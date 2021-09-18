《試錯，我不想你失敗》：借錢炒比特幣不僅不算是投資，甚至不是投機，只能說是賭博

文：張凱鈞、陳鴻傑

小耿在大學期間就有關注過比特幣，但只是一些粗淺的了解，不敢立刻投錢就去，而只是選擇了觀望一段時間。小耿大學時比特幣才剛剛在國內被人熟悉，那時候的一塊比特幣也就五百多美元，按照那時候的匯率台幣才一萬五千多元。大概在二○一四年初，小耿看國內某財經專家在電視上大談比特幣，這位財經專家認為比特幣只是一串數字，實際沒有價值。

大學畢業了之後，小耿自己也踏上了創業之路，創業的兩三年期間他也賺到了一些錢。所以在他觀望了比特幣小半個月之後，他選擇進場了買了一部分的比特幣，初次試水的他選擇了這樣的舉措：花了三十萬台幣買了兩個比特幣，不敢買多了，自己還留著大部分現金。

時間差不多過了一個月之後，獲利竟然將近達到了百分之七十，這麼短的時間，這個比例的收益回報，確實讓初次買比特幣的小耿心動了，甚至開始出現了幻想。這個時候的小耿覺得投資比特幣比股票還要簡單，因為他當年初進股市的時候是虧錢的，後來通過不斷地學習和調整自己的交易技巧，在自己虧損的交易過程中反思學習，提高自己的交易技巧，再碰上牛市的行情，才開始在證券市場上盈利。這一次證券市場的獲利，也成為了他今後投資比特幣的重要本金。

又過了兩天，小耿約了三五好友組織了一個飯局，借著聚會吃飯的理由，大家又聚在了一起。

小耿拿起了手機說：「我們幾個都到了，你什麼時候到……」人還沒來齊，今天來的都是很熟悉的朋友，所以就邊等邊聊天，吃點花生米和其他簡單的小菜。

「你們有聽說過比特幣嗎？最近挺流行的。」說話的阿慶，小耿的另一個發小，現在也自己創業做電商了。

「之前有聽說過，還涉及到區塊鏈技術，我看不懂。」坐在小耿旁邊的阿哲說。「我上個月中旬買了比特幣，就買了兩個。」小耿說完這句話，桌上的其他人都投來了羡慕的目光。

桌上另一個朋友問：「收益應該挺不錯吧。」

「還不錯，差不多三個星期有百分之七十的收益。」小耿回答道。

「這麼短的時間內，這樣的回報率挺高的……」

「可是電視上某位財經專家，說比特幣是一個騙局。比特幣本身是一串沒有實際價值的數字。」坐在小康隔壁的阿慶說。

「電視節目的經濟學家的話還能信嗎？他也不過是說出了自己的看法，並非是客觀的事實。」小耿邊說邊笑。

「可不是嗎？現在經常在電視拋頭露臉的所謂專家，特別是在帶有廣告性質的節目，他們說的話，哪裡能信呢？虛假廣告多得很，欺騙觀眾的很多。」說到所謂的專家，阿慶就興奮起來了。

「也不能怪這些專家們，他們也要吃飯，他們也是拿著劇本的演員。」小耿調侃道。此刻的小耿，也通過上網查閱了不少比特幣的資料，能夠粗淺地了解比特幣。至於比特幣是不是騙局，他不敢下決定，也不想輕易地下定論。他想再看看，比特幣的行情確實是往上漲的，自己也不敢賣多。

「不過話又說回來了，小耿你當初怎麼會想到去買比特幣，怎麼敢去買？」阿慶好奇地問。

「阿慶，你搶了我的台詞了。哈哈，不過這也是我想問小耿的。」小康也和阿慶一樣，也想問小耿這個問題，所以他們兩人不約而同地都把眼神投到小耿身上。

「我也是因為朋友推薦介紹我買的，初始我也不看好比特幣，因為我看不懂，不敢買。當然我現在是買了比特幣，可說實話，我現在還是看不懂比特幣。只是覺得能賺錢，就試試看，虧了也不要緊。但誰又能想到比特幣能漲到今天這個價位呢……」

自從那天的聚會之後，小耿投資比特幣獲利百分之七八十的事，在周圍的朋友之間傳開了，甚至連朋友的朋友們都知道了，甚至有些人都開始拿出現金嘗試買了比特幣。

夜深了，月亮高掛在天上，可是小耿卻睡不著，他還在想比特幣的事。

借錢炒幣的賭徒

面對持續上漲的比特幣行情，一心想早日實現財富自由的小耿怎麼能不心動，何況他自己手頭上還有將近一百多萬的現金。經過了兩三天的心理鬥爭，把手頭上的資金轉入了比特幣帳戶。

但是剛入買入第二天就遇到了大跌，跌幅將近十五％，短短一天帳面上就是少了十幾萬。面對下跌，小耿沒有及時止損選擇退場。這一次小耿是下了重本想要買比特幣，一心想要翻倍，所以小耿就四處借錢，甚至從銀行貸款去炒幣。

