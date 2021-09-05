「美國民意過半挺台」的民調，有哪些沒說完的眉角？

文：王宏恩（作者為內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授。在台中一中被選進數學校隊，接著考取台大電機系後想當個科學家。在椰林繞了一圈後，覺得還是人類有趣多了，於是跟著數學一起投入研究政治，成了政治科學家）

在兩周前的《思想坦克》專欄〈美國民意支持從阿富汗撤軍嗎？〉一文 ，我分析了美國幾家媒體與智庫的數據，說明多數美國人是支持從阿富汗撤軍的，文中更引用了Chicago Council on Global Affairs的資料，說明美國民意對於防衛台灣的支持度逐年上升。文章刊出後沒幾天，Chicago Council於8月26阿富汗撤軍後立刻更新了最新的美國對台政策的民調，有52%的美國民眾支持派兵協助被中國攻擊的台灣。這個數字是自1982年以來的最高點，而且還是首次過半。

甚至同一個問題在今年3月問時，數字僅有40%，而隔了四個月就暴增為52%。這數字引起華府智庫學者極大量的討論。過去認為美國派兵助台的民意基礎不夠、民眾沒有興趣等，這些潛在危機都隨著這新數字而改變了。

這家Chicago Council for Global Affairs並不是什麼小智庫，而是跟執政的民主黨關係密切。

這家智庫在1922年成立，明年就成立百年。除了美國總統歐巴馬曾蒞臨演講，現任的主席Ivo Daalder在歐巴馬時期被任命為駐北大西洋公約組織的美國代表，而現任委員們也有數名民主黨過去或現任高層。這家智庫過去的一些報告都著重於全球主義、希望拉攏國際盟友等。因此得到這樣的民調結果非常值得參考。

但假如我們仔細看這份7月執行的民調報告的內容，可以看出一些弦外之音。

第一，這次美國民意過半轉而支持出兵協助台灣，除了台灣自己形象變得更為正面之外，更大的因素是來自於美國對於中國的警惕與厭惡。

在同一份報告中，也畫出了美國民眾過去40年對於中國與台灣的印象分數，0-100分。過去40年來，這家智庫調查的美國民眾對台灣的評分大概都是在50分左右，比對中國的分數略高一點。在2021年的調查中，美國民眾對台灣的印象分數來到40年新高的57分，這是台美關係正面發展的證據。

但假如我們比較上面這兩張圖，可以發現美國民眾派兵協助台灣的意願變化，跟對台灣的印象分數之間恐怕沒有太大的關係。

1982年美國給台灣打50分，但僅有19%的人願意出兵。而2021年美國給台灣打57分，願意出兵的比例提高到52%。相較之下，從圖中可以看出來，對台灣出兵的支持，主要是來自於美國民眾對於中國的反感，或者說美國民眾對於台灣與中國之間的差異所導致的。當美國民眾越討厭中國、但越喜歡台灣，那支持出兵協防台灣的比例就會躍升。

雖然缺乏個體層次的資料，但是在原報告中也有提到相同觀點：

2021年的民調報告顯示，美國民眾越覺得要限制中國影響力作為外交政策重點的人，越支持跟台灣結盟、正規軍事合作、也越支持在中國攻打台灣時派兵。 （The 2021 Chicago Council Survey finds that those Americans who see limiting China’s influence as a very important foreign policy goal （50% overall）are more likely than others to support a formal alliance with Taiwan and a formal defense commitment. They are also more likely to support sending US troops to the defense of Taiwan in the event of a Chinese invasion.）

雖然這份報告的確也說到，美國民眾目前對台灣的支持，可能有一部分是來自於對台灣的不了解、或者仍不清楚台海問題的嚴重性，但這份民調中70%支持美國承認台灣是一個國家、57%支持跟台灣簽訂自由貿易協定等事，可見在美國民意心中，雖然台灣議題還是被放在兩岸議題的視角下，但對於台灣的支持已經至少是一件道德上正確的事。

除此之外，另外一個看點是民調執行的頻率以及深度。

在前段那兩張圖中，可以看得出來，台灣過去很少是被排進民調題目裡面的。2000年前是4年一次，2000後變成2年一次，2016年後變成每年一次，而今年對於台灣議題就已經連做兩次了，這頻率並不尋常。另外就是在該報告的註腳2中，有特別提到它們針對台灣議題進行了一個實驗，詢問美國民眾是否支持派兵到台灣，假如中國 （1）入侵（invade）台灣 （2）攻擊（attack）台灣。

結果顯示，在兩種不同的狀況下，支持美軍派兵台灣的比例為52%與51%，並沒有顯著差異。這種特別的問卷設計，顯示這份民調的負責人額外重視這個議題。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

以上這些意味著對於民主黨或執政黨來說，台灣議題以及美國民眾對於台灣議題的態度，是需要快速更新與了解的。這對台灣來說雖然不一定是件好事，但有被討論跟關注，才有可能打開機會之窗，趁機有更多台美之間的連結或資訊交流。

最後一點值得注意的是，今年的這幾份對台態度的民調，報告中特別有提到贊助單位之一是Korea Foundation（韓國國際交流財團）——美國民眾對台態度的報告，是美、日、韓合作的研究案的一部分。

日本近年來對台灣的力挺，包括最近的軍事合作對話以及疫苗捐贈都歷歷在目；韓國之前也在多次國際會議上共同聲明對於台海和平的重視，但台韓雙邊更高層級的交流似乎還沒有出現、或沒有浮上檯面。而Korea Foundation與美國智庫的贊助與共同合作、透過民調方式來設定議程，也是值得借鏡之處。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航