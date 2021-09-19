《死亡癱瘓一切的知識》：當靈魂出竅或與中陰身結合時，可看到不久未來將發生的事

文：張明志

預見自己死亡

有些病人常在半睡半醒之際，做夢看見自己死亡，看到自己的墓園（他不一定有預購墓園），還參加了自己的告別式。

這類病人通常會在短期內死亡，少則數週，多則數月。但也有一些病人奇蹟式地痊癒了，連醫師都覺得不可思議……

來自夢境的預言

做夢看見自己死亡，看到自己的墓園，參加了自己的告別式……病人做了這類的夢後多半會跟家屬講。但大多數家屬都半信半疑，其中有五分之一左右會告訴醫師，這些是屬於比較願意分享、真誠的家屬。也有一些病人會告訴醫師，有時是在清醒的時候，有時是在譫妄的時候，會大聲地說：「我已經死了，你們知道嗎？哈哈！不用再救我了！沒有用的……」

在現代醫學裡，這些症狀仍被歸類為幻覺、夢境，但是病人自己往往認為那是真實的預言，他們已準備接受。

預見自己死亡，在癌症病人中並不算少見，多數病人終會在不久的未來面臨死亡的來臨。有時我們會安慰病人，做惡夢嘛，不要去理會它。但是有的病人很沒安全感，疑心病重，總覺得哪裡不對勁，感覺身上似乎仍有殘留的腫瘤。說也奇怪，有時不久之後（數個月）便會發現癌症的復發，但在當下，以CT、MRI甚至PET Scan等斷層或核子醫學掃描，都找不到殘存細胞。

或許冥冥之中，有些病人的第六感比較強，可以意識到將來疾病的復發。所以我們會特別去觀察此類病人，且對病情的解釋轉趨保守，雖然以科學的預後指標（或指數）看不出端倪，但也不敢對第六感強的病人保證他的病沒有什麼事。一切都很難說。

相對地，有些病人則神經非常遲鈍，再怎麼暗示他們病情不樂觀，應及早治療，病人仍總以為自己吉人天相，身體並無特殊異狀，納悶為何醫師如此緊張。

有些人沒有病識感，從來沒有思考過自己有機會得到癌症，就連初診斷已是腫瘤末期了，亦不能意會事態之嚴重。當醫師對病人解釋他得到急性血癌，必須馬上住院時，卻仍希望可以上班到一段落，或等寒暑假／過完年有空的時候再治療。因為他們覺得身體只是虛弱疲憊一些，仍可以維持正常生活作息，為何一定要相信醫師，或許是醫師言過其實。

反過來說，也有醫師是很遲鈍的。病人發生一連串心靈困擾的事，醫師總是以心神耗弱、幻覺、譫妄、調適不良來處理。結果病情急轉直下，又是跌破專家的眼鏡，再度造成醫病雙方之對立。

年輕的醫師沒有足夠的臨床經驗，往往很難處理，或判斷此類靈性上的困擾與疏通方法。

中陰身與肉身交接時

會說出來分享的病人，幾乎他們不至於害怕死亡的降臨，有的則是迷惑、徬徨與不捨。

如同第五章講的時空轉換與潛意識，病人的末那識恆審思量已進入化身的轉換，也就是到了中陰身與肉身交接的階段。病人的死亡是一種過程，死前兩天與死後兩天其實是很相像的，靈魂皆可圍繞在肉身附近，故當靈魂出竅或與中陰身結合時，可看到不久未來將發生的事。當然，相對地也可以審視這一世的過去，甚至更前一世所發生的重要事件——阿賴耶識薰染的種子，仍然可以記錄累世所發生的一切。很像現在功能強大的電腦，在按下delete鍵後，仍然可以在記憶體中找到原有的檔案。

人雖死亡，但意識、記憶不會消除，而是存在薰染的阿賴耶識中，這在佛經《成唯識論》中有清楚的解說。

種子薰現行、現行薰種子，習性與特性、真我、自性互為表裡，相互影響。人騙得過自己，但逃不過良知或阿賴耶識中的種種紀錄，雜染的習性（註：雜染為佛教專有名詞，指通於善、惡、無記等三性，為一切有漏法之總稱），一層層地都可以解開來讀取。

所以說，癌症末期或重症病人在意識清醒的時刻，所說的話都是真有其事。所謂「人之將死，其言也善」，尤其是沒有壓力下對至親的家人所說的話。但很有趣的是，順命的家屬往往視其為真，而仍想搶救最後一線生機的家屬則選擇不去理會，當然也不會轉告醫師。