人一旦利益熏心就很難理性了，小耿不僅是借錢炒幣，而且還杠杆加倍了。這樣的小耿已經不是投機了，更想是一個紅了眼的賭徒了。

他也在賭比特幣的行情不會下跌還會繼續上漲。如此這般，他自己與賭徒又有什麼不同呢？

小耿並不是一個愚笨的人，在之前自己能靠努力工作賺到自己人生的第一桶金，更說明小耿是一個精明的人。

如果不是因為比特幣讓他嘗到了甜頭，賺到了錢，他哪裡會掏出這麼多錢來買比特幣呢？正應了小耿家鄉的那句俗語：「輸錢是從贏錢起」，他第一次買比特幣的時候，是拿出了一小部分錢想試試看比特幣究竟能不能賺錢，是抱著嘗試的態度，即使虧了也不要緊，就當是交個學費了。可是現實不用他交學費了，反而讓他賺到錢了。這也讓他產生了錯覺：接下來要掏出重本來買比特幣，想要賺很多很多錢，可這一次沒有上一次那麼幸運了。

面對比特幣急漲急跌的行情，使用了加倍杠杆的小耿，沒過多久就被爆了倉，可以說虧得一塌糊塗。手頭上的一百多萬現金大部分還是他自己創業做生意要周轉的資金，現在比特幣虧了，自己的事業也受了嚴重影響。

Photo Credit: 時報出版

事後反思

借錢炒幣的小耿身上賭徒心理太明顯了，因為賭徒心理不僅使得正在創業的小耿踩了這麼大的坑，而且使得他剛剛有起色的事業和工作遭受到了打擊。如果小耿能夠專心創業，遠離投機，沒有那麼明顯的賭徒心理，可能就不會遇上這麼大的坑。

創業是一個充滿著不確定性和未知的過程，可是創業不是賭博，這兩者之間並不能畫上等號。創業者需要勇往直前、敢為人先的精神，但不等於賭博的那種精神。

人多多少少都有一些賭徒心理，但是小耿已經不是多多少少的問題，賭徒的心理已經讓他迷了心竅，連理性判斷的能力都喪失了，他一心想著就贏錢。像小耿這樣的人去買比特幣，不僅不能算是投資，甚至嚴格意義上講也不能是投機，往嚴重裡說，像是一場賭博。放眼全世界，有幾人是能靠賭博起家的。就算是香港已故的賭王何鴻燊，他自己是經營博彩業，也不靠賭博。

創業也和做學問一樣，需要大處著眼，小處著手。每一步都要落到實處，腳踏實地，從做好小事開始，不求快，不做妄想。做事鬧哄哄，一心想著走捷徑，老想著一夜暴富，有這種不切實際的想法都難以長久，也很難成功。

人一旦有了賭徒心理，幻想著自己能夠暴富，已經沒有了理性的判斷。小耿也不是一個愚笨的人，要不然他也不會在就業的兩三年時間取得不錯的成績，只不過小耿因為買比特幣紅了眼，賭徒心理已完全占據了他的理性。

書籍介紹

本文摘錄自《試錯，我不想你失敗：10堂千金換不到的創業人生課》，時報出版

作者：張凱鈞、陳鴻傑

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請大膽試錯、大膽追夢，但我更不想你失敗。

「從勝利中學得少，從失敗中學得多。」

創業只要努力和勤奮就可以嗎？沒做好成本預算就貿然創業，結果會是如何？只憑著自己的熱血與情懷去創業，會是成功還是失敗？

如果說，創業是一次登山，創業成功者就是能夠堅持到最後登頂的人，然而能最後登頂的畢竟只是極少數，很多人不僅沒有到半山腰甚至從山腳開始登沒多久，就已經注定止步不前了。

創業成功自然令人開心，但創業者需要去了解創業成功的原因，成功的例子畢竟是少數。企業家李嘉誠先生在接受《商業週刊》採訪時提到，他百分之九十的時間都在思考失敗。創業成功當然是每個創業者的期待，但是創業中的失敗也要引起我們的重視。

許多剛步入社會的年輕人，因為憧憬許多著名的商人跟企業家，期待自己將來也能有一樣的成功，選擇自主創業。但殊不知，那些企業家的成功往往是之前無數次的失敗經驗累積而成的，初次創業失敗的概率是高達百分之九十以上的。有理想是美好的，有創業的願望和理想也值得被鼓勵，但是我們不能忽略現實生活中創業失敗的代價。年輕人興高采烈滿腔熱情地踏上了創業的路，但卻在一年半載把兩三百萬的創業資金給變不見了。現在儘管是鼓勵創業的時代，但是創業燒錢也快。

創業成功的因素是綜合的，失敗的原因也是多種多樣的，但是失敗的大部分原因中有著相似的共性。本書將分為十個章節，針對青年在職場工作和創業過程中普遍會犯的錯誤，進行探討和分析，比如來自職場的考驗、創業與市場需求脫節、資金鏈斷裂、盲目自信、產品缺乏使用者體驗等方面的因素，這些都是導致創業失敗的普遍原因，也可以說是共性。

這本書不敢說是教人避免創業失敗，也不是教人如何創業成功。而是希望讀者，尤其是準備創業或者正在創業的青年朋友，能通過在書中年輕人創業失敗的案例、經歷試錯的切身體會以及失敗的原因分析，對準備創業或者正在創業的青年朋友有所觸動和思考。因為無論在生活中還是在創業中，失敗是不可避免的常態。

創業之路不易，創業路上的追夢人更不易，追夢的創業者可以大膽試錯，但我更不想你失敗。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