女性下腹或骨盆腔疼痛切莫輕忽，有可能是「卵巢囊腫」

文：李俊逸醫師

卵巢囊腫（Ovarian cyst）是指液體聚集在卵巢內而形成的囊腫，大部分卵巢囊腫為良性。卵巢囊腫好發於20-50歲之女性，尤其是有卵巢囊腫家族病史之女性。造成卵巢囊腫的主要原因，推測為體內荷爾蒙改變或子宮內膜異位症所引起。

卵巢囊腫常見的症狀有哪些？

大部分的卵巢囊腫不會有明顯症狀，除非是較大囊腫會導致以下症狀：

下腹或骨盆腔疼痛

腹部壓迫腫脹

當出現嚴重腹痛，並伴隨發燒或嘔吐，請盡快就醫。

不同囊腫的生成原因

濾泡囊腫（Follicular cyst）

每個月卵巢會生成一個液囊包裹卵子，並在排卵時破裂釋放卵子到輸卵管。若這個液囊沒破裂，可能會持續長大，成為濾泡囊腫。多數濾泡囊腫會在8週內消失，除非是較大的囊腫，不然此類囊腫不會導致疼痛。

黃體囊腫（Corpus luteum cyst）

因荷爾蒙影響，黃體囊腫通常在排卵後形成，並會在數週內消失。若囊腫較大，可能會因出血導致疼痛。

巧克力囊腫

又稱為子宮內膜異位症（Endometriomas），因子宮內膜組織異位生長在卵巢內，形成囊腫。因此類囊腫可能會影響卵巢功能，患者較不易受孕。

卵巢囊腺瘤（Cystadenomas）

從卵巢表皮組織形成的囊腫，會包覆液體或黏液在其中。大部分患者會察覺到腹部腫脹，到醫院看診檢查才會發現。

畸胎瘤（Dermoid cysts）

為先天性疾病，源自於生殖細胞。

卵巢囊腫診斷方法

骨盆腔檢查（婦科內診）

超音波檢查：可幫助醫師判斷卵巢腫瘤的大小和類型

腫瘤指數：若懷疑有惡性的可能，可能會安排此檢查

卵巢囊腫治療方式

定期追蹤：多數患者不需治療，只需定期做超音波檢查追蹤囊腫的變化，囊腫通常會在三個月內消失。

手術治療：當囊腫持續長大至8cm以上或出現嚴重併發症（卵巢扭轉或囊腫破裂），醫師會考慮進行手術治療。

大部分卵巢囊腫並不會影響患者懷孕。若是屬於子宮內膜異位症或多囊性卵巢症候群的患者會不易受孕，建議到醫院接受不孕症治療，提升受孕機率。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航