【東南亞週報】 薩拉或搭檔父親杜特蒂盟友競選｜英對緬祭出新制裁｜泰國150萬人科興混打AZ疫苗效果良好

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第134期，為讀者挑選2021年8月28日至9月3日期間，有關菲律賓、緬甸、馬來西亞、越南、新加坡與泰國的六則東協區域大事。

菲律賓｜杜特蒂盟友不選總統 願擔任薩拉副手

菲律賓總統杜特蒂上週表態接受執政黨民主菲人－國民力量黨（PDP-Laban）的提名，將於2022年大選參選副總統一職，而黨提名的總統候選人則為杜特蒂盟友、現任參議員克里斯多夫（Christopher Go，外號Bong Go），不過克里斯多夫本週發表聲明拒絕提名。

菲國總統大選將於2022年5月登場，總統任期為6年，不得連任，且總統與副總統為分開選舉。民主菲人－國民力量黨擬提名克里斯多夫與杜特蒂搭檔參選正副總統，本週克里斯多夫表態不接受提名，外傳主因是為杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）參選鋪路。

現任達沃市長的薩拉為熱門總統候選人，在近期民調居領先優勢。對於是否確定參選她遲未鬆口，但曾對媒體表示持開放態度。杜特蒂上週也指出，若薩拉決定參選總統，他就會退出選戰，避免有兩位「杜特蒂」競選國家要職造成負面觀感。本週薩拉表示，參議員克里斯多夫和加塔利安（Sherwin Gatchalian）曾私下表達和她搭檔參選的意願。

想做薩拉副手的候選人不只兩位，根據杜特蒂本人指出，現任參議員、前總統馬可仕之女艾米（Imee Marcos）也想與薩拉聯手，但薩拉否認曾和艾米就選舉進行相關討論。而馬可仕的兒子、前參議員小馬可仕（Bongbong Marcos）也拋出擬參選總統的消息，替總統大選增添更多變數。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）

緬甸｜英對緬祭出新制裁 盼切斷武器及財務來源

英國政府9月2日宣布，對緬甸祭出新制裁，目標鎖定與軍方關係緊密、提供武器及財務援助的關鍵企業，試圖切斷其金流，阻止軍方持續殘暴鎮壓反政變示威活動，甚至濫殺無辜民眾。

英國外交部指出，此次制裁對象為緬甸軍方的「重要商業夥伴」，亦即緬甸商業大亨岱扎（Tay Za）及其所創辦的圖集團（Htoo Group of Companies）。岱扎不僅代表軍方涉入多筆軍火交易，更透過其企業網路提供軍方財務支持，資訊顯示圖集團也曾金援軍方2017年種族清洗少數族裔羅興亞（Rohingya）人的行動。具體制裁措施則包括：凍結岱扎個人與圖集團在英國的所有資產，並禁止其入境英國。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）透過聲明表示，緬甸軍方並未表現出停止暴行的跡象，因此英國將同其他夥伴國家，持續限制軍方獲取資金及武器供應的管道，避免該等資源被用於殺害包括兒童在內的無辜民眾，並將鎖定支持軍方行動者。

此前，英國政府已對國有企業「緬甸寶石公司」（Myanmar Gems Enterprise）實施制裁，盼切斷軍方主要資金來源。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

馬來西亞｜大馬新內閣名單出爐 多位前朝閣員留任

馬來西亞新任首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）8月27日公布其內閣名單，為維持政局穩定，包括財政部長在內的數名前朝資深閣員獲得留任，並在30日宣誓就職。

依斯邁沙比里以些微差距通過簡單多數門檻，21日正式出任馬來西亞第9任首相，並在隔日發表首場電視演說，強調COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐之際，各黨派應齊心合作，以共同抗疫、振興國家經濟為首要之務。此立場亦充分反映在27日公布的內閣名單，依斯邁沙比里表示，「內閣組成係根據現況進行重組，目標是維持政局穩定，並以國民的利益及安全為優先。」

新內閣之中4名高級部長均為前朝資深閣員，包括：土團黨（Bersatu）阿茲敏阿里（Mohamed Azmin Ali）留任國際貿易及工業部長，土團黨莫哈末拉兹（Mohd Radzi Md Jidin）留任教育部長，土保黨（PBB）法迪拉·尤索夫留任工程部長，巫統（UMNO）希山慕丁（Hishammuddin Hussein）則由外交部長轉任國防部長。

此外，財政部長東姑賽夫魯（Tengku Zafrul Aziz）也獲留任，而原先負責疫苗接種計畫的科學、工藝及創新部長凱里（Khairy Jamaluddin）則與衛生部長阿漢峇峇（Adham Baba）互換職位。

