爭奪遺產的手段太過頭，這些情況可能會讓你喪失繼承權

先前日本有名叫做筧千佐子的婦女被指控毒殺自己的歷任丈夫，藉此來得到他們的大量遺產，經歷多次審判，日本最高法院駁回她的上訴，而她也等同於被正式宣判死刑定讞。

這位筧千佐子利用為老年人服務的婚友網站，連續認識了自己歷任的丈夫，她鎖定了對方單身、沒有子女且有一定程度的財富，藉由網站認識後進而結婚，而這些丈夫卻也都離奇身亡，最終她被發現以毒物殺害這些丈夫，並在生前誘騙他們將遺產交由自己繼承。

而這樣的遺產奪取手法當然是不行的，不只是對於被繼承人做出殺害行為，甚至一切都是精心設計下完成的計畫，聽了讓人不寒而慄。

其實，在我國的《民法》當中，其實也對遺產的繼承人有著一定的限制，假如他們對被繼承人做出一些不當的行為，就會失去對於遺產的繼承權！

若遺產的繼承人有做出這些事情，將會喪失繼承權

《民法》第1145條有規定幾種情況，例如上面案件中提到的故意殺害被繼承人，或是殺害其他可繼承遺產的人，並且最後遭判刑；除了對於被繼承人或其他繼承人生命安全的危害之外，像是以詐欺或脅迫方式讓被繼承人寫出遺囑、偽造或湮滅遺囑，甚至是對被繼承人有虐待、侮辱的情況出現，一旦有繼承權者做出其中任何一項，就會失去他的遺產繼承權。

因此，假如在台灣有出現類似情況，藉由故意殺害被繼承人來巧取豪奪她的遺產，當然是不行的，不僅如此，若是對於被繼承人有虐待或侮辱情形，像是兒子辱罵父母親，或是對父母有虐待行為，對父母做出不孝舉動，父母也能夠直接表示不讓他繼承遺產，不需要藉由上法院提告等程序後才能讓其喪失繼承權。

有沒有辦法讓失去的繼承權回復原狀？

其實也是可以的，那就是得到被繼承人的原諒，只要被繼承人願意原諒你，願意再讓你繼承遺產，原本喪失繼承權者，就能夠恢復繼承遺產的權利。

不過，恢復繼承權情況仍有例外，而這唯一的例外就是故意殺害被繼承人或其他繼承人且遭到判刑，只要有發生這種情況，無論被害者是否願意原諒，都無法恢復其繼承權。因此，千萬不要想利用不法手段來達到繼承遺產的目的，因為這不僅沒辦法讓你得到遺產，甚至還可能讓你得到長年的牢獄之災！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航