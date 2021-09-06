懷孕6週即禁止墮胎的德州「心跳法案」上路，自由派的天主教徒拜登如何應對？

文：吳宗宜

《德州心跳法案》停止上路的緊急申請，遭美國聯邦最高法院駁回

美國聯邦最高法院在9月1日，以5票對4票正式駁回了美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）、美國計劃生育協會（Planned Parenthood）和生育自主權中心（Center for Reproductive Rights）等人權團體，在8月30日反對《德州心跳法案》（Texas Heartbeat Act）上路的緊急申請。

該法是全美最嚴苛的墮胎法之一，由德州共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）在5月19日簽署通過，禁止孕婦在醫院能偵測到胎兒心跳後執行墮胎（通常是在孕期6週左右），除非被醫生認定有緊急醫療情況；而即使婦女因為強姦或亂倫而懷孕，依然不允許醫院提供墮胎服務。

該法並授權民眾，向法院起訴任何幫助和教唆非法墮胎的人，可向被告或醫生求高達1萬美元的賠償金，甚至鼓勵或支持墮胎的家庭成員、診所工作人員或神職人員等，都可能會被起訴。

美國總統拜登（Joe Biden）在9月2日公開抨擊該法，稱其嚴重損害婦女獲得所需醫療的機會，尤其是對有色人種和低收入的婦女：「這項極端的德州法律公然違反了羅訴韋德案（Roe v. Wade ）中，確立近半個世紀以來的憲法權利。這項法律如此極端，甚至不允許婦女在被強姦或亂倫的情況下墮胎，更令人憤怒的是，它授權普通公民對任何他們認為曾協助墮胎的人提起訴訟，不僅讓完全陌生的人能夠決定婦女最私人的決定，它實際上激勵他們這樣做，如果他們贏了案子，就會有1萬美元的獎金。」

拜登也指出，他正在動員整個政府，包括白宮法律顧問辦公室和性別政策委員會等，以對抗德州這項嚴苛的墮胎禁令，以保護和捍衛1973年的羅訴韋德案中所賦予的憲法權利。該判例是美國確保婦女合法墮胎權的里程碑，至今也讓美國婦女都擁有墮胎權。

美國最高法院自由派大法官索托馬約（Sonia Sotomayor）稱她保守派同僚的決定令人震驚：「在申請禁止婦女行使憲法權利、逃避司法審查並公然違憲的法律時，大多數的大法官卻選擇將頭埋在沙裡。」

大法官凱根（Elena Kagan）也表示該法明顯違憲，大法官布雷耶（Stephen Breyer）法官則說：「女性在懷孕的第一階段應享有聯邦憲法保障的權利，可以進行墮胎。」

6名保守派之一、首席大法官羅伯茨（John Roberts）也加入了3名持反對意見的自由派法官行列，但最後他們在人數上仍不敵保守派，最終最高法院駁回了人權團體的申請。

生育自主權中心（Center for Reproductive Rights）主任諾查普（Nancy Northup）誓言要繼續抗爭：「許多人將無法承受這個法律，這是殘酷、不道德且非法的。現在，德州各地尋求墮胎的人都在恐慌，他們不知道在哪裡或什麼時候可以墮胎，甚至墮胎是否還是可以的選項。」

長期以來，德州一直是對墮胎規定最為嚴格的州之一，2013年德州通過一項限制墮胎的法案，對該州實施墮胎的診所設下嚴苛的限制，規定所有能夠提供墮胎手術的診所，即使不實施手術，也必須符合門診手術中心的設備標準，負責墮胎的醫生必須取得方圓30英里（約50公里）內醫院的認證。該法案通過後，直接導致德州合格能夠墮胎的診所減少一半以上，從41間減少到19間。

根據路透社／益普索（Reuters / Ipsos）6月的民調顯示，大多數美國人認為墮胎在美國應該是合法的，52％受訪者認為，所有或絕大多數人工流產都應合法化，僅有36％則認為應屬非法。

但墮胎仍然是一個正反意見兩極的問題，大多數民主黨人支持墮胎權利，而大多數共和黨人反對。近幾十年來，向美國疾病控制與預防中心（CDC）報告的墮胎數量，從2009年的79萬人下降到2018年的大約62萬人。

德州共和黨籍州長阿博特表示，他的州將「永遠捍衛生命權」，德州副州長帕特里克（Dan Patrick）也在推特上歡呼到：「這是巨大的勝利！這項拯救生命的立法，反映了德州支持生命的信念以及我們保護最弱勢群體的承諾。」

