2021/09/04,
國際

菅義偉難敵「奧運魔咒」將卸任首相，3人成熱門接班人選

菅義偉難敵「奧運魔咒」將卸任首相，3人成熱門接班人選
圖為日本首相菅義偉｜Photo Credit: AP / TPG Images

我們想讓你知道的是

在野黨認為，菅義偉宣布不參選黨總裁選舉，是為COVID-19防疫失敗負起責任的形式。而目前根據《日本經濟新聞》民調中呼聲最高的人選有行政改革擔當大臣河野太郎、自民黨前幹事長石破茂以及自民黨前政務調查會長岸田文雄。這3人中，已經有2人明確表示參選意向。

曾被暱稱為「令和大叔」的菅義偉，在短短一年內民調下滑至26%。昨（3）天更表明不參加自民黨黨總裁選舉，放棄首相連任機會，9月底將卸任首相一職，為日本政壇投下一記震撼彈。

日本經濟新聞報導，過去日本有個「奧運魔咒」，只要是舉辦奧運的當年，首相就會換人，包含過去1964年東京奧運、長野冬奧、札幌冬奧等等都是。而看來這次，菅義偉也沒能破除魔咒。

日本首相菅義偉宣布，不參選黨總裁選舉

（中央社）日本首相、自民黨總裁菅義偉昨天（3日）表明不參選總裁選舉，意謂將卸任首相。對這枚政壇震撼彈，在野黨認為，這是菅義偉為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫失敗負起責任的形式。

菅義偉在自民黨臨時黨務主管會議上表明，「自己希望專心在防疫對策，所以不會參選總裁（黨主席）選舉」。

自民黨總裁選舉預計9月17日公告、9月29日舉行投開票，自民黨前政務調查會長岸田文雄已表態參選。

日本朝日新聞報導，在野黨國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎說，事發突然令人吃驚，在「緊急事態宣言」發布期間，作為防疫最高責任者表明辭意可謂「異常事態」。

玉木說，事實上，這是菅義偉為防疫失敗負起責任的形式；站在國民民主黨立場，將透過總選舉（眾議院大選），訴求超前部署的防疫對策。

副首相麻生太郎說，「有聽說（菅義偉）做出的決斷」。

被外界視為最適合擔任下屆自民黨總裁的行政改革擔當大臣河野太郎，上午在內閣會議後記者會上說，「我要再跟（首相）本人確認此事」；被問到自己會不會參選總裁，河野說，「首先要先確認（首相）本人意向」。

《讀賣新聞》報導，原本有意但最後放棄參選的政調會長下村博文昨天說，由於情勢有變，會再度跟同志商議是否參選。

過去一直力挺菅義偉的前首相、前自民黨總裁安倍晉三表示，已接獲菅義偉電話聯繫，「雖然非常遺憾，但這是考量到黨、甚至是國家」。

《日本放送協會》（NHK）報導，自民黨幹事長二階俊博受訪時說，「坦白說，我也嚇了一跳，但這是總裁的發言，應該是深思熟慮後所做的決定」。

二階說，考量到當場追問並不恰當，所以會接受菅義偉的想法，來因應未來的黨務運作。

至於何時得知菅義偉要退出自民黨總裁選舉，二階說，「今天早上得知」。

岸田文雄表示，將在詳細確認狀況後再跟大家說明，「目前對總裁選舉的想法沒有改變」。

河野太郎、石破茂、岸田文雄成熱門接班人選

在菅義偉表明不參選總裁選舉、將卸任首相後，對於之後將角逐自民黨總裁的人選，備受關注。而自民黨總裁選舉預計會在9月17日發佈公告，並在29日投票。目前河野太郎、石破茂以及岸田文雄的參選動向備受矚目。

根據《日本經濟新聞》在8月27日至29日舉行的民調，問及誰最適合擔任下屆自民黨總裁，目前居冠的是行政改革擔當大臣河野太郎，佔16%，自民黨前幹事長石破茂則以些微差距次之，幾乎並列第一。自民黨前政務調查會長岸田文雄則以13%位居第三。

最早宣布參選黨總裁選舉的是岸田文雄。《共同社》報導，8月26日岸田文雄就宣布參選，昨日也表示，目前參選意向不變。

另外呼聲最高的河野太郎，也在昨日表示有意參選自民黨總裁。《共同社》報導，隸屬自民黨派閥麻生派的河野，昨天與副首相兼財務相麻生太郎舉行會談，並表示有意參選。

另一方面，每次黨總裁選舉都被點名的石破茂，先前對於是否參選黨總裁，都沒有明確表態。不過昨日又被媒體問及參選意願時，他表示「情勢已經改變，至於接下來該怎麼走，會再與黨員討論」。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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