2021/09/04,
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Sinti:zze und Rom:nja——德文稱呼吉卜賽人，近年換上了政治正確詞彙

Sinti:zze und Rom:nja——德文稱呼吉卜賽人，近年換上了政治正確詞彙
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

辛堤人的男和女眾數分別是Sinti和Sintizze，羅姆人則是Roma和Romnja，所以就寫成Sinti:zze和Rom:nja，用「性別冒號」表示泛指兩性。

德文稱呼吉卜賽人，近年用上一個政治正確詞彙，叫「Sinti:zze und Rom:nja」。

德文中的吉卜賽人，傳統上叫Zigeuner，源自中世紀希臘文，是指某個吉卜賽教派。但由於納粹時代迫害和屠殺吉卜賽人，而這個民族多年來亦受到排斥，所以這字慢慢變成貶義。吉卜賽人叫自己做Sinti和Roma。Sinti（辛堤人）是Roma（羅姆）族的分支，600年前起定居德國；而羅姆人就是他們民族的名稱，泛指所有吉卜賽人。

而近年性別平等語興起，有羅姆人也提倡用眾數時，要寫明兩個性別。辛堤人的男和女眾數分別是Sinti和Sintizze，羅姆人則是Roma和Romnja，所以就寫成Sinti:zze和Rom:nja，用「性別冒號」表示泛指兩性。

德國人對此反應不同，有人認同，有人覺得多此一舉。有人亦認為，Zigeuner一字並無貶義，只是德文傳統對羅姆人的稱呼。他們反問，如果描述族群，都應該用其本語的稱呼，那稱呼中國人，是否應叫Zhongguoren而不是Chinesen，日本人要叫Nihonjin而不是Japaner，否則就是歧視？

事實上，與Zigeuner同源的字，還在很多歐洲語言中使用。例如波蘭文的Cygan，就是指羅姆人。Cygan是波蘭姓氏，此姓的人或許都有羅姆祖先。曾效力英超聯的法國球員Pascal Cygan，就是波蘭裔。（他的姓氏被港媒譯為「施根」，與粵語「絲巾」同音，因此當年有首足球節目的歌曲這樣唱：「李師奶攬住條絲巾話要睇施根」，就是取其諧音）。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像

東亞人對羅姆人認識甚少，但在歐洲生活，可以多了解不同民族，擴闊視野。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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