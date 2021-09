「美國民意過半挺台」的民調，有哪些沒說完的眉角？

文:王宏恩(作者為內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊,接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後,覺得還是人類有趣多了,於是跟著數學一起投入研究政治,成了政治科學家)

在兩周前的《思想坦克》專欄〈美國民意支持從阿富汗撤軍嗎?〉一文 ,我分析了美國幾家媒體與智庫的數據,說明多數美國人是支持從阿富汗撤軍的,文中更引用了Chicago Council on Global Affairs的資料,說明美國民意對於防衛台灣的支持度逐年上升。文章刊出後沒幾天,Chicago Council於8月26阿富汗撤軍後立刻更新了最新的美國對台政策的民調,有52%的美國民眾支持派兵協助被中國攻擊的台灣。這個數字是自1982年以來的最高點,而且還是首次過半。

甚至同一個問題在今年3月問時,數字僅有40%,而隔了四個月就暴增為52%。這數字引起華府智庫學者極大量的討論。過去認為美國派兵助台的民意基礎不夠、民眾沒有興趣等,這些潛在危機都隨著這新數字而改變了。

這家Chicago Council for Global Affairs並不是什麼小智庫,而是跟執政的民主黨關係密切。

這家智庫在1922年成立,明年就成立百年。除了美國總統歐巴馬曾蒞臨演講,現任的主席Ivo Daalder在歐巴馬時期被任命為駐北大西洋公約組織的美國代表,而現任委員們也有數名民主黨過去或現任高層。這家智庫過去的一些報告都著重於全球主義、希望拉攏國際盟友等。因此得到這樣的民調結果非常值得參考。

但假如我們仔細看這份7月執行的民調報告的內容,可以看出一些弦外之音。

第一,這次美國民意過半轉而支持出兵協助台灣,除了台灣自己形象變得更為正面之外,更大的因素是來自於美國對於中國的警惕與厭惡。

在同一份報告中,也畫出了美國民眾過去40年對於中國與台灣的印象分數,0-100分。過去40年來,這家智庫調查的美國民眾對台灣的評分大概都是在50分左右,比對中國的分數略高一點。在2021年的調查中,美國民眾對台灣的印象分數來到40年新高的57分,這是台美關係正面發展的證據。

但假如我們比較上面這兩張圖,可以發現美國民眾派兵協助台灣的意願變化,跟對台灣的印象分數之間恐怕沒有太大的關係。

1982年美國給台灣打50分,但僅有19%的人願意出兵。而2021年美國給台灣打57分,願意出兵的比例提高到52%。相較之下,從圖中可以看出來,對台灣出兵的支持,主要是來自於美國民眾對於中國的反感,或者說美國民眾對於台灣與中國之間的差異所導致的。當美國民眾越討厭中國、但越喜歡台灣,那支持出兵協防台灣的比例就會躍升。

雖然缺乏個體層次的資料,但是在原報告中也有提到相同觀點:

2021年的民調報告顯示,美國民眾越覺得要限制中國影響力作為外交政策重點的人,越支持跟台灣結盟、正規軍事合作、也越支持在中國攻打台灣時派兵。

(The 2021 Chicago Council Survey finds that those Americans who see limiting China’s influence as a very important foreign policy goal (50% overall)are more likely than others to support a formal alliance with Taiwan and a formal defense commitment. They are also more likely to support sending US troops to the defense of Taiwan in the event of a Chinese invasion.)