2021/09/03,
政治

蔡英文「鄰國論」發酵：國民黨痛批「台獨」，民進黨立委反擊：不然中國是祖國嗎？

蔡英文「鄰國論」發酵：國民黨痛批「台獨」，民進黨立委反擊：不然中國是祖國嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

國民黨表示，蔡英文總統踩著兩岸關係法理的底線，又疑似以「鄰國論」朝台獨方向匍匐前進，只會加深民眾對她兩岸路線的不信任。

總統蔡英文日前致詞表示「台灣不走向軍事對抗，盼與『鄰國』在和平、穩定、且互惠的原則下共存」；這個措詞引發熱議，國民黨認為用「鄰國」指涉中國大陸，已與台獨無異，目前正在競選國民黨主席的江啟臣和朱立倫今（3）批評，蔡英文的說法相當危險，「不是國家元首該做的事」。不過民進黨立委則反擊，「台灣就是主權獨立國家；中國不是鄰國，難道是祖國？」

蔡英文在8月31日時，以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞時，致詞當中蔡英文表示，台灣可以成為促進區域和平繁榮發展的中堅力量，願意承擔確保區域穩定的責任；並且不會將安全夥伴的協助視為理所當然。

蔡英文也說，台灣的努力不止於此，也致力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突。台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存，並堅持捍衛台灣的民主和生活方式。而這裡的「鄰國」被普遍認為是指中國，也因此引發喧然大波。

國民黨批「鄰國」與「台獨」無異，江啟臣、朱立倫都認為太危險

目前正在競選連任的國民黨黨主席江啟臣今天出席軍人節活動時表示，作為主權獨立國家，絕對可以發揮自己的影響力，化危為安，蔡英文這種說法其實是在擦邊球，頭各方之所好，任人解讀，其實相當危險，會把現在的處境陷入風險中，「不樂見，也不是國家元首該做的事情。」

而同樣想要爭取國民黨主席位置的朱立倫，則表示蔡英文跟民進黨搞台獨已經不是新聞，每一天透過各種方式搞文化、台獨；意識形態反中、去中、抗中，有時基於現實快閃一下又跑，只會造成更多國際衝突、兩岸不穩定與對抗。

國民黨昨天下午則透過新聞稿指出，「鄰國」這種模糊用法既可能不符合中華民國憲法，又與蔡總統就職時的兩岸政策宣示自相矛盾，可謂是幾近「兩國論」翻版的「鄰國論」，再次挑動兩岸已經惡化的關係。

國民黨說，從蔡英文總統談話內容而言，所謂的「鄰國」很明顯是指中國大陸。蔡總統多次承諾會依循中華民國憲法和兩岸人民關係條例處理兩岸關係，倘用「鄰國」指涉中國大陸，已與台獨無異。「鄰國」用法不僅違反她的政治承諾及身為中華民國總統的責任，而且等於改變現狀，會引起兩岸更多的紛爭與衝突。

國民黨表示，蔡英文總統踩著兩岸關係法理的底線，又疑似以「鄰國論」朝台獨方向匍匐前進，只會加深民眾對她兩岸路線的不信任。國民黨要求民進黨政府，必須遵守憲法、面對問題，才真正有助兩岸尋回和平。

而自稱「戰鬥藍」的趙少康也批評，蔡英文像是個「兩國論快閃族」，她既不敢像李登輝，公開提出兩國論，更不敢像陳水扁提出「台灣 中國、一邊一國」，因為她怕美國教訓她、逼她收回。就任5年多來的做法就是，不公開宣布台獨，但私下做的都是往台獨傾斜，或在言語上刺北京一下，讓北京氣在心裡卻沒有什麼具體證據，如果北京有什麼反應行動，就會被罵成「挑釁」、「改變現狀」。「但兩岸這樣一來一往沒有善意的搞下去，真的對台灣有利嗎？」

民進黨立委：不然中國是什麼國？

今天民進黨團召開記者會，被媒體問及此事時，立委蔡易餘則表示，國民黨不斷用「鄰國論」曲解蔡英文致力於區域和平的原意，另一方面又跑去金門慶祝823砲戰，同時中國這個「鄰國」不斷透過擴張主義威脅台灣，看來非常諷刺。當中廣董事長趙少康說蔡英文是台獨反問台灣是什麼國家？他只能說，台灣就是中華民國，就是一個主權獨立的國家，稱呼「鄰國」是沒有問題的。

蔡易餘質疑，

如果國民黨主席江啟臣不認為中國是鄰國的話，那你心中的中國是什麼國？難道是你的祖國嗎？

民進黨立委陳亭妃表示，「國民黨同不同意台灣就是一個主權獨立的國家？民主自由的台灣跟威權的中國，本來體制就不同，就分屬兩個國家，所以請問鄰國論有什麼樣的錯誤？」陳亭妃反問，不知道國民黨是聽到「鄰國論」就玻璃心掉滿地，所以才站出來砲轟；但他們一直擁抱假的「一個中國」的九二共識。

陳亭妃更批評，國民黨為了選個黨主席，把自己的主權都搞不見了，憑自稱是「台灣的在野黨」，呼籲國民黨懸崖勒馬，不要因為一場黨主席選舉，而把自己台灣的立場跟主權搞丟了。

立委蔡適應則表示，立法院接下來的新會期是預算會期，這幾天有許多媒體報導，國防部111年度預算達3700多億元，比往年增加；這是因為「鄰國威脅」日益增加，台灣要做到防衛自主，增加一定程度的國防預算有其必要性。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。