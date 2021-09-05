五篇《Nature》期刊研究摘譯：感染Delta變種病毒的人，約有四天是在無症狀的情況下帶有傳染力

議題背景

Delta變種病毒已經快速地成為全球許多國家最主要傳播的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒株，過去幾周，許多研究已經能更清楚解釋Delta變種病毒，究竟和它的類似病毒有哪些不同，以及它廣泛傳播的機制。本文整理與摘譯五篇《自然》（Nature）期刊探討Delta變種病毒與疫苗效力的文章。

本文編譯自科學期刊文章，完整文章來源：

文章摘要

一、Delta變種病毒：科學家準備迎接衝擊

高傳染力的Delta變種病毒在英國迅速增加病例數，引發歐美非三洲的各國高度關注。其他國家觀察到Delta在英國以驚人的速度傳播後，都努力為可能的影響做好準備。擁有大量疫苗的歐洲和北美各國，希望施打疫苗能夠壓制Delta疫情激增的速度。但在沒有儲備大量疫苗的國家，特別是在非洲，有些科學家擔心Delta變種病毒可能是具毀滅性的。

從各國搜集的數據來看，英國公共衛生署（PHE）在六月的報告提到，打一劑疫苗能降低75％Delta患者的住院率，完全接種兩劑可降低94％患者住院的機率（ref.1）。

在美國也因爲Delta的傳播，疫情呈現上升趨勢。美國加州的生物科技公司海利克斯（Helix）分析發現，由於Delta變種病毒引起的確診比例激增，甚至使得Alpha變種病毒的確診比例在短短10週內從5月的67％下降至不到3.0％。且相比Alpha的感染，Delta的感染會有較高的平均病毒量，研究推測Delta可能在感染初期能更快速的增加病毒量。數據顯示，在完全疫苗接種率不到30％的郡（counties），Delta的傳播速度更快（ref.2）。

二、讓Delta變種病毒如火如荼傳播的關鍵性突變

許多研究已經強調，Delta變種病毒中的一個胺基酸改變，可能造成它的迅速傳播。流行病學的研究顯示，比起2020年末在英國發現的Alpha變種病毒，Delta變種病毒的傳播性至少高40％。

德州加維斯敦醫院分部（Texas Medical Branch at Galveston）病毒學家史佩勇（Pei-Yong Shi）的團隊與其他研究小組，已經鎖定了在病毒中負責辨認和侵入細胞的「棘蛋白」上，一個稱為P681R的胺基酸突變。

史佩勇的團隊於8月13日發表的預印本研究（ref.3），發現Delta變種病毒中的棘蛋白，被切割的效率（註1）比Alpha變種病毒更高，代表它能更有效的感染細胞；該結果呼應了倫敦帝國理工學院的病毒學家溫蒂．巴克禮（Wendy Barclay）和她的團隊在5月發布的報告（ref.4），這兩個團隊的實驗都顯示，棘蛋白被切割的效率變高，主要原因就是P681R的突變。

此突變可能也加速了病毒從細胞到細胞之間的傳播。由東京大學病毒學家佐藤慶（Kei Sato）所率領的團隊發現，P681R突變的棘蛋白會融合未感染的細胞膜，這感染細胞的關鍵步驟幾乎比沒有P681R突變的棘蛋白快了三倍（ref.5）。

科學家表示，為了研究Delta變種病毒崛起的原因，病毒突變背後的遺傳學和突變對流行病的影響也很重要。紐約康乃爾大學病毒學家蓋瑞．惠特克（Gary Whittaker）的團隊，把P681R突變插入在一開始中國武漢流行的病毒株棘蛋白中，發現它的感染力沒有增加（ref.6）。惠特克說，「它需要不只一種突變才能產生這種（感染力）改變。」惠特克和其他科學家認為，這個突變強調了病毒中棘蛋白被切割位點的重要性。

三、COVID-19疫苗可防護Delta變種病毒，但有效性會衰退

輝瑞和AZ疫苗針對Delta變種病毒很有效，但一篇發表於預印本平台的英國研究（ref.7）表示，他們的保護力會隨著時間而下降。英國牛津大學和英國國家統計局（Office for National Statistics）分析了Alpha變種病毒流行時PCR檢測結果的大量數據，也分析了Delta變種病毒更為普遍傳播時的檢測數據。

