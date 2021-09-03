蔡英文「鄰國論」發酵：國民黨痛批「台獨」，民進黨立委反擊：不然中國是祖國嗎？

總統蔡英文日前致詞表示「台灣不走向軍事對抗，盼與『鄰國』在和平、穩定、且互惠的原則下共存」；這個措詞引發熱議，國民黨認為用「鄰國」指涉中國大陸，已與台獨無異，目前正在競選國民黨主席的江啟臣和朱立倫今（3）批評，蔡英文的說法相當危險，「不是國家元首該做的事」。不過民進黨立委則反擊，「台灣就是主權獨立國家；中國不是鄰國，難道是祖國？」

蔡英文在8月31日時，以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞時，致詞當中蔡英文表示，台灣可以成為促進區域和平繁榮發展的中堅力量，願意承擔確保區域穩定的責任；並且不會將安全夥伴的協助視為理所當然。

蔡英文也說，台灣的努力不止於此，也致力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突。台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存，並堅持捍衛台灣的民主和生活方式。而這裡的「鄰國」被普遍認為是指中國，也因此引發喧然大波。

國民黨批「鄰國」與「台獨」無異，江啟臣、朱立倫都認為太危險

目前正在競選連任的國民黨黨主席江啟臣今天出席軍人節活動時表示，作為主權獨立國家，絕對可以發揮自己的影響力，化危為安，蔡英文這種說法其實是在擦邊球，頭各方之所好，任人解讀，其實相當危險，會把現在的處境陷入風險中，「不樂見，也不是國家元首該做的事情。」

而同樣想要爭取國民黨主席位置的朱立倫，則表示蔡英文跟民進黨搞台獨已經不是新聞，每一天透過各種方式搞文化、台獨；意識形態反中、去中、抗中，有時基於現實快閃一下又跑，只會造成更多國際衝突、兩岸不穩定與對抗。

國民黨昨天下午則透過新聞稿指出，「鄰國」這種模糊用法既可能不符合中華民國憲法，又與蔡總統就職時的兩岸政策宣示自相矛盾，可謂是幾近「兩國論」翻版的「鄰國論」，再次挑動兩岸已經惡化的關係。

國民黨說，從蔡英文總統談話內容而言，所謂的「鄰國」很明顯是指中國大陸。蔡總統多次承諾會依循中華民國憲法和兩岸人民關係條例處理兩岸關係，倘用「鄰國」指涉中國大陸，已與台獨無異。「鄰國」用法不僅違反她的政治承諾及身為中華民國總統的責任，而且等於改變現狀，會引起兩岸更多的紛爭與衝突。

國民黨表示，蔡英文總統踩著兩岸關係法理的底線，又疑似以「鄰國論」朝台獨方向匍匐前進，只會加深民眾對她兩岸路線的不信任。國民黨要求民進黨政府，必須遵守憲法、面對問題，才真正有助兩岸尋回和平。

而自稱「戰鬥藍」的趙少康也批評，蔡英文像是個「兩國論快閃族」，她既不敢像李登輝，公開提出兩國論，更不敢像陳水扁提出「台灣 中國、一邊一國」，因為她怕美國教訓她、逼她收回。就任5年多來的做法就是，不公開宣布台獨，但私下做的都是往台獨傾斜，或在言語上刺北京一下，讓北京氣在心裡卻沒有什麼具體證據，如果北京有什麼反應行動，就會被罵成「挑釁」、「改變現狀」。「但兩岸這樣一來一往沒有善意的搞下去，真的對台灣有利嗎？」

民進黨立委：不然中國是什麼國？

今天民進黨團召開記者會，被媒體問及此事時，立委蔡易餘則表示，國民黨不斷用「鄰國論」曲解蔡英文致力於區域和平的原意，另一方面又跑去金門慶祝823砲戰，同時中國這個「鄰國」不斷透過擴張主義威脅台灣，看來非常諷刺。當中廣董事長趙少康說蔡英文是台獨反問台灣是什麼國家？他只能說，台灣就是中華民國，就是一個主權獨立的國家，稱呼「鄰國」是沒有問題的。

蔡易餘質疑，

如果國民黨主席江啟臣不認為中國是鄰國的話，那你心中的中國是什麼國？難道是你的祖國嗎？

民進黨立委陳亭妃表示，「國民黨同不同意台灣就是一個主權獨立的國家？民主自由的台灣跟威權的中國，本來體制就不同，就分屬兩個國家，所以請問鄰國論有什麼樣的錯誤？」陳亭妃反問，不知道國民黨是聽到「鄰國論」就玻璃心掉滿地，所以才站出來砲轟；但他們一直擁抱假的「一個中國」的九二共識。

陳亭妃更批評，國民黨為了選個黨主席，把自己的主權都搞不見了，憑自稱是「台灣的在野黨」，呼籲國民黨懸崖勒馬，不要因為一場黨主席選舉，而把自己台灣的立場跟主權搞丟了。

立委蔡適應則表示，立法院接下來的新會期是預算會期，這幾天有許多媒體報導，國防部111年度預算達3700多億元，比往年增加；這是因為「鄰國威脅」日益增加，台灣要做到防衛自主，增加一定程度的國防預算有其必要性。

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核稿編輯：翁世航