長輩居家照護，何時該找物理治療師，何時該找職能治療師？

隨著高齡社會的到來，長輩們的居家照護也越來越重要了，一般人的印象中，不外是請看護，就是找居服員（居家照服員）到家中來照顧長輩，但年長者的健康或身心，難免會出現各種狀況，這時就會需要各種專業來幫忙，如：護理師、營養師、物理治療師、職能治療師等專家，來共同照護長輩。

其中，物理治療師（物治師）及職能治療師（職治師），越來越受許多家庭的重視。不管是手術後的復健與恢復，或是生活、行動中出現障礙，都少不了這兩種專業的協助。不過，什麼時候該找物治師？什麼時候該找職治師？仍有不少人有些疑惑，以下逐一解答。

物治師：肢體疼痛處理專家

「愛迪樂健康促進團隊」創辦人鍾孟修說，物治師是「疼痛處理的專家」，例如髖、膝關節置換術後，相關的腫脹與疼痛，還有後續的下肢無力、關節活動力下降等問題，都常需要物治師的協助及復健。另外，許多失能年長者容易摔倒、骨折，因而臥病在床，物治師在恢復期間也能發揮很大的功能及幫助。就復健方式或過程來說，物治師常利用徒手、運動矯治的方式來幫助長輩，，也會利用一些相關物理因子（如：光、電、水、熱）等儀器來做復健，尤其對特定部位的問題，能較細緻地達到一定的效果及恢復。

職治師：生活復能專家

相對於物治師，職治師則偏重於生活功能的恢復及復能，並且從居家環境、生活安排等較宏觀的面向來協助長輩。像是吃飯、洗澡、上下床，甚至穿脫衣服、自我照顧等等，隨著年齡增加、疾病或生理功能的退化，這些生活動作逐漸發生困難，不但影響銀髮族的健康，連心理情緒也會出現障礙，職治除了透過生活功能訓練外，也會指導使用輔具來改善這些問題，並且在評估居家環境及個案家庭需求後，提供各種改善方案，如輪椅、電動床、無障礙空間等等。

職治師除了生理上的問題，也能協助精神認知相關的問題，例如現今日益普遍的失智問題及憂鬱症等。他們透過許多認知行為分析、活動安排設計的方式，可以改善生活品質或是延緩退化的速度。此外，職治師在幫助恢復正常生活時，更重視設定生活改善目標及策略，並讓對象能逐漸恢復功能提升生活品質。

案例分享

邱媽媽（化名）是位作畫者，因為中風加上輕微失智，不但無法正常行走，連拿筆都沒力氣了，更別說像以前的興趣創作般，做出許多精彩繪畫，職能治療師的任務，就是幫助她找回作畫的自己。鍾孟修來邱媽媽家中時，她從只能臥床，漸漸開始使用輪椅輔具，再一步步地學著用助行器，來幫助恢復走路，，漸漸身體能力逐漸提升，也開始能使用一般四腳柺杖行走、自己吃東西，半年後手部的協調度也漸漸提高，也終於可以重新拿起畫筆，重拾過去的創作興趣。

「愛迪樂健康促進團隊」創辦人鍾孟修（職能治療師）拿著一幅邱媽媽送給他的畫作，感動地表示，每一次到居家服務她時，都會設定一個目標，哪怕是多走5公尺，或是多做1分鐘手部復健動作，一旦有進步，她就會更有動力，逐漸回到以前的生活。

長輩們的居家照護，不僅是照料他們日常，更需要了解他們各類的困境，像物理治療師能緩解許多疼痛、失能問題，職能治療師可以幫助個案復能或改善生活品質，對年長者來說，都是在照護上不可或缺的面向。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航