如果聯準會縮減購債，會對台灣股匯兩市帶來什麼影響？

文：溫昌樹（財經智庫總經實習研究員）

疫情期間，聯準會的量化寬鬆造成金融市場中美元流动性的氾濫，美元實質購買力被看低，美元指數從去年3月的102跌至今年1月89左右的低點。新台幣兌美元匯率則穩步升值，該現象顯示，在美元價值下跌、台灣經濟增長穩健的雙重因素下，投資人更青睞將美元資產轉換成台幣資產，新台幣兌美元匯率從去年3月30.4的位置來到今年6月的27.5。

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台股方面，近期加權指數（大盤）從18012的高點下挫，貫破17000後又在極短時間內來到16000的關口，後於8月25-30日重新升回17000關口，站上月均線。但許多投資人仍擔心，市場對聯準會縮減購債（Taper）的預期上升，是否會成為台股的利空因素。因此，本文將針對以下四個問題進行探討：

什麼是「縮減購債」？

聯準會要正式啟動縮減購債了嗎？

此舉會對台股、新台幣帶來何種影響？

台灣股、匯兩市的配置策略又當如何？

什麼是「縮減購債（Taper）」?

要了解「縮減購債」，就要知道聯準會的「量化寬鬆（QE）」政策。

QE屬於聯準會的非傳統貨幣政策，它是在美國經濟環境面臨極端下行情況時，聯準會透過購買大量國債、不動產抵押貸款證券（MBS），向市場投放美元流動性，以保證企業獲得足夠運轉資金。目前，聯儲仍維持每月800億美元國債、400億美元MBS購買量，而「縮減」指的就是逐步減少這一部分的購買量，背後所對應的是美元投放量的減少。

何時會是聯準會啟動Taper的時機？

聯準會在制定貨幣政策時，通常會考量兩方面因素：通貨膨脹和就業市場。

通膨率方面，美國6月CPI（消費者物價指數）年增率為5.4%，高於市場預期的4.9%和前值5.0%；月增率0.9%，高於預期的0.5%和前值0.6%，CPI在年增和月增上，雙雙創下2009年來最高。

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其中，「新車」、「 二手車和卡車」價格年增率在6月分別達5.3%、45.2%，前者創下1987年1月以來新高，後者更創下有資料記錄以來新高。兩者是此次美國CPI增速超出市場預期的主因。

汽車價格走高，在於上半年疫情趨緩下，美國居民出行消費需求的釋放，但由於汽車產品購買頻率不高，出行需求上漲不會成為長期現象；供給面主要受缺晶片影響，目前全球車用晶片仍供不應求，豐田、福特、通用等車廠下半年都出現削減產量的情況，車價仍將維持高位，高漲的CPI增速短期難以回落。7月，美國CPI年增仍維持在5.4%的水準。

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當前，聯儲已將通脹目標改為2%平均制，容忍通脹在一段時間內高於2%。但這並不代表聯準會對高漲的CPI增速毫無擔憂，只是現階段的貨幣政策考量更關注就業市場的恢復。主流經濟學理論認為，短期內若過快的平抑通膨率，可能會傷害到就業市場，拉抬失業率。

因此，就業市場能夠持續復甦，將會是聯準會啟動縮減購債的重要動機，而復甦的決定性指標，是當前就業與最大水準就業間的缺口。7月，美國非農新增就業人數94.3萬人，高於市場預期，筆者以2020年2月美國疫情爆發前的非農就業總人數為高點，4月為低點，測算出疫情造成的就業總缺口約為2236萬2000人，當前該缺口已恢復約74.5%。

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對比上一輪縮減的時間點，聯準會初次釋放Taper信號的時間在2013年5月，當時非農就業缺口已修復約73%。觀察2021年7月，議息會議聲明中新增「美國經濟已朝實質目標發展」的論述，以及8月27日鮑威爾在Jackson Hole央行年會上提及「今年縮減購債合適」，這些事件發生在非農就業市場恢復74.5%的時點，與上一輪節奏大致吻合。

