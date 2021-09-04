確診機師違反防疫規定：長榮決議開除、桃園市送交民航局最高罰百萬

長榮航空昨天新增2例機師確診，且都在打完兩劑疫苗後染疫。不料經過疫調發現其中一例（案16120）違規，不但在7天加強版自主健康管理期間與朋友餐敘，更未確實填寫健康聲明書，對此長榮航空今天做出裁決，認為該名機師違反「自主健康管理對象應遵守及注意事項」、「長榮航空飛航員管理手冊」以及「長榮航空機組人員健康管控須知」，所以予以免職。

確診長榮機師違反3防疫規定，長榮航空予以開除

長榮航空陸續有3名機師，在完整接種2劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗後仍確診。長榮航空昨晚表示，昨天確診的2例中，其中1人違反防疫規範，並已於今天開會議處，裁決免職處理。

《聯合報》報導，長榮航空表示，已完成兩劑疫苗施打的機師（案16120）於近日確診，經過疫調，發現案16120機師在8月26日從芝加哥返回台北後，在7天的加強版自主健康管理期間與友人餐敘，有至診所就醫卻沒有依法事先聯繫當地衛生局。此外，在8月30日執勤台北-布里斯本勤務前，更未確實填寫「機組人員勤前健康聲明書」。

《中央社》的報導中指出長榮昨天展開事實調查，今天上午10時召開紀律評議委員會，會中根據調查證據，認為這名機師明顯違反「自主健康管理對象應遵守及注意事項」、「長榮航空飛航員管理手冊」及「長榮航空機組人員健康管控須知」，經紀律評議委員會一致決議，對機師（案16120）做出免職處分，即日起生效。

《中央社》報導，民航局初判，這次機師接種疫苗後仍確診的案例，航空公司並無管理疏失。

而根據民航局公告國籍航空組員加強版自主健康管理規定，禁止搭乘大眾運輸工具，禁止出入「人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人」場所，例如：百貨商場、購物中心、醫療機構、電影院、音樂廳、健身中心、理容院、遊樂園、市內游泳池、室內溜冰場等。

機師違反防疫規定，桃園市送交民航局最高罰百萬

（中央社）桃園市長鄭文燦今天說，確診COVID-19的長榮航空股份有限公司機師違反防疫規定，「該罰就罰」，送交交通部民用航空局罰新台幣10萬元到100萬元。

2名打完2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的長榮航空機師染疫，其中一名機師讀國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校的小孩也確診。

鄭文燦上午在記者會表示，2名機師入境做完核酸檢測（PCR）後，結果還沒出爐就「趴趴走」，防疫人員針對機組人員第2次疫情調查時，發現機師跨縣市足跡非常多，已違反機組員加強版自主健康管理規定，將送民航局懲處。

他說，防疫規範加嚴，是給機組人員更大保護，將請桃園市政府衛生局整理好2名機師足跡事實依據，送民航局裁罰。

鄭文燦表示，機組員在防疫第一線很辛苦，大部分機組員都遵守防疫規範，但少數未遵守、違反防疫規定者，航空公司要負起督導責任，如果「踩了紅線」，應按規定處罰。

此外，鄭文燦說，國境防疫真的非常重要，機場及機組員保護部分，請中央流行疫情指揮中心研議，大部分機組員雖打過2劑疫苗，但除隔離措施，如何提高保護力及是否有必要打第3劑疫苗。

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責任編輯：曾凡芸

稿編編輯：楊士範