反墮胎全國生命權委員會（anti-abortion National Right to Life Committee）主席托比亞斯（Carol Tobias）表示：「這項法律將開始挽救數萬德州嬰兒的生命，我們期待著有一天所有嬰兒的生命都將在美國境內被拯救。」

德州最大的反墮胎組織德州生命權（Texas Right to Life）立法部主任西戈（John Seago）說，「這是自羅訴韋德案以來，德州反墮胎運動最重要的成就，我們有最高法院的允許，我們通過的最強有力的法案生效，這是前所未聞的。」

美國生命學生會（Students for Life of America）主席霍金斯（Kristan Hawkins）在一份聲明中說：「我的團隊正在慶祝這一決定，我們朝著正確的方向邁出一小步，走向正確的方向，羅訴韋德案存在致命缺陷且必須被推翻。」

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立法部門代替司法部門介入？

德州並非唯一立法限制婦女墮胎權利的州，在一些共和黨執政的州，如南卡羅萊納及愛達荷州，都在今（2021）年立法禁止婦女在可以偵測到胎兒心跳後墮胎，阿肯色州和奧克拉荷馬州的立法則幾乎完全禁止墮胎；蒙大拿州禁止婦女在懷孕20週後墮胎。

光是今年，美國至少有16個州都相繼通過反墮胎法。

美國最高法院在近幾個月審理密西西比州15週的墮胎禁令，該州要求法官推翻羅訴韋德案，本案裁決將於2022年6月底前作出。

拜登是天主教徒，但也是民主黨人，近年來在墮胎問題上轉向左翼，以更符合其政黨的基礎，並已採取幾項行動來取消前總統川普（Donald Trump）的行政命令，包括取消對墮胎藥的限制，也取消了對計劃生育和提供墮胎轉診的海外團體資助禁令，並准許醫療組織研究墮胎藥。針對德州最新通過的反墮胎法案，他也表示將會推動國會採取行動。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也發表聲明：「最高法院的決定不是羅訴韋德案的墳墓，我們不會袖手旁觀，讓我們的國家回到不能墮胎的時代。我們不會遵守以獎勵現金和對墮胎婦女的恐嚇的法律，我們將利每一種手段來捍衛安全、合法墮胎的權利。」

民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也強力抨擊該法，稱該法非常危險，最高法院卻不加阻止，這是不公正且令人震驚的：「最高法院做出的決定不僅不尊重女性，而且不尊重最高法院先前的判例，即它在羅訴韋德案中確立的先例。他們的目的是摧毀羅訴韋德案，甚至拒絕通融強姦和亂倫案件後的墮胎。」

裴洛西也承諾國會將採取行動，將在眾議院提出立法，將羅訴韋德案的規定編入法典，把先前最高法院裁決授予的墮胎權付諸法律。「我們將把羅訴韋德案編入法律，以確保世界各地的女性都能在需要的時候墮胎，尤其是在這方面處於弱勢的許多女性，常常都是有色人種或貧窮的女性，這是一種不公義，我們希望各地的女性在做出關於墮胎的決定時，得到應有的尊重。」

然而，民主黨在眾議院中僅佔些微多數，且法案在眾議院成功通過並不代表在參議員也會順利通過，大多數立法在參議院需要至少60名議員的支持才能排除立法障礙，但在參議院由民主黨和共和黨各有的50席的情況下，副總統賀錦麗將投下打破平局的關鍵一票。

民主黨在眾議院提出的《婦女健康保護法》（ Women’s Health Protection Act），可能很難從共和黨人中獲得10 票，甚至可能無法獲得所有50名民主黨參議員的支持。

大多數共和黨人反對墮胎，這是美國最有爭議的問題之一，許多共和黨人敦促美國最高法院推翻羅訴韋德案，自2013年以來，保護墮胎權的《婦女健康保護法》已多次​​在國會提出，但從未在眾議院或參議院取得進展。

民主黨籍眾議員趙美心（Judy Chu）敦促白宮爭取足夠的參議員支持以通過該法案：「白宮的介入很重要，我們真的需要他們的幫助才能在參議院獲得支持，我們需要擁有所有可用資源，尤其是最強大的聲音，也就是我們的拜登總統，要介入此議題。」

民主黨籍眾議員馬洛尼（Carolyn Maloney）也指出：「白宮必須繼續在保護美國墮胎權利方面發揮積極作用，並利用所有資源通過《婦女健康保護法》，並廢除《海德修正案》（Hyde Amendment）（該法禁止使用聯邦資金支付人工流產費用，除非危及婦女生命安全，或是因強姦或亂倫懷孕）。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航