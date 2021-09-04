2021/09/04,
國際

Delta變異株席捲美澳：美國新增就業遠低於預期、澳洲單日確診創新高

Delta變異株席捲美澳：美國新增就業遠低於預期、澳洲單日確診創新高
因為Delta變異株肆虐，搭乘紐約地鐵時美國民眾戴著口罩｜Photo Credit：AP / 達志影像

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儘管美國的失業率從7月份的5.4%降至8月份的5.2%，但是經濟仍深受Delta變異株打擊。8月時有560萬人表示因為疫情而失去工作、或者被迫縮減工作時間，相較於7月的520萬，足足多了40萬人。

美國在過去幾個月不斷鼓勵民眾接種疫苗，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情狀況一度好轉，不過由於Delta變異病毒株影響，惡化的疫情也影響就業，8月的新增就業人數遠低於預期。而過去被視為防疫資優生的澳洲，今（4）日則新增1756例確診，創單日新高。

Delta肆虐，美8月新增就業遠低於預期

（中央社）受COVID-19 Delta變異病毒株肆虐之累，美國昨（3）天公布8月新增就業人數遠低於預期。

美國勞動部指出，8月新增就業23萬5000人，失業率下滑至疫情期間的低點5.2%。

《法新社》報導，美國8月新增就業人數遠低於7月向上修正的110萬人，也低於分析師原先估計的75萬人。

在某些方面，美國勞動部公布的這項數據顯示，這波疫情又再度打擊勞動市場，凸顯染疫病例若維持高峰，就業市場不太可能出現大幅改善情形。

Grant Thornton經濟學家史萬克（Diane Swonk）說：「除非我們能壓倒性抑制病毒散播，否則經濟無法復甦和全然開放。」

聯邦準備理事會（Fed）也正關注這項數據，在美國央行開始縮減購債規模之際，這項數據出爐可能產生影響。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）已暗示年底可能開始減碼購債。

華爾街日報：服務業受打擊， 560萬人表示疫情影響工作

《華爾街日報》報導，儘管美國的失業率從7月份的5.4%降至8月份的5.2%，但是經濟仍深受Delta變異株打擊。8月時有560萬人表示因為疫情而失去工作、或者被迫縮減工作時間，相較於7月，表示疫情嚴重影響工作的人為520萬，足足多了40萬人。特別是需要與顧客面對面的服務業，深受打擊。

位於密西根州的活動公司Creative Day Technologies營運總監Dave Gillis則表示，原先因為疫情趨緩，9月及10月的訂單增加，來到疫情前的量，不過因為Delta變異株影響，許多訂單後來都被取消。他無奈表示：「原本以為看到了『隧道盡頭的曙光』，但現在 Delta 變異株影響，帶來了很多變數。」

澳洲確診人數創新高

另一方面，澳洲也深受Delta變異株所苦。

（中央社）澳洲新一波COVID-19疫情嚴峻，今天通報新增1756例確診個案，再寫單日新高，當局警告，最糟的情況尚未到來，呼籲民眾接種疫苗。

澳洲最大城市雪梨所在地新南威爾斯州（NSW）自6月中旬以來，就開始受傳染力極高的Delta變異株（最先發現於印度）所苦，今天通報的病例大多發生在新州，共1533人染疫、4人病歿。

新州是澳洲人口最稠密的州，預計未來至少兩週單日確診數都將超過1000人，住院人數可能會在10月達到顛峰；衛生官員今天表示，173名加護病房患者中，有137人未接種疫苗。

鄰近的維多利亞州（Victoria）則新增190人確診；澳洲首都特區（Australian Capital Territory）新增32例染疫；昆士蘭州（Queensland）新增1例。

澳洲近期單日確診病例數，約是一年前疫情最嚴重時期的兩倍之多。

維州及新州當局相信，這次疫情無法完全平息，於是將防疫政策聚焦在快速施打疫苗，以降低確診個案體內病毒致病力。

維州目前正處於第6次封鎖，儘管今天通報確診個案略少於昨天的208例，但衛生當局表示，疫情未達高峰。

維州衛生首長沙頓（Brett Sutton）在記者會中說：「（確診）整體的趨勢緩慢且穩定的增加，那就是為何接種疫苗非常重要，遵守（防疫）規範也相當重要。」

人口約2500萬的澳洲累計不到6萬人確診，僅1036人染疫病逝，疫情遠不如許多可互比的國家嚴重。澳洲雖然施打步調已大幅加速，但全國目前僅有約3分之1的16歲以上民眾接種疫苗。

《路透社》報導，先前澳洲政府表示，如果國內16歲以上成年人疫苗接種率達80%以上時，會開放跨州旅行與國際旅遊。不過隨著Delta變異株疫情加劇，開始有人對此存疑，沒有確診案例的州，也認為政府先前對於開放跨州旅行與國際旅遊的承諾，實在風險太大。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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