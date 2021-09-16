牙齒矯正前必看：牙醫解析門診時最常被詢問的七項疑難雜症

文：高欣潔助理｜指導：李慧凌醫師（齒顎矯正科）

牙齒矯正的主要目的改善咬合功能，讓牙齒排列整齊減少蛀牙和牙周病的發生，同時還還可以改變外觀。

身為矯正醫師，平日門診中最常被詢問的疑難雜症，以下一一列舉為大家解惑吧！

問題一：為什麼要做矯正前的資料收集？

在擬定矯正計畫之前需要拍攝不同的X光片、口內口外照片紀錄和牙齒模型，來搜集資訊。

環口X光片：檢查是否有大範圍蛀牙、缺牙、多生牙、阻生齒、牙根型態等。

側面頭顱X光片：測量顱骨、顎骨、齒槽骨及牙齒和軟組織的相對關係。

正面頭顱X光片：測量顱骨、顎骨、齒槽骨及牙齒對稱性。

顳顎關節X光片：檢查關節骨骼是否有異常或不對稱。

口內照片：記錄牙齒型態和咬合狀態。

外觀照片：記錄臉型的對稱性，咬合歪斜程度，臉型放鬆和微笑的狀況，和側面的美觀型態。

參考模型：可藉由實體模型觀察牙齒排列狀況，測量牙齒和牙弓比例等數據等。

問題二：矯正諮詢會討論的內容？要注意什麼事情？

醫師在分析完收集的資料，會在矯正諮詢門診時，與患者進行最重要的雙向溝通後，擬定出最適合的治療計畫。當中包括對臉型變化的期待，牙齒排列空間的需求，擬定的治療計劃會分為拔牙，不拔牙，和是否需要骨釘的輔助，或是是否需要先由其他療程的介入，如：更換臨時假牙、填補蛀牙等，並且會預估療程大約時長、牙齒矯正療程費用等。

診所的矯正器種類

傳統型矯正器

傳統型矯正器是以小鐵絲或橡皮筋骨釘矯正線，在配戴過程中也較容易產生牙肉刮傷的狀況造成不適。

戴蒙自鎖式矯正器

戴蒙自鎖式矯正器的設計改良為滑蓋式，讓矯正線可以固定在溝槽內，達到牙齒移動的功能。透過滑動力學，可以降低療程中牙齒承受的摩擦力，壓力較少，所以疼痛感也會隨之降低。

除此之外，戴蒙矯正器能夠更有效率的讓矯正線發揮作用，可以更迅速的完成治療，在某些狀況下還可以拉長看牙的週期。也因為少了骨釘矯正線的小鐵絲和橡皮筋，口內少了會卡食物的異物，所以可以增加矯正治療期間口腔的清潔能力，進而減少牙齒矯正中蛀牙和牙齦發炎的可能性。

陶瓷自鎖式矯正器

陶瓷自鎖式外觀採用陶瓷的材質，顏色較不顯眼，更加美觀。其他好處皆與戴蒙自鎖式矯正器類似。

Photo Credit：品悅牙齒大小事 各類矯正器種類示意圖

問題三：牙齒矯正會不會痛？

通常會在剛開始上矯正裝置時，是整個牙齒矯正期間最需要適應期的階段。

在診間黏上固定式矯正器的過程並較不會不舒服，之後就會有輕微不適或疼痛的情形，多數人在約三天左右會漸漸消失和適應，主要會依每人的耐受程度而有差異，可以選擇一些較軟、較易咀嚼的食物，來減緩進食時候的不適感。

而每次回診進行牙齒調整後通常都會也會在兩三天有不適的狀況，不過一般不適的程度都較剛上矯正裝置的時候輕微。

問題四：牙齒矯正有年齡限制嗎？

一般來說牙齒矯正並沒有實際上年齡限制，以個人在功能或外觀上的需求，而決定在哪個時間點開始治療。

若以青少年來說，一般10到12歲左右恆牙已經萌發完成，即可開始矯正，此時顎骨的發育尚未完全成熟，骨質較鬆軟，牙齒移動的速度相對會較快一些。及早矯正治療改善了原本排列不整齊的牙齒，讓日後的口腔清潔維護也更加容易。（某些狀況在混合齒列階段就會開始做第一階段的治療，實際狀況以臨床評估為準。）

問題五：戽斗可以做牙齒矯正嗎？要搭配正顎手術嗎？

一般而言，會建議建議正顎手術和矯正同時進行，才可以達到最理想的結果。但由於並非所有人都願意接受手術治療，有時候會退而求其次單純只進行矯正治療。

在上下顎骨前後差距太大的話，單純牙齒矯正可能也無法解決咬合的問題，所以依每個人的戽斗程度不同，需要有完整的矯正前資料分析，和個人對外觀牙齒改變的期待確認，才會有更完善的治療計畫。

問題六：矯正前口腔內有假牙或植牙要怎麼辦？

牙齒矯正治療開始前口內現有的假牙是否需拆除，需要評估假牙的密合度和形態。如果假牙的密合度良好，外型大小都沒問題，那就不需要拆除。反之，就需要換上臨時假牙在開始上矯正裝置。

若口內有缺牙的問題需要植牙恢復咬合，通常會在矯正完成後才進行。至於口內原本已經有植牙，而又想進行矯正治療，需要更進一步的討論和評估才能訂出最合適的治療方式。

問題七：矯正治療需要多久？

矯正治療時間長短會因個人牙齒情況而有所不同，平均治療時間約2年。有些較複雜的狀況（像智齒取代大臼齒，組生牙等）需要的治療時間相對就會比較長，建議可於矯正諮詢時與矯正醫師詢問，會有更明確的預估時間。

結語

矯正醫師會依照每個人的狀況和期待來擬定不同治療計畫，這次主要是提出在矯正前的資料收集、矯正諮詢、矯正器種類及一些大家常見的問題來回答，希望有幫助到大家在牙齒矯正前有更多的了解！

本文經品悅牙齒大小事授權轉載，原文刊載於牙齒大小事

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航