依斯邁沙比里的內閣成員30日前往國家皇宮，在國家元首阿布都拉（Abdullah Ri’ayatuddin）面前宣誓就職，但依斯邁沙比里因與確診患者接觸，須自我隔離而缺席觀禮。

Photo Credit：AP / 達志影像 馬來西亞首相依斯邁沙比里

越南｜國慶日前夕 特赦3千名犯人

9月2日越南國慶日前夕，越南國家主席阮春福宣布特赦3026名犯人，獲特赦的囚犯將可在9月1日出獄。

這是越南近四年內首次宣布特赦，涉及貪污、毒品等罪名的囚犯可以提前出獄，除此之外，表現良好犯人縮短刑期，以及已服刑15年以上的無期徒刑者改判為有期徒刑。公安部副部長黎國興（Le Quoc Hung）表示，此次特赦名單中包括21名外國人，並強調越南沒有因政治罪名入獄的犯人。

但根據人權觀察組織（Human Rights Watch）資料，越南有超過130名政治犯，有些是因發表批評政府言論，被控以散布反政府資訊而判刑。保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）統計，在2020年越南有15名記者遭囚。今年初，聯合國人權事務高級專員辦公室譴責越南逮捕3名獨立記者；5月越南全國人民代表大會選舉前夕，也傳出有獨立候選人遭逮捕。

8月底美國副總統賀錦麗訪越期間，在與政府首長或民間社會領袖會議時曾關心越南人權議題，包含公民權、勞工權與性少數族群權益。

越南特赦人數最多的一次為2009年，當年有20599人獲得特赦；2015年，越南為慶祝建國70周年，也曾宣布大規模特赦18200名犯人，但「違反國家安全者」並不在此列。

Photo Credit：AP / 達志影像 越南國家主席阮春福

新加坡｜星國擬制定維持種族和諧法令 剛柔並濟處理種族問題

新加坡總理李顯龍於8月29日的國慶群眾大會（National Day Rally）演說上提到，為維護新加坡種族和諧，新加坡政府預計頒布「維持種族和諧法令」（Maintenance of Racial Harmony Act）。目前新加坡處理嚴重種族相關違例行為的法律分散在不同條文之中，而新法令將整合政府在應對種族課題時的所有權力，同時也納入一些較柔性的措施，如勒令冒犯其他種族者停止冒犯行為，並要求他們進一步了解其他族群，從而修補不同族群之間的關係。

李顯龍在演說時也表示其他種族政策將相繼做出調整，例如自今年11月1日起，在公共醫療領域服務的護理師可在工作時配戴頭巾，回應穆斯林族群的需求。他也強調，新加坡對各族群一視同仁，所謂「華人特權」的討論毫無根據，並影響族群之間的感情。他呼籲各族群的新加坡人以大局為重，共同維護社會和諧及國家團結。

此外，李顯龍也針對從事清潔及外送員等低薪員工的處境，以及國人對外籍工作准證持有者的疑慮做出回應。在低薪員工課題上，他表示政府已採納勞資政三方的建議，通過三大策略改善這些員工的薪資條件，包括進一步擴大漸進式薪資模式的覆蓋範圍、聘請外籍員工的企業須支付所有本地員工至少1400新幣（約新台幣28830元）的月薪，以及針對落實漸進式薪資模式的企業，推出認證計畫。

為緩解國人對外籍工作准證持有者的疑慮，李顯龍指出新加坡政府將繼續逐步收緊對就業及S准證的薪資規定。

Photo Credit: 中央社 新加坡總理李顯龍。

泰國｜150萬人實際接種科興混打AZ效果良好

根據曼谷郵報9月2日報導，泰國衛生部醫藥科學署署長蘇帕吉（Supakit Sirilak）指出，自7月泰國實際對150萬名民眾實行COVID-19疫苗第一劑中國科興（Sinovac）和第二劑阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）以來，發現兩種品牌先後混合施打不僅安全、對於免疫力的提升也表現良好。

泰國衛生部表示，科興混打AZ所產生的免疫力效果等同於施打兩劑AZ，而這也代表著能夠大幅縮短兩劑之間的施打等待期。此外，泰國副總理兼任衛生部部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）也指出，將針對已施打兩劑科興疫苗的300萬名民眾追加施打他牌疫苗。日後，泰國政府決定將不會再給予民眾施打連續兩劑科興疫苗。

泰國為全世界首個將中國科興疫苗混打英國AZ疫苗的國家，而在全國6600萬人口中已有13%民眾完整施打兩劑COVID-19疫苗。

Photo Credit: 中央社 圖為曼谷一處檢測站醫護人員工作情況，照片攝於8月20日

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範