連華爾街都不再要求員工穿西裝了：「不費力的有型」成為職場穿著新風潮

文：Crystal

前長榮航空董事長張國煒創辦、眾所矚目的星宇航空推出的全新制服，帶來許多驚喜與討論。許多人議論紛紛的是：機師制服怎麼不再是傳統西裝和大盤帽，而改為飛行夾克與便帽了呢？

事實上，星宇航空機師制服的變化並不僅是個案。西裝，這個象徵「正式」、「專業」、「權力」的服飾，背後所代表的意義，近年來遇見了反轉。如今在美國，越有權勢、越想呈現自己專業的人，反而越不愛穿西裝。「不費力的有型」（effortless style）與「商務休閒」（business casual）成為他們想突顯形象的主流。

這不僅是一時風潮而已，連講究專業、高端形象的華爾街大銀行也陸續鬆綁服裝規定，不限制員工一定要穿西裝。例如：高盛（Goldman Sachs）在2019年3月宣布放寬所有員工的穿著，不再要求一定要西裝筆挺，藉此更符合年輕員工的需求。

究竟為什麼大家不再講究穿西裝？而如今的西裝，又傳遞什麼樣的訊息呢？

創新點：「不費力的有型」取代西裝，成為新時代突顯專業的穿著方式

為什麼美國男人越來越少買西裝了？

曾幾何時，西裝不只是專業人士的象徵，更是男性外出必備的穿著。在1950年代之前，美國中產階級男性出門都穿西裝（如影片中1920年代的紐約市）。

他們穿西裝、打領帶去工作、上餐廳、出門旅遊、看電影。據統計以及與當今物價比較的換算，1940年代後期的男性平均每年買0.5套西裝，西裝產業的一年產值以今日的幣值換算，高達125億美元。然而時至今日，根據研究公司Euromonitor統計，2018年美國每位男性平均每年只買0.07套西裝、美國男性西裝的總產值僅剩19億美元，比2013年的22億美元還少。

讓西裝文化真正受到威脅、開啟「商務休閒」（business casual）潮流的，正是1980年代的矽谷。矽谷人對遵守舊常規沒有興趣、享受打破規矩的過程。在公司流程中，他們致力於不斷縮短決策到執行的時間。傳統拘束、但外表美觀的服裝對他們而言是「無效率」的象徵——因為矽谷正是一個講求效率的地方。（如下圖是1980年代標準矽谷人的穿著手冊）

截圖自 Amazon商城 1980年代標準矽谷人的穿著手冊

久而久之，矽谷人的穿著捨棄了西裝，而擁抱卡其褲、蓬鬆的燈芯絨夾克、輕便的鞋子和鈕扣帶領襯衫、純棉襯衫。

漸漸的，1990年到2000年初，美國西岸許多公司都陸續接受了「非西裝」的穿著，特別是員工是長期對著電腦、並不需要特意經營公眾形象的公司。而許多經理人也發現，允許員工穿著帶有個人特色的衣著，對激發員工創造力所有幫助。「商務休閒」取代「西裝」的潮流，也隨著矽谷科技業在文化、商業上的影響力闊帶，逐漸從美國西岸流行到東岸。

正襟危坐的西裝出局了，「不費力的有型」才突顯你的專業

矽谷人穿衣服講究效率，捨棄西裝轉向「商務休閒」風格，不代表他們不重視外表帶來的力量、整天穿的邋遢或毫無特色。事實上，他們追求的是一種看起來「不費力的有型」。

這點，自1999年第一次網路泡沫時代起就幫矽谷人打理造型Victoria Hitchcock最清楚。她的客戶涵蓋了創業家、公司CEO、大學教授、科學家等等，多半在Facebook、Uber、Google、Apple等矽谷知名科技公司工作，也有許多創投與投資銀行家。她的收費昂貴：一次就至少2000美元（約新台幣6.2萬元）起跳。

來找Victoria的人，橫跨不同年紀與需求。例如：年輕的客戶嫌西裝太過正經，但又想在比他們大兩輪年紀的重要人士面前看起來充滿自信與魅力，該怎麼穿？這是個不可小覷的問題。特別是若他們想要順利拿到融資、成為論壇上的全場焦點，或負責的生意需要與醫生、科學家、研究人員等專業人士打交道時，穿著大學時代的班服、舊T恤恐怕不會順利達成目標。

不穿西裝後，要把「商務休閒」穿的讓人眼睛一亮、受人敬重，成為一門新學問。特別在矽谷這個充滿高度競爭的地方，聰明、野心勃勃的成功人士渴望他們的聰明才智與創造力被外界看見。

此時，好萊塢金光閃閃的時尚品味可不是矽谷人的首選。他們要的，是可以在不同場合穿著、有型，並且可以提升他們成效的衣著。這意味著：人們對矽谷工程師的印象——舊T恤、連帽外套、人字夾腳拖鞋、卡其褲都該說再見了。取而代之的，是數量不多，但高質感的基本款上衣、褲子、鞋子與手錶。

「毫不費力的有型指的就是：我對自己的能耐充滿自信，但我同時也滿不在乎的。你看的出來嗎？」Victoria接受美國知名媒體Vox採訪時說。「這是展現他們聰明才智的最好方式。」

Photo Credit: 中央社 Amazon創辦人Jeff Bezos是「不費力的有型」的代表人物之一

西裝傳遞的訊息，跟以往不同了？

「不費力的有型」陸續入侵原本西裝為主場的領域，如辦公室、重要簡報，甚至是出席婚禮。當銀行家、律師、科技業大老都不再熱衷於穿西裝以展示自己的權威與身份時，誰還在穿西裝呢？

答案是，需要透過西裝傳達訊息的人。

例如2018年流年不利的Facebook創辦人Mark Zuckerberg，在出席因為用戶個資外洩而舉行的國會聽證會時，罕見的穿上了一席海軍藍西裝，搭配一條Facebook藍的領帶。

這跟他以往最為人所知的穿著：連帽上衣與牛仔褲相去甚遠，紐約時報甚至如此下標：「Mark Zuckerberg穿著一套『我很抱歉』的西裝」。紐約時報認為，這是Mark Zuckerberg一種面對高權力者（國會議員們）的妥協：我在你的地盤，我接受你的遊戲規則（包含西裝）。我接受我得承擔的責任，並且認真看待。

Photo Credit: AP / 達志影像

另外，西裝可能逐漸變成基層員工的制服，而不再是「權勢」的代表。當公司高層或專業人士對西裝失去興趣、而選擇展露自我的衣著時，基層員工卻沒這麼多選擇。酒店櫃台人員、業務員、求職者，依然得西裝筆挺的服務客戶，或者搏得未來老闆的青睞。

時代真的不同了。從前，要有底氣和經濟實力才能穿上西裝。如今，要能拒絕西裝，更需要底氣和經濟實力。

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本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航