，紅蓮映水，碧海浮霞」。從她的傳世書作〈古名姬帖〉看，這些評價是很準確的。

王羲之從衛夫人學書，算得上是書法正途，尤其是得授鍾繇筆法，使他受益匪淺。「下筆點畫波撇屈曲，皆須盡一身之力而送之」；「善筆力者多骨，不善筆力者多肉，多骨微肉者謂之筋書，多肉微骨者謂之墨豬」；「如千里陣雲，如高峰墜石，如百鈞弩發，如萬歲枯藤」。但是，衛夫人略帶女性風格和毫無新意的書法，又讓他感到困惑和失望。

淝水之戰以後，南北雙方處於相對安定的對峙局面，王羲之有了北遊名山大川的機會。他登上泰山之顛，看到李斯書寫的〈泰山碑〉，又看了另一位東漢篆書名家曹喜的書法，他到曹魏的都城許昌，觀覽了鍾繇、梁鵠的書跡，又到東都洛陽，研究蔡邕的〈熹平石經〉，又在他的從弟，也是書法名家的王洽那裡，看到了張昶的〈華嶽碑〉，於是眼界大開，終於明白了一直存於他胸中的困惑，明白了只學衛夫人書法的局限，於是廣習眾碑，書法終於大成。

對於王羲之，用什麼樣的語言去讚美都不為過。東漢末年出現的行書，在王羲之手中達到顛峰。他的行書，如行雲流水，如龍翔鳳翥，如龍跳天門、虎臥鳳闕。沒有衛夫人似的插花舞女般的嫵媚，也沒有索靖「銀鉤蠆尾」似的剛勁，而是安閒恬靜，倜儻風流，用筆流暢自如，結體瀟灑遒麗，章法完美無缺。南朝梁書法家袁昂《古今書評》說王羲之的書法「如謝家子弟，縱復不端正者，爽爽有一種風氣」。王羲之的行書，透出的正是這樣一種氣韻生動、溫文爾雅的名士風度，達到了行書的最高境界。

草書經過張芝、索靖、衛瓘等人的努力，已經基本完成了從章草向今草的過渡，這個過渡的最後完成，是王羲之。

王羲之的草書，完全擺脫了章草中的隸書筆法，改變了章草中時有出現的方筆，而是完全以楷法入草，他的草書，瀟灑自如，飄逸靈動，堪為百代草則。

王羲之是當之無愧的「書聖」。

蘭亭雅集

農曆三月三日，是傳統的上巳節。這一天，全城的人都要到郊外踏青，到水邊洗浴，洗去一年的煩惱和晦氣，祓除不祥，古人稱為「修禊」。

東晉穆帝永和九年（353）三月三日的上巳節，因為一篇散文、一幅書法作品而永載史冊。

這一天，浙江會稽山陰（紹興）風和日麗，惠風和暢，王羲之和謝安、孫綽、支遁等四十一人來到位於山陰郊外的蘭渚山上的蘭亭，舉行了傳統的修禊活動。這裡有崇山峻嶺、茂林修竹，又有清流激湍，映帶左右。人們把溪水引到彎彎曲曲的環形水渠中，大家列坐渠邊，進行流觴賦詩的活動。當浮在水面的酒杯停在誰的面前，誰就得賦詩一首，否則罰酒一杯。

這次活動一共有二十六人賦詩，共得詩三十七首。大家商量，如此雅事，當傳之千古，決定將詩合為一集，名為《蘭亭集》，大家公推詩文、書法俱佳的王羲之為之作序。當時，王羲之已經微有醉意，乘著酒興，他用鼠鬚筆，在蠶繭紙上寫下了三百二十四個字的〈蘭亭序〉。

Photo Credit: 漫遊者文化提供

寫完之後，包括王羲之本人在內的所有人都驚呆了。全文一氣呵成，文辭優美，已經是流傳千古的名篇了，但更讓人驚歎的是書法。

〈蘭亭序〉的美，很難用語言來形容。我曾經舉過一個例子來形容它的美。紀曉嵐在《閱微草堂筆記》中記載了這樣一件事。他在一位同僚那裡看見過一塊純白的玉蟹，如果單看它，似乎沒有什麼特別之處，但是，把它和無論哪一塊白玉放在一起，其他的玉的白都顯得不純了。我說，如果把古今任何一個人的行書和〈蘭亭序〉放在一起，都會黯然失色，這就是〈蘭亭序〉無與倫比的藝術美。

有的賞析文章津津樂道於〈蘭亭序〉中二十幾個「之」字無一相同，其實這一點許多書法家都能夠做到，而且已經做到了，這並不是〈蘭亭序〉最成功的地方。

展開〈蘭亭序〉，首先撲面而來的是一種氣韻，一種溫文爾雅，倜儻風流的魏晉風度透出於字裡行間。整篇作品一筆一畫都移易不得，哪怕它單獨看起來並不是十分端正秀美，但放在那裡就只能那樣寫。比如第一行的「癸丑」二字，明顯地小了很多，壓得很扁，兩個字差不多只占了一個字的地位，但是，從通篇來看，它們作為一個書法符號放在那裡，卻一點也不顯得彆扭，有的人意臨〈蘭亭序〉，把這兩個字拉長放大了，反而讓人感覺這不是〈蘭亭序〉了。

Photo Credit: 漫遊者文化提供

書籍介紹

本文摘錄自《書法，漢字最美的歷史【暢銷新版】：讀懂書法的60堂美學課》，漫遊者文化出版

作者：黎孟德

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書法不只是古代的字體設計，也是漢字DNA的解密之鑰，

不只是書法家個性的展現，更是各個時代的美學風尚。

想要練一手好字，

想要學會欣賞中文字型之美，

想要靈活設計個性獨特的中文字體，

你都需要多懂一點書法～

你可能聽過新篆體、隸書體、行楷體、魏碑體，但你知道這些電腦裡的字體都是從古代書法字來的嗎？

篆、隸、草、行、楷各有其基本個性與基本長相，歷代書法家不同的書寫風格，又賦予字體獨特的形象氣韻，讓中國書法字有了豐富多樣的面貌。所謂「晉尚韻，唐尚法，宋尚意，元、明尚態」，每個時代的審美觀都可以在書法中體現。

識演變，讀趣事，賞美學：書法，原來這麼有趣！

多懂一點書法字的身世：

漢代隸書有哪八大名碑、哪八種風格？

為何楷書的發展到了唐代才達鼎盛？篆、隸為何到清代才又流行？

北宋書法名家輩出，徽宗甚至自創瘦金體，為何到了南宋卻無大家？

多懂一點書法家的趣事：

三國鍾繇為收藏蔡邕寫的《筆法》竟掘人墳墓？

唐太宗酷愛王羲之書法，甚至要臣子去騙來〈蘭亭序〉殉葬！

草書大家張旭酒酣耳熱後，曾脫帽以頭髮入墨揮灑成書……

多懂一點內行的書法之美：

甲骨文瘦硬奇崛的古樸之味，金文莊重威嚴的雄渾之氣，是先秦巫覡文化、尚武精神和哲理思維的產物，而小篆的整飭對稱，一絲不苟，則是秦王朝大一統精神的表現。

隸書的橫畫，蠶頭燕尾，使字體向左右擴展，增加了飛動之勢，書家們從此可以在書法中張揚自己的個性。

王羲之的行書，透出的是一種氣韻生動、溫文爾雅的名士風度。〈蘭亭序〉用筆已達爐火純青，中鋒行筆，含而不露、綿裡裹針、柔中有剛、線條輕盈靈動。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