大成集團成立植物肉品牌「Neo Foods」，10億打造楊梅生產園區，首批產品9月底進軍美國市場

國外流行植物肉風潮已久，星巴克（Starbucks）、Subway等連鎖店鋪都開始販售，而國內雞肉大廠大成集團昨（2）日宣布，植物肉品牌——「Neo Foods」，將投入更多資源進入植物肉市場，以新台幣10億元於桃園楊梅打造植物肉專屬的生產園區，預計3年內完工，年營收上看新台幣5億元。

植物肉商機驚人 2024年市場將達到新台幣6552億元

Good Food Institute的數據顯示，過去一年中替代肉類的植物性食品營業額成長了27%，目前營業額已超過70億美元（新台幣300億元），而研究公司Euromonitor的另一項調查指出， 2024年全球肉類替代品市場，營業總額將成長到234億美元（新台幣6552億元）。

不過，目前植物肉遇到最大的一個問題是「價格」，以美國來說可以在零售店Kroger、Walmar等，以5.99美元（新台幣170元）的價格，購買兩個Beyond Meat的植物性漢堡肉排，但該價格卻可買到更多的牛肉。

為什麼植物肉的售價比肉類還要貴呢？《CNBC》報導指出，大型肉商已經建立起大規模的生產工廠，能藉由大量飼養、進貨等方式降低成本；而植物肉卻沒有相同的規模經濟。

由聯合利華（Unilever）創立的食品研究公司所有人Debra Holstein告訴《CNBC》，任何一個創新的產品，由於利基市場較小，成本都無法降低，都不代表這類新產品無法成為趨勢。

面對這股食品的新趨勢，大成集團副總裁韓家寅表示，過去幾年美國Beyond Meat（未來肉）公司快速崛起，植物肉市場巨大：他強調：「大成不能在植物肉市場缺席」。

早在去（2020）年大成就已經成立新食成公司，於台南、中壢等廠區開發生產植物肉商品，包含原物料肉、雞塊漢堡排鹽酥雞；及肉醬類商品，麻婆豆腐醬、義大利肉醬等。

Photo Credit: 星巴克提供 搭上節能減碳浪潮，植物肉新食材誕生，台灣零售業者 引進植物肉，搭配台灣人口味，推出許多餐食吸引不少 非素食的顧客嘗鮮。 （星巴克提供） 中央社記者楊舒晴傳真 109年10月10日

大成瞄準國外市場，目標要打「世界盃」

新食成總經理詹金和表示，大成植物肉冷凍調理食品已在大成官網、momo、pchome、樂天與蝦皮等網路平台上販售，實體店面將陸續進駐7-ELEVEN、全家及各大超市、量販店販售。

詹金和指出，台灣素食人口約占13%，仍有高達87%的葷食人口，「植物肉非傳統素食」；他強調，大成植物肉的開發方向並非以素食主軸，也非取代任何肉品，而是瞄準近9成的葷食人口，提供多元的蛋白質選擇。

大成將開拓龐大海外市場，大成長城董事長韓家宇對外表示，因為大成以飼料油脂起家，因此在植物肉中的重要原料之一「大豆」，具有採購成本優勢，更有利進軍國際市場。

另一方面，碗豆也是植物肉的重要成份，專門從事食品研發的公司CJB and Associates創辦人Carlos Barroso表示，植物肉要與肉品爭奪市場，成本下降是關鍵，由於加拿大和其他地區開始大量種植豌豆。

他預測，大約在五年後（2026年），將會看到更平價的植物性產品；甚至有些地方能夠以跟肉品一樣的價格購入植物肉。

詹金和表示，將善用集團打造的食品通路，如旗下勝博殿、檀島、中一排骨、和餐飲商場好食城等；以及合作多年各大速食店、賣場，都將成為旗下Neo Foods植物肉產品可使用的資源。

大成表示，面對廣大的商機，已積極與北美超市和日本餐飲通路洽談中，首批以植物肉製成的三杯雞、宮保雞丁等新創肉產品，已在通往美國的路上，預估9月底於美國零售超市上架測水溫。

近年來零碳排的風潮席捲各個產業，被視為碳排放主要污染源之一的畜牧業，成為備受挑戰的一方，而植物肉成為各大組織力推，能夠降低氣候變遷最有力的方式；如今全球植物肉風潮方興未艾，台灣廠商也將進入龐大的餐飲市場，而這股飲食熱潮將在全球餐飲市場持續發燙。

Photo Credit: 中央社 近年歐洲「植物肉」品牌種類大增，圖為1月9日布魯塞 爾一家大型超市架上有許多相關商品。 中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 110年2月16日

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核稿編輯：翁世航