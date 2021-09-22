2021/09/22,
生活

《資料視覺化》：降低認知負荷的六種完形法則，讓重要資訊更易理解傳遞

《資料視覺化》：降低認知負荷的六種完形法則，讓重要資訊更易理解傳遞
Photo Credit: 旗標出版

我們想讓你知道的是

資料視覺化的目的之一是降低讀者理解資訊的負擔，其中一種降低負擔的方法是利用完形法則。本文介紹6個重要且常見的完形法則，以及能如何幫助讀者更易理解視覺化中的資訊。

作者：永田ゆかり

設計資料視覺化的重要概念是「降低認知負荷」，也就是在傳達資訊時，要讓讀者減少理解上的負荷。當理解資料內容超出認知負荷，就會令人感到有負擔，會導致讀者不願瞭解進而離開。

要如何「降低認知負荷」呢？完形法則（Gestalt Law）是在資料視覺化工作，用來降低認知負荷常用且重要的應用法則。以下介紹其中最重要的6個完形法則。

1. 接近法則（Law of Proximity）

當「物件/物體/元素在物理距離上相近」時，會被認知為同一群。 所以在行、列的表格中使用接近法則，只要在群組間適當地留白，那些相近的物件就能使讀者認知為同一群。如下圖，很容易就能認知為兩個群組。

圖1_接近法則範例
Photo Credit: 旗標出版

2. 相似法則（Law of Similarity）

「相同顏色、形狀、方向的物體」會被認知為同一群，這就是相似法則，可以利用這個法則引導讀者的視線。例如下圖，同一列的紅色圓點，能引導讀者的視線做橫向的閱讀。所以利用這個法則，就不需要再加上「請往橫向閱讀」這樣的補充說明。

圖2_相似法則的範例
Photo Credit: 旗標出版

3. 圍繞法則（Law of Enclosure）

被圍再一起的物體，會被認知為同一群，這稱為圍繞法則。從下圖來看，不論是用框線包圍，或是用將部分區域的底色改變，都能會認知為同一組。

圖3_圍繞法則的範例
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4. 閉合法則（Law of Closure）

當人看到不完整的形狀時，腦中會自動用已知的形狀印象，把缺少的地方補上將形狀變完整。下圖的兩個形狀都沒有閉合，但我們依然感覺看到完整的圓形跟四邊形，因為是缺少的地方已被下意識補上。

圖4_閉合法則
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有些軟體在製作圖表時，會預設幫圖表加上背景顏色或外框，但其實沒有必要。在閉合法則的幫助下，讀者看到沒有背景顏色或外框的圖表時，應該仍可理解這是一張圖表。以下圖來說，右圖雖然沒有背景顏色，但我們還是可以知道是一張圖表。

圖5_閉合法則-沒有加上外框也能理解為一個圖表
Photo Credit: 旗標出版

5. 連續法則（Law of Continuity）

這個法則類似閉合法則，當人看到不連續的物件時，會自動加上連續性。以下圖為例，這張長條圖的X座標軸，沒有標示起始點與數字，不過我們閱讀時則會自動認知三個長條的起點都是零。

圖6_連續法則與長條圖
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6. 接合法則（Law of Connection）

不同物體若用物理方式連接在一起，就會被認知為同一群，這就是接合法則。下圖中的圓形以線連結，讓讀者能認知為4群。

圖7_接合法則
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這個法則比用大小、顏色、形狀，更能傳達出強烈的連結性。例如折線圖就是接合法則的應用，藉此讓讀者認知到趨勢變化的關係，如下圖。

圖8_接合法則-折線圖應用
Photo Credit: 旗標出版

人的大腦在看到各種視覺化作品與資訊時，就會產生認知負荷。而混亂的資料與圖表呈現，會降低讀者的理解力，也無法讓讀者有良好的體驗。當人們看到雜亂無章的資料時，便會忽略不會願意花時間了解。所以可以應用完形法則來修改混亂的圖表，降低認知負荷，讓讀者能注意到並瞬間瞭解我們想傳遞的重要資訊。

書籍介紹

本文摘錄與改寫自《資料視覺化設計：設計人最想學的視覺化魔法，將枯燥數據變成好看好懂的圖表》，旗標出版

作者：永田ゆかり
譯者：吳嘉芳

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責任編輯：林奕甫
核稿編輯：翁世航


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