其實，護理人員相信的也不多，所以病歷或護理紀錄絕大多數沒有留下紀錄，僅有些護理師會記錄病人做惡夢、有幻覺現象，因此很難做臨終關懷的研究參考。

少數病人會向知心的主治醫師透露，他夢見自己過世了，怎麼辦？他不想醫治了。我曾經認為這種情形下，大概已回天乏術，但後來我發現我的態度不對，仍有一小部分人是救得回來的。約莫一兩成左右。天機是參不透的，在可以改變的情況下，仍然應該積極給予治療。

案例討論一

一位七十五歲的乾洗店老闆章先生，因不明熱及呼吸困難住到醫院的感染科，治療了兩星期仍找不到發燒的原因，但電腦斷層發現脾臟腫大，於是會診血液腫瘤科。

我去看他時，他幾乎癱在床上，雙腿浮腫，裝了氧氣的呼吸管子，甚為虛弱，就連說話都上氣不接下氣。後來經過左頸部淋巴腺切片及骨髓切片檢查，證實為第四期的結節性淋巴癌。

家屬問我，到底還能不能醫得好？我告訴他們，應該給病人一個機會。

病患個性爽朗，他告訴我，若是可以的話，一切由醫師決定就好了，他把生命交託給我了。

第一次的化療算起來是順利的，除了化療外，加了抗淋巴癌的單株抗體「莫須瘤」（MabThera），一星期後燒退了，水腫也消多了。但因小紅莓化療藥（Doxorubicin）的毒性引發心房撲動、心肺水腫的心臟毒性，加上白血球下降，有感染之虞，且他原有糖尿病，章太太焦慮萬分。

有天查房，章太太告訴我，她先生夢見自己過世了，就連印好的訃聞他都看到了，可能是將不久於人世。化療毒性那麼大，章先生也變得意志消沉，還要繼續做下去嗎？我告訴他們不要想太多，先通過第一關，以後看情形再說，看事辦事，邊做邊看吧，畢竟有些第四期的淋巴癌反應仍是不錯的，不應輕言放棄。

隔了幾天，病情似乎好轉，白血球回到正常值，燒也退了，大家都很高興，似乎找到癥結，對症下藥效果就如預期的一樣。但好景不常，正當可以出院的時候，他發生了急性肺水腫及心律不整；除了原來的內科疾病外，可能是化療的副作用，造成心臟的毒性。

章先生發生了短暫的譫妄現象，加上先前他預見自己的死亡，意志變得消沉許多，他覺得我們白費功夫了。

章太太也六神無主，詢問我該怎麼辦，是否真的沒救了。我告訴她，這是與淋巴癌搏鬥的一場惡仗，只能進攻，不能棄甲，過程當然多有困難波折，但只要有機會，有希望就應該把握，險中求勝，全憑決心與毅力。這關的確困難，但身體與心理必須兼顧，求人求己外，還需求神以保內心的平靜。俗話說「有拜有保庇，有吃（服藥、營養）有行氣」，章太太表示她完全了解，她本身就是虔誠的佛教徒，誦經禮佛迴向，她知道該怎麼做。

章先生在住院近兩個月後出院了，他看見了陽光，重新拾回信心，對他而言是重新得到了生命。然而在接續的免疫化療中，他並不是一路順利的，突來的發燒、呼吸困難、倦怠無力，仍動搖了他們的信心。在高人的指導下，他們到三峽的山中閉關禮佛數次，所以化療是偶爾斷續進行，以配合他的閉關。

每次閉關約兩到三星期，期間都是齋戒沐浴、虔誠禮佛。出關時神清氣爽，身心靈得到充分的調養，但偶爾遇到中國人的節氣，仍有病情不穩的現象發生。我告訴他們，這是「節氣的運勢」，需謹慎、謙虛、低調行事。

關於節氣，其中又以除夕、七月半（中元節）、清明為最容易出事的三大節氣。其次是端午及中秋，與天地運行、陰陽相交有關。

健康的人沒什麼感覺，但患有重病或所謂神人不調和之慢性疾病者，在節氣交替之際，病情多有不穩定之現象。所以佛教、道教的各種祈福、消災、海陸大法會，皆應時、應勢而生，以解蒼生心靈之苦。這點東方人比西方人強很多。然而工業革命以降，許多讀書人斥為迷信，殊不知心靈的寄託與宗教信仰實是人與天地之相交，順天知命之根本。

