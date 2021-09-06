誰說我們只能從「無能但廉潔」和「能幹卻貪汙」中二選一？

只要一有關於政治人物貪汙、收賄或舞弊的新聞，支持者的護航理論中，一定有一個叫做「貪汙總比無能好」。其主要論述是該政治人物能力優秀，在改善經濟狀況、增加就業機會、提升平均薪資、守護民主自由等不一而足的耀眼政績或珍貴價值下，稍微「拿一點」犒賞自己、或是不得已「圖個方便」，對社會大眾來說其實還是賺到，是很划算的交易。

那些自詡清高的政治人物，如果沒有拚經濟、沒有「有感施政」，即使非常潔身自愛、一毛錢都沒放入口袋，對民眾來說充其量也就是個好看的「不沾鍋」而已。

難道，我們只能從「能幹卻貪汙」和「無能但廉潔」中二選一嗎？

「會做事」的政治人物，真的很棒嗎？

曾經連霸五星縣長四年、施政滿意度全國第三的前苗栗縣長劉政鴻，堪稱最會辦活動、最用力開發土地的地方首長了。

三大男高音中有兩位來過苗栗，英國跨界女高音莎拉·布萊曼、葛萊美獎情歌王子、鋼琴玩家等國際巨星都曾是苗栗國際音樂節的座上賓；2012年的國慶煙火，國慶日當天加上前後幾個週末，加起來共施放了22次國慶等級的煙火秀；2011年的台灣燈會，除了提供免費接駁車、為了解決遊客如廁問題增設十座現代化組合式廁所以外，還送給每位遊客一顆麻糬。

土地開發案更是遍地開花。縣長老家後龍的殯葬園區、科技園區、高鐵特定區、竹南崎頂產業園區、頭份尚順廣場開發案、銅鑼工業區、通霄產業園區、卓蘭太陽能發電園區、苑裡風車、以及因大埔事件受到關注的竹南科學園區擴建基地，苗栗似乎準備由觀光與農業，轉型為工業與科技大縣。

從2006年一路開發到2015年，劉縣長帶來了什麼成果？截至2020年，苗栗家戶所得中位數，一直以來都是北台灣最後一名，前述耗資上百億的各種活動與開發案，對於改善苗栗經濟狀況，完全沒有帶來長期與正面的影響。能夠傲視全台的，大概只剩下負債比率吧？據國庫署公布的2015年債務狀況，苗栗縣長短期債務超過法定債限181億元，全台最慘。

「不做事」的政治人物，反而更好？

1986年底，被譽為台灣經營之神的王永慶宣布，打算在宜蘭利澤工業區投入新台幣400億，設立第六座輕油裂解廠（六輕），得到宜蘭縣議會與中央政府的大力支持。隔年12月，時任縣長陳定南與王永慶於華視新聞廣場節目中，對於六輕的設立與否展開世紀辯論。

陳定南主張，六輕的高汙染與宜蘭縣發展方向衝突，觀光與輕工業才是未來的主軸；王永慶則回應，石油化學這種東西，比我們的廚房還乾淨好幾倍。最後，台塑宜蘭夢碎，六輕落腳雲林。

從宜蘭縣觀光發展的榮景，以及六輕近年工安事件頻傳看來，當初不讓六輕設廠、背負丟掉就業機會、不懂得拚經濟罵名的陳定南，做出了最正確的選擇——選擇不作為。

政治人物能不能「會做事又不貪」？

1974年2月，時任經濟部長孫運璿與其他技術官僚與專家，在台北市南陽街的豆漿店裡吃早餐開會，決定了將半導體作為台灣未來經濟發展重點。沒有他扛起政治壓力，台灣半導體產業不會如此蓬勃，也不會有現在的護國神積。

更難得的是，孫運璿一生清廉。不收禮、不應酬、不剪綵、不題字的四不原則放到今日仍是高標；監察院財產申報時，除了少數積蓄以外，其他項目總是空白。

貪汙絕對無能

國際透明組織所編制的清廉印象指數（CPI），每年針對各國家公部門貪腐狀況進行評比。根據2020年的調查結果，CPI最低（也是貪腐狀況最嚴重）的10個國家中，有8個國家GDP落於全球100名之外，剩下2個（委內瑞拉與敘利亞）也擠不進前50名。

Photo Credit: 高智敏 CPI與GDP的正向關係（Source：Our World in Data）

從國內與國際的案例與數據，不難看出「貪汙比無能好」只不過是支持者說服自己的合理化藉口。貪汙行賄之下所做出的決策，唯一受益的是行為雙方，而非承受後果的第三者。如果該決策對民眾有利，那也只是圖利自己之餘，「順便」帶來的副作用罷了。

難道林益世向陳啟祥索賄8300萬放入自己口袋時，中鋼和地勇會因此釋出更多工作機會？或是葉世文向建商索賄近億，合宜住宅的品質能因此提高了？ 還是涉嫌收賄為李恆隆施壓、好奪回Sogo經營權的蘇震清，能夠讓Sogo業績再創新高？

我們能不能不要這麼委屈，一定得從貪汙跟無能二選一呢？俗話說得好：「小孩才做選擇」。既然我們都是大人了，自然是「能幹」與「廉潔」全都要。

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航