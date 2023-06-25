李強出訪德法「挖美牆腳」，分析指台海問題是歐中關係一大變數

（中央社）中國總理李強結束訪歐行，阻止歐洲向美國靠攏圍堵中國是他此行的重要目的之一；分析認為，除非出現台海衝突等真正考驗，否則歐洲戰略仍是與中國合作，只在必要時競爭或遏制中國。

《美國之音》今（25）日報導，在中國領導人習近平認定美國領導的西方對中國進行遏制、圍堵和打壓之際，德國經濟對中國市場的依賴，以及法國對歐洲戰略自主的追求，無疑讓中國看到了從西方圍堵中突圍的希望。

歐洲內部對中看法分歧

報導指出，美中關係日趨緊張，歐洲內部對中國的看法也很不同。總體來說，因為人權等議題，北歐國家對中國越來越懷疑；中東歐國家，除了匈牙利，因為中國對立陶宛的經濟霸凌和對俄羅斯的支持，對北京越來越反感。義大利正在討論要不要退出一帶一路。位於歐洲大陸之外的英國在對中戰略上已經與美國越來越趨相近。

在此情況下，美國企業研究所歐洲政治和經濟資深研究員羅哈克（Dalibor Rohac）認為，北京選擇德法作為阻止美歐政策進一步靠攏的突破口，是可以理解的選擇。因為法國一直是歐洲戰略自主的支持者，對很多人來說意味著就是對美國的自主。而德國是中國非常重要的經濟夥伴。因此，讓這兩個國家站在北京一邊當然是至關重要。

分析人士說，在美中關係惡化的現在，歐洲對中國更加重要。李強此行訪歐的重頭戲，是勸說德國和法國的工商界人士相信對中國「去風險」、「降依賴」、「脫鉤斷鍊」是錯誤的選擇。

6月19日，李強在與西門子、大眾、賓士等德國企業負責人會晤時指出，不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全。6月21日，李強在巴黎讚賞法國政府反對陣營對抗和脫鉤斷鍊，希望共同維護中法、中歐產業鏈供應鏈穩定和韌性。

當前歐洲看待中國是帶有挑戰性的合作，德國聯合政府6月14日公布首份國家安全戰略，中國被視為夥伴、競爭者和系統性對手，並指責北京為了重塑國際秩序而一再採取違背歐洲利益的行動。

羅哈克認為，除非面臨真正的考驗，否則大部分歐洲人，特別是德國和法國，還是希望能置身於美歐競爭之外，與中國和美國同時保持比較友好的關係，而台灣的可能衝突就是這個考驗。

他說，真正的考驗是台灣出現衝突，歐洲人必須做出明確的決定，必須做出承諾。但只要不必面對這樣的情況，歐洲極有可能與中國進行合作，但在必要時競爭或遏制。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