研究發現，施打德國和美國紐約製造的輝瑞疫苗第二劑後14天，可92％有效防止施打的人產生較高病毒量；但疫苗的有效性在30天、60天、90天後分別會下降到90％、85％，以及78％。而施打牛津和阿斯特捷利康製造的AZ疫苗二劑後14天，可69％有效防止施打的人產生較高病毒量；但疫苗的有效性在90天後會下降到61％。

率領此研究的牛津大學醫學統計學家莎拉．沃克（Sarah Walker）說，疫苗有效性下降不應該成為引起恐慌的原因，因為「施打兩劑這兩種疫苗都能有效防護Delta變種病毒」。

沃克等人的研究顯示，比較初期Alpha大流行和後來Delta大流行時，接種過疫苗但感染這兩種變種病毒的人體內病毒量高峰，發現接種疫苗後感染Delta的人，體內病毒量的高峰比較高。但沃克說，這代表的意義還不清楚。「我們大部分的檢測數據是每個月一次，但感染力會持續多久，以及是否會因Delta變種病毒而不同，這個數據能說明的有限。」她說。

這些數據顯示，疫苗兩劑之間的間隔不影響疫苗有效性，且先前被檢驗出COVID-19陽性但已經施打兩劑疫苗的人，疫苗的防護力比檢驗出陽性但沒打過疫苗的人更好。但此研究限制是，樣本只包括18到64歲的族群，且未比較住院和死亡率。

四、施打過疫苗的人如何傳播Delta？現有的科學研究怎麼說

早期的數據顯示，施打過疫苗的人阻斷了COVID-19病毒傳播，科學家對此抱持著謹慎且樂觀的態度。但是他們也警告，雖然這些研究大有可為，但許多研究是Delta變種病毒在全球快速傳播之前做的。

美國威斯康辛大學8月11日發布在預印本平台的研究發現，已接種疫苗而檢測陽性的人，和未接種疫苗而感染的人，他們體內的病毒量很相似（ref.8）。「接種過疫苗的人可能傳播病毒，這可能是真的。」共同作者湯瑪士．弗德里希（Thomas Friedrich）說。但該研究還無法得知打過疫苗的感染者，與社區傳播的關係。

美國麻州的數據也顯示相似的結果，美國CDC報告追蹤一個城鎮，發現近四分之三的感染者是接種過疫苗的，他們與未接種疫苗的人一樣，都有較高的病毒量，且定序的樣本中90％是Delta變種病毒。研究再次建議，在高傳播風險地區的人於室內應該要佩戴口罩（ref.9）。德州休士頓醫院對所有患者的定序結果顯示，與其他變種病毒相比，Delta多出近三倍的突破性感染，且住院時間也較長（ref.10）。

然而，新加坡研究發現，感染Delta的人在第一週的病毒量皆差不多，但在7天後，有打過疫苗的人病毒量明顯下降（ref.11）。英國的新冠追蹤計畫REACT-1隨機抽樣發現，在Delta漸漸成為主要病毒株的5-7月，所有感染者中，有接種疫苗的人仍保持較低的平均病毒量（ref.12）。

五、看似健康的人廣泛傳播是引發Delta疫情爆發的主因

感染Delta變種病毒的人通常在開始傳播病毒後的兩天才出現症狀。研究顯示比起以往的新冠變種病毒，感染Delta的人更有可能在出現症狀之前就開始傳播病毒。

香港大學流行病學研究學者高本恩（Benjamin Cowling）在中國廣東省的研究發現，感染Delta後平均5.8天後才開始出現症狀，1.8天後才能首次檢測出陽性反應，約有4天的時間是在無症狀的情況下帶有傳染力（red.13）。而在更早期Delta變種病毒尚未大流行時的研究發現，其他的變種病毒在感染後的6.3天出現症狀，5.5天才能檢測出陽性反應，顯示無症狀狀態下的感染時間僅有0.8天（ref.14）。從研究中也發現，有將近74％的Delta感染者體內，攜帶比以往的變種病毒更高的病毒量。

註釋

為了能穿透細胞，COVID-19病毒的棘蛋白必須被宿主的酵素切割兩次。而COVID-19的變種病毒因為有一個切割位置的突變，新的病毒從已感染的細胞中被製造出來的時候會先被切割第一次，就可以比需要切割兩次的病毒更有效的感染另一個細胞。

參考文獻

※註：以下為發布在預印平台的研究，尚未經過同儕審核。

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航