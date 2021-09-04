國民黨魁辯論：張亞中赴京談和平方案，卓柏源要邀習近平訪台，朱江兩人怎麼談兩岸關係？

國民黨主席25日改選，今（4）日下午舉行首場電視政見辯論會，參選人包括江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源，4人針對兩岸論述、黨內路線等言詞交鋒。而媒體代表中國時報則對4位參選人提問，當選黨主席後，是否重啟與中國的交流，怎麼看待「一中各表」，如何讓國人認同一中和九二共識。

朱立倫：以連胡五項願景、九二共識基礎推動兩岸交流

朱立倫表示，兩岸關係是重中之重，但現實的狀況中，國民黨是在野黨，現在的目標就是要推動兩岸和平、恢復交流的管道，除了黨綱黨章規定的延續與深化，九二共識求同存異的精神，未來更要蛻變為求同尊異；但作為在野黨，國民黨要推動兩岸社會力的交流、減少政治性，包括文化、宗教、體育、經貿、城市和學術六大社會力交流，讓交流減少政治性。

朱立倫以明年（2022）為例，有7大國際體育賽事在中國大陸舉行，不管是北京冬奧、亞運、世大運等，難道台灣不參加嗎？國民黨要積極來推動。朱立倫也指出，中國大陸至少有50萬名台生、台胞、台商，國民黨應扮演為他們服務的角色，至少要設立服務處，不能再讓這次疫情期間這些人淪為孤兒的狀況再發生。

朱立倫也說，如果兩岸不斷交流，累積善意，就會形成未來執政的基礎，國民黨這段時間忘記自己是「正藍」，是熱愛、捍衛中華民國，最愛台灣、堅持民主自由，期待兩岸交流；但被民進黨貼「親中賣台」等標籤之後就害怕了，國民黨不能因噎廢食，應立刻恢復打造與中國交流的平台。

朱立倫也強調，要讓民眾知道國民黨勇於推動兩岸和平，是為了區域安全，為了國家的繁榮，也是為了下一代。他擔任過黨主席，清楚黨章與政綱規定，不是用念的，是實際去做的，若當選，面對對岸要基於黨章、政綱規定，以連胡五項願景、九二共識基礎推動兩岸交流。

卓伯源：邀習近平訪台進行兩岸和平之旅

前彰化縣長卓伯源則表示，台灣前陣子被外媒形容為世界上最危險的地區，但在前總統馬英九時期是兩岸和平、共存共榮，讓台灣能獲得和平紅利、簽訂ECFA；維護台灣主權的尊嚴，繼續在民主自由制度下找幸福，而且邦交國和國際能見度都一直在增加，這就是九二共識的貢獻。直到政黨輪替，民進黨改變海峽兩岸現狀，讓台灣陷入萬劫不復的境地。

卓伯源說，無論是美國、中國或台灣，都不希望台灣海峽現狀改變，但民進黨破壞和平基礎、造成兵凶戰危，民進黨「以獨養貪、禍害台灣」，但民眾需要和平，台獨神話已經崩解，美國、中國大陸和國民黨都不支持台獨；只有民進黨繼續操弄台獨神話、反中抗中，讓兩岸關係越來越緊張。

他認為只有回到「原汁原味」的九二共識，才能繼續兩岸的共存共榮、和平發展。他並呼籲大家參閱吳敦義的新書《堅毅之路：吳敦義》第317到319頁有詳細論述。

卓伯源表示，如果他當選黨主席，一定會邀請習近平到台灣進行「兩岸和平之旅」，展開海峽兩岸的政黨高峰論壇，而且一定保障他在台灣的安全；「如果亞中兄不嫌棄，我願以黨主席身分，派張亞中當國民黨特使，與對岸協商習近平的台灣之旅」。他表示，台灣是多元民主社會，要勇敢走出去。

江啟臣：以人為本成立和平發展委員會

企圖爭取連任的黨主席江啟臣表示，兩岸關係最基本要幫人民解決問題應「以人為本」，未來將成立「兩岸和平發展委員會」啟動「兩岸前途國是論壇」，恢復交流對話、建立互信。

江啟臣認為，兩岸前途不是任何人說的算，因此要成立「兩岸和平發展委員會」啟動「兩岸前途國是論壇」，透過跨黨派、跨領域、跨年齡層探討兩岸是什麼，但最重要是恢復交流對話，建立互信，才有可能繼續向前走。

江啟臣強調，兩岸未來發展可以有更多想像空間，但必須確保台海和平安全，兩岸不要陷入戰爭，可競爭不要戰爭，可對話但不要對戰，大家應找機會方式、共識坐下來談。

江啟臣也強調，兩岸關係應回到正軌，以原汁原味「九二共識」為基礎，推動兩岸破冰，出訪是方法，但全面交流促進對話溝通互信是必要的，才有可能解決兩岸政治問題跟前途。他也說，台灣不該變成中美對抗棋子，堅持「親美和陸」的立場。

張亞中：親赴北京談兩岸和平協議

張亞中在第一階段申論時，喊出「救黨、救國、救兩岸」的三大使命，在政治思想上他會堅持孫中山思想是國民黨的政治理念；在身分認同上，會大聲說出「台灣人也是中國人」，結束敵對狀態、創造兩岸和平。

兩岸議題的部分，張亞中直言，國民黨在2014年翻車之後，從此國民黨不敢談兩岸，他聽過朱立倫的談話，也看過江啟臣的著作，聽到朱立倫和江啟臣的發言，他覺得很悲哀，「江前主席要推動和平行動方案，為什麼在職時不談？方案在哪？朱立倫說要維持兩岸和平，方案在哪？不要講空話。」

他還當場幫其他參選者複習「九二共識」並指出兩岸對「一個中國」的內涵是什麼沒共識，九二共識讓交流延續，卻無法解決政治難題、改善敵對問題；而民進黨最喜歡敵對，越敵對國民黨就被壓在地上踩，國民黨如果不解決敵對問題，永遠被壓著打。

他強調，自己已經公佈了白紙黑字的「和平備忘錄」版本，如果當選黨主席，會依此與北京進行協商。在全體黨員公投通過後，「和平備忘錄」將用以做為下次總統大選，與民進黨進行一場「要和平還是要戰爭」的抉擇。

張亞中說，他要參選時已經提出方案及簽訂備忘錄的目標，他若當選當然會拿方案到北京談；屆時他的身邊站著退休的外交部長、陸委會主委、國防部長、國安會秘書長，就算到時候國民黨沒有行政權，也能承諾2024贏得執政，就簽兩岸和平協議，國民黨不能因為現在處於在野黨位置就不處理，就算是在野黨還是可以為老百姓做很多。

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核稿編輯：楊士範