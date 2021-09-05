聽「獸醫說」還是「網友說」：寵物生病時，你還在上網求助嗎？

前陣子機車拋錨了，結果意外的讓我對寵物醫療以及飼主的想法，有了新的體悟。

今年車齡11年的綿羊，是初代電子噴射系統的車款，這是我來香港後買的二手車，前主人照顧地不錯，里程也不多，平常的小毛病就是下雨天或是太久沒騎會有點難發動，有時候需要備用電池接電才能成功發起來。這問題之前曾經給師傅檢查過說電瓶電壓正常、催油門電壓也升高到合格的範圍，說再觀察看看吧記得要經常騎一騎。

這次真的好一段時間沒騎了，初時低速也沒什麼，轉個彎上了快速道路、加速準備進隧道的時候，車就這樣在時速70左右直接熄火，徹底拋錨在隧道裡。我把車子一路逆向推出隧道外，還要靠隧道管制人員幫我攔住車流，透過車窗看到每一台車的駕駛都在對我行注目禮。

路邊拋錨阻塞交通這種尷尬的事情偶爾都會看到，但這次換我自己當主角，幸運的是傍晚尖峰時段還沒來，而且拖車服務很快就聯絡上了。

隔天修車師傅檢查我的車子之後，用手機傳了張報價單給我：

作者提供

先不管什麼是electric control、hazard control了，看到底下的數字（港幣換台幣請乘四）我深吸了一口氣，心裡第一個念頭是：果然被拖／推去車行，而不是騎去車行的都會被宰一頓，不就是電瓶老舊壞了需要修到這麼多東西嗎？

飼主、車主的盲點與責任

之後打去車行詢問，電話那頭的人跟我解釋時，我突然很有感觸，覺得修車這件事跟帶寵物去看獸醫其實有點像：

車子跟寵物一樣不會講話，不會告訴我們哪裡有問題/不舒服，身為主人有時很難知道問題出在哪（或是自以為知道但與事實不符）

需要經由專家問診、並且搭配適當的檢查才能找出毛病，而且有時候也會因為設備、所需費用或疾病本身特性等因素，可能沒辦法當下立刻確診。

專家提供各種解決問題的方案，經過討論後主人要負責下決定。

這次讓我感受強烈的，是我從專業（獸醫）的角色變成客人（車主）的角色，在機車維修這領域我所知甚少，師傅跟我說車子電路為什麼會出問題我有聽沒有懂，建議我零件要換這換那我也有點猶豫（對行情價不熟，而且這筆修車費幾乎是我當初買這台車的一半），還要考慮一些未來可能的變數......

當時的我覺得困惑、內心感到慌張，身邊沒有有修機車經驗的香港朋友能請教，上網Google結果發現電子噴射車的專業術語有看沒有懂、網友的建議又七嘴八舌看半天也沒結論... 這種感覺如果套用在飼主身上，那所承受的情緒更強烈，因為飼主面對的是有生命的動物，若是心愛的寵物在自己面前受傷、流血、或是因為疼痛而哭叫時，實在很難保持理性冷靜思考。

在社交媒體的社團裡經常可以看到網友發問求助的文，有時甚至是蠻複雜的狀況，例如這個：

作者截圖提供

可以看到這位飼主的心情是很焦慮的，而且不知所措。在這類社團裡的回應大多都是很正面的，也有許多熱心的臉友分享自己的經驗及心得，其實就像是在人行之有年的病友會一樣，大家互相支持與鼓勵，也能幫忙解答問題，初期能讓慌亂的心情安頓下來，之後也能成為長期的依靠，甚至能讓人有歸屬感。

我同意在這種情況下應該要找人討論，讓自己有個參考、增加信心、幫忙做決定，但在網路、社團這些地方或是「非專業來源」的意見其實會有陷阱，有時離譜的讓人直搖頭。

看診時偶爾會聽到飼主說我提供的建議，跟飼主本人或朋友的說法不一，甚至是完全相反，例如：

「我朋友的貓糖尿病不用打胰島素，吃吃藥就自己好了～」

「我爸說不用幫狗結紮。他說他養狗四十幾年了，之前的狗都沒結紮也沒怎麼樣」

這些建議或做法真的是對的嗎？還是只是少數個案或巧合呢？

之前有美容業者「無麻醉洗牙」的廣告在臉書上投放（我猜嘗試過的飼主一定很疑惑為什麼弄完嘴巴還是會臭、或是很快牙結石又長回來），還有根本不是獸醫的人號稱「獸醫營養師」說食療可以「打造不生病的體質」、甚至收費幫忙判讀驗血報告（若真有這種行爲其實是違反獸醫師法的），又或是有社團文章下面留言建議原po自己去藥房買藥來給動物用之類的言論。

許多似是而非的案例卻能受到眾人支持，反映出了幾個普遍存在的問題：不相信專業、想求方便、想省錢貪便宜、以及正確可靠的知識來源不夠普遍。

要相信專業，特別在事關重大時

當我們聽信不當來源的建議來做決定時，若是小事可能無傷大雅，大不了浪費一些錢，但如果是牽扯到比較嚴重的疾病需要手術、化療等等比較重大的決定時，損失的除了延誤治療受苦之外，還有因為預後變差、存活率變小而失去原本應有更長的壽命。

前兩年有個例子讓我很有感觸，就是藝人豬哥亮，他在大腸癌開刀完不到一年就走了。有篇新聞訪問幫他開刀的主治醫師，說覺得可惜，因為其實他在確診後隔了兩年才終於決定開刀，若是一開始就積極治療，治癒率可以有八成。這裡不多談他一開始沒有接受醫生建議的種種原因，我只想讓大家知道相信專業是很重要的。

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善用網路工具：未雨綢繆，避免病急亂投醫

身為寵物主人的大家，平常可以在網路上觀察、搜集自己所在地區有沒有推薦的動物醫院、準備口袋名單（特別是有24小時急診或可以照顧重症的），最好也可以同時看看衛教文章、學習關於寵物醫療的正確知識，或是趁著打預防針定期健檢的時候現場感受一下環境，物色喜歡的風格的獸醫。

但是當寵物真的生病的時候還是建議大家直接帶去就診，畢竟牠們不會講話、又擅長隱藏自己的不適（特別是貓，等牠開始不吃飯的時候，通常已經病得不輕了），及早發現問題並處理可以有更好的結果。

有時候跟獸醫溝通完還是有不懂的地方，或是有了診斷卻對治療方案有疑問，也是可以上網搜尋相關資料讓自己更了解狀況，但切記一定要再去找獸醫好好討論清楚，因為每一個病患的狀況都不同、網路上成功的經驗不見得適用在這一個病患，也不要輕信那些「鍵盤專家」，只有親手檢查過動物的獸醫才了解真實情況。

如果還是不夠滿意，別忘記你隨時可以徵求第二意見，尋找你信任或風格相符的獸醫。

網路是個很棒的工具、也有很豐富的資源，但大家要慎選可信的來源、並且不能為了方便或省錢而濫用，否則最終受苦的不只是自己，也包括無辜的寵物。

本文經劉子華的貓語生活授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航