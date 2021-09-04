本土+0：機師染疫案接觸者採檢目前均為陰性、將發送確診足跡警示簡訊

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增0例本土案例、1例境外移入。對於昨日確診的2例長榮機師，指揮官陳時中表示，目前接觸者採檢除了昨天的案16122外，均為陰性。而針對機師之子案16122的接觸者採檢，目前匡列隔離的205人中，已經採檢了200位，全都是陰性，而校園擴大採檢的2656人也均為陰性。

另外，陳時中也表示，今天會向足跡與機師染疫案確診者重疊的民眾發送警示簡訊，預計發送110萬筆，會在下午2點半後發出。

新增1例境外移入、無新增本土與死亡案例，波蘭將贈台灣AZ疫苗

指揮中心今日公布國內新增1例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，為自美國入境；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案（16123），為美國籍30多歲男性，已接種過COVID-19疫苗，今年9月1日自美國來臺工作，持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境於機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診，個案在臺期間並無症狀，已匡列同班機前後2排旅客29人，列居家隔離。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至9月2日累計公布1萬4807位確診個案中，已有1萬3745人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.8%。

陳時中表示，昨天疫苗總共打了23萬7233劑，其中AZ打了22萬9189劑。目前疫苗第一劑涵蓋率為43.74%，劑次人口比為47.90%。

此外，第7輪新增開放對象疫苗預約接種將於今天下午6點截止，截至下午1點前已經有42萬6718人預約。

另外，今日有媒體指出，波蘭贈送台灣40萬劑AZ疫苗，預計明天早上6時30分抵台，對此陳時中證實「有這件事情」，不過抵台時間與數量尚不確定。

長榮機師染疫案接觸者採檢，目前均為陰性

針對長榮機師染疫案的接觸者採檢，機師案16119以及案16120的接觸者總共匡列322人，集中隔離299人。目前已經採檢了188人，還有134人待採檢。已採檢的案例中，165人為陰性，22人尚檢驗中，另外陽性1人就是昨天公布的案16122。

而機師之子案16122的接觸者採檢，則匡列了205人，並全數集中隔離。目前已經採檢200位，全都是陰性，剩下5位待採檢。而校園擴大採檢的2656人也均為陰性。

陳時中表示，今天的採檢結果，相較於昨天緊急的狀況有稍微緩解。另外針對擴大採檢的2656名，雖然昨天採檢均為陰性，不過染疫的可能性「不是完全沒有」，不保證將來不會發病，只是在學校傳的可能性相對較低，因此還是要提高警覺，停課的這段時間，與家人往來仍要注意。

另外，由於先前陳時中曾經提及，9月6日之後運動場所淋浴設備、雙鐵載運量均會放寬，對此有媒體提問，是否會因為這次機師染疫案而影響並暫緩放寬措施？對此陳時中表示，就目前的篩檢結果來看，「不會有影響」。

與機師確診案足跡重疊者，將發送疫情警示簡訊

指揮中心今日表示，因應國籍航空機師及家人群聚事件，將於今日針對今年8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊，內容如下：

〔疫情警示〕因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。

陳時中表示，預估會發送110萬筆簡訊，且會在下午2點半後發出。不過他也說，只要足跡有重疊，就會發送簡訊，不代表一定有與確診者接觸，因此接到簡訊的人不用特別緊張，稍微注意身體情況，如果有類似COVID-19的症狀，再即時與醫師做諮詢即可。

Photo Credit: 指揮中心 提供

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範