莊子曰：「凡事若小若大，寡不道以懽成。事若不成，則必有人道之患；事若成，則必有陰陽之患。若成若不成而後無患者，唯有德者能之。」重病者在節氣相交之際常有陰陽之患，在醫院工作久了就會有此經驗，非科學可以理解，當然也常讓病家迷惑。最常聽到的一句話就是：「不是病情已穩定了嗎？怎麼又會這樣？」

有些病情的變化相當出人意外，許多不利環節接連發生者，是凶險之象。

經過四次的化療，加上兩次三峽的閉關齋戒，章先生的病情明顯改善，並得到完全緩解。因年邁體衰，剩兩次未打完的化療就順勢取消了，改打兩次免疫單株抗體之維持性加強治療。

他體力恢復了，雖免疫力仍弱，然則可以在台北近郊遊山玩水，心情好多了，藥袋子也逐漸變少了。但是每每遇到中國人的大節氣，身子骨總是出一些小毛病。我告訴他們夫婦，這條命是撿回來的，多少應禮佛，感恩惜福，並迴向利益眾生，如此方能在節氣上穩住安身立命的磁場，少受一些干擾。當時他執意在病情不算穩定時到三峽閉關，還帶了一些錦囊妙藥，就怕發高燒、呼吸困難、心臟病發作等。這些全仰仗章太太的細心照顧，終老畢竟是很大很大的功課。

章太太寫得一手好字，她有空就抄佛經迴向眾生，也抄了一些裱背起來，掛在化學治療室，讓化療的病人看了，多一分心靈上的寄託與舒適。

幾經大風大浪，病情起伏波瀾，章太太變成一位很虔誠的信仰者。只要聽醫師的話追蹤治療，其餘就交給神了，人是渺小的，只能順天知命。莊子曰：「安時而處順，哀樂不能入也。」年紀大了，毛病就多，看得開就能隨緣。

書籍介紹

本文摘錄自《死亡癱瘓一切的知識：臨終前的靈性照護》，寶瓶文化出版

作者：張明志

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幻聽、幻覺、發燒、做惡夢、自言自語，

看見地獄、黑衣人、已逝親人——

血液腫瘤科主任逾四十年的臨床觀察，

現代醫學難以解釋的「靈性困擾」，

陪伴瀕死親人走過生死難關。

死亡是身為人的最後考驗，一場漫漫人生的總清算。

此時需要的是信仰、是靈性對話，與安住彼此身心的陪伴……

有些人一路走得自在安穩，

有些人愈到生命末期，愈是焦慮惶恐。

現代醫學難解的心靈困境：

醫者、患者與家人如何面對即將迎來終點的生命，

給予顧全「身、心、靈」的照護？

科學有其盡頭，醫學也非萬能。曾任馬偕醫院血液腫瘤科主任十五年的張明志醫師，觀察到許多癌末病人所經歷的症狀，皆屬現代醫學無法解釋的「靈性困擾」。

諸如無名發燒、吼叫、看見黑衣人、聽見怪聲、夢見自己死亡等，許多容易發生在臨終病人身上的譫妄現象，在先進的影像檢查中，結果往往顯示一切正常；既無法以特定病理解釋，也難透過精神科藥物及治療手段解決，因而時常被誤判、忽視。病患的苦痛和恐懼真實存在，卻因科學的極限與家人的避而不談而被否定。

此問題的根源，要回溯到患者與家屬本身如何看待生死。張明志醫師大量列舉臨床個案為例，以其多年經驗，揉合古今各派別宗教、哲學與生死觀，引據聖經、佛典，也及老莊思想，為讀者提供安定身心、一路好走的解方——

死亡可以癱瘓一個人的德性或修為，但也能將一個人的思想拉回到「神」的大能上。與「神」共好，便能在信仰中求得撫慰與力量。

血腫科主任的靈性解惑，知生也知死的生命課題

Q：何謂靈性困擾？

A：意識或潛意識、自主或不自主、他人可察覺或不能察覺的，精神或肉體上的痛苦。

Q：怎樣的人容易有靈性困擾？

A：正在生死交關處，安寧病房或瀕臨死亡的病人較為多見。

Q：如何看待靈性困擾？

A：靈性的困擾，與病患個人的人文背景較有關。它不是大腦顳葉、額葉、枕葉的問題，也不是血管、多巴胺，或腦內啡的問題，而是病人面對生死關時所呈現之心理與靈性上的問題。

奇特的靈性困擾，多數是在提醒我們，在漫長的人生馬拉松賽跑裡，已搖響最後一圈的鈴聲：是檢討成績的時候了。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航