而上一輪公佈確切啟動Taper的日程發生在2013年12月（隔年1月隨即開始縮減），當時非農就業缺口已修復86%。若按今年以來非農就業人數的平均增速61萬6000人測算，最晚11月便可達到這一標準，由此判斷，在今年12月至明年1月的區間，聯準會將正式開始縮減購債。此外，考慮到停止購債後，還要給市場一些時間來醞釀2023年初的升息因素，並在2022年Q2-Q3間，停止所有購債。

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此舉會對台股、新台幣帶來何種影響？

展望未來，隨著聯儲縮減的預期逐步加強，未來美元流動性收緊將會對台股和新台幣造成何種影響？

參考過往經驗，2013年12月至2014年2月聯準會啟動Taper，美元指數進入止跌盤整區間，伴隨著聯儲持續6至7個月的購債量縮減，2014月7至9月，美元指數發動了第一輪漲勢，從年初80左右的位置漲至9月底的86；10月28日，聯準會停止所有購債，QE以來的巨額流動性不再釋放，美元指數從86的位置開啟第二輪漲勢，並在2015年3月突破100；隨後一段時間內短暫地在95與99的區間波動，於2015年11月22日再次摸到100關口。

台幣兌美元方面，2013年12月至2014年2月，受美元流動性收緊的預期影響，新台幣匯率在美元指數上升前就已跌破30關口。

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隨後，美元指數的連續兩輪上漲，帶動新台幣兌美元的兩輪跌幅，2015年9月跌至33.12，首次觸及2009年5月以來33的高點。

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由此推斷，未來聯準會明示Taper後，新台幣兌美元的匯率將轉升為貶。其中的經濟邏輯在於，縮減購債會讓市場形成美元流動性收緊的預期，投資人、國際貿易商會更傾向賣出新台幣、持有美元；同時，外匯市場中的短線操作行為，也會進一步放大這種市場情緒。

而外資，一直是台股中不可忽視的主力資金，在匯市資金匯出力道加大的背景下，是否會對台股大盤造成利空因素？我們可以對照兩組數據來作評估。

先來對照台股加權指數和台美匯率，在台幣兌美元的貶值階段，的確有一部分時間與台股大盤的疲弱區間對應，也就是新聞中常說的股匯同挫；但數據顯示仍有不少時間，是呈現股匯同升的現象。因此，台灣匯市的走勢並不能非常全面的用於詮釋台灣股市。

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再對照另一組數據——台灣經濟成長率和加權指數（大盤），我們可以清晰的看到，經濟成長率連續走強的階段，直接對應了台股大盤走強的區間；而當經濟成長率走弱時，台股大盤也呈現同步下挫的現象。兩組數據表明，相較於外匯幣值，台股大盤與經濟成長率的相關性更高。

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台灣股、匯市資產的配置策略

聯準會縮減購債降至，美元流動性收緊預期增強，未來美元從台灣匯市匯出的力道的確會加大，致使台幣兌美元匯率走弱，甚至會先於美元指數的上漲。因此在外匯配置上，可適當朝台幣貶值、美元升值的方向佈局。

台股大盤可能有短線震盪，但並不代表下挫趨勢的形成，台股表現更大程度上取決於未來台灣經濟增長，當台灣產業景氣、廠商業績和訂單表現優異時，無論新台幣兌美元是升還是貶，本土資金仍會留在台股市場中，而外資在匯率穩定後，也願意重回台灣市場佈局，享受台灣整體經濟增長的紅利。

所以策略上，依靠股市資金輪動佈局的短線、趨勢交易，需注意聯準會的今年三季度末和四季度初的貨幣政策申明，警惕短線上的波動；但側重經濟、產業基本面的長線投資策略，就不必過度擔心縮減的影響。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航