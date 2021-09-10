凱瑞空手而回：美中最有機會合作的氣候變遷議題都未見交集，顯示兩國關係仍在谷底

白宮氣候大使凱瑞訪日本、中國

美國白宮氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）於8月31日至9月3日先後拜訪日本、中國，探討如何共同應對氣候變遷。根據白宮新聞稿指出，此次出訪是為了11月將於英國格拉斯哥（Glasgow）舉辦第26屆「聯合國氣候變遷大會」（26th United Nations Climate Change Conference, COP26）前，加強美國於雙邊和多邊上應對氣候變遷的努力。

此次關注重點，正是世界上碳排放量一、二名的中國和美國，將如何在此議題上進行交涉。此前，拜登（Joe Biden）政府上任後，美、中雙方在多個領域上的競爭激烈，雙方關係自今（2021）年3月中「阿拉斯加會談」後不斷惡化，且短期內也未有好轉跡象。

原先，外界多認為即便美、中在敏感領域（如：科技、貿易、民主），或是核心問題上（如：新疆、香港、台灣）難以合作。但在氣候變遷這議題上，雙方的合作空間是相當大的，普遍認為是美、中最有可能合作成功的項目。

今年4月，凱瑞在結束韓國首爾行後，前往中國上海以視訊與中國外長王毅和中國氣候特使解振華會談。當時，凱瑞也是拜登政府上任後，首位親訪中國的內閣高層（第二位為副國務卿雪蔓〔Wendy Sherman〕）。此次前往天津，則是他半年內第二次訪中。

中兩大外交高層毫不退讓，王毅：「美中不能舊帳未了又添新帳」

此次訪問過程中，凱瑞與中國氣候變遷特使解振華於天津會面，雙方持續針對如何應對氣候變遷進行討論。主要討論專注美、中在雙邊和多邊上要如何加強在氣候變遷的應對，以及即將在格拉斯哥舉辦COP26的內容。

但是，此次凱瑞的「天津行」最令人受到注目的，反倒不是他與中國氣候變遷大使的會面，而是他與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以及外交部長王毅視訊會面的內容，頗有「醉翁之意不在酒」的錯覺。

凱瑞在9月1日與外長王毅的視訊會面中，王毅批評美國對中國作出巨大的「戰略誤判」，使美中關係陷入困難。會談中，他向美方提出「三項要求」：一、「解鈴還需繫鈴人」，現在球在美方一邊，美方應停止將中國視為威脅和對手，停止圍堵打壓中國；二、應重視並積極回應中方提出的「兩份清單」和「三條底線」，採取實際行動改善中美關係，不能舊帳未了又添新帳；三、應本著相互尊重、平等互利的原則開展雙邊、地區和全球層面的協調合作，不能只搞單行道。

王毅又說：「中美氣變合作既符合雙方利益，也將造福全人類，有著廣闊發展前景。美方希望氣候變化合作成為中美關係的『綠洲』，但如『綠洲』周圍都是『荒漠』，『綠洲』遲早會被沙漠化。中美氣候變遷合作不可能脫離中美關係的大環境，美方應與中方相向而行，採取積極行動，推動中美關係重回正軌。」

此外，在與中國副總理韓正的視訊會面中，韓正表示：「應對氣候變遷是中美合作的重要組成部分，必須以信任為前提，希望美方按照兩國元首通話精神，為雙方應對氣候變遷合作創造良好氛圍。」而韓正的發言，較王毅發言委婉。《霧谷晶策》認為，若雙方想要在氣候議題上合作，勢必要彼此釋出「善意」，否則難以達成。

在9月2日與楊潔篪的會面上，楊潔篪批評美國的行徑造成中美關係遭遇「嚴重困難」，但仍表示雙方仍可在一些問題上合作。根據中國官媒《新華社》報導指出，楊潔篪於視訊會面中表示：「由於美方採取一系列干涉中國內政（意指新疆、香港、台灣等）、損害中方利益的嚴重錯誤行徑，中美關係遭遇嚴重困難。中方對這些行為堅決反對、更堅決應對。」

楊潔篪表示，「希望美方從中美共同利益和美國自身長遠利益出發，切實糾正錯誤做法，尊重中國政治制度和發展道路，奉行理智務實的對華政策，和中方一道推動中美關係早日重返正軌。」

《霧谷晶策》分析，從中國三位高層官員的發言能看出，中方雖有意與美方在氣候變遷項目上合作，但並不願意與美方在交涉此議題時，無視雙方尚無共識、競爭激烈的其他議題，希望美方能做出一定的「退讓」。

就目前中國的態度來看，短期內恐怕是會讓美、中最有希望合作的議題再度落空。因為氣候變遷理當是雙邊共識最大、敏感性最低、合作機會最大的一個議題。不過，若中方態度仍如此強硬，希望美方在其他議題上做一定程度的「退讓」，那現今僵持的美中關係下，恐怕相當困難。更別說美、中雙方在多個敏感議題上，早就進入全面且長期競爭的階段了。

不過從另一個角度來看，《霧谷晶策》覺得這或許也是中方的一個「談判策略」。拜登政府上任後，中國自然猜到美方會試圖在氣候變遷的相關議題上與中國接觸，並尋求合作。因此現今美、中在多個領域競爭激烈僵持的情況下，中方「借力使力」利用「氣候變遷」作為籌碼試圖與美進行談判，站在「中國利益」的角度來看，似乎也是合理的。

此外，從中方多位高官發言也能看出，中方有意向美國傳達：「若在敏感議題上美方持續與中國對立，要尋求中國在氣候變遷議題上的合作，將是徒勞無功的。」

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美、中談判再度破局，合作契機再度落空？

稍早港媒《南華早報》（South China Morning Post）報導指出，凱瑞在天津向中國政府提出了一份加速應對氣候變化的建議清單，包括公開承諾實現2015年《巴黎協定》（Paris Accord）規定的攝氏1.5度全球升溫上限、2030年前碳達峰的時間框架，以及暫停對海外燃煤項目提供資金。

然而，報導引述匿名知情人士說，雙方未能達成協議，「中國已制定了實現其氣候目標的的計劃和路線圖」，不會接受華府的「指手畫腳」。若此報導屬實，這代表，美、中雙方的談判再度破裂，凱瑞這趟「天津行」恐怕要空手而回。

《霧谷晶策》分析，此次談判破裂顯示出現在美中關係仍處低谷。就連雙方最有機會合作的議題也無法達成共識。此外，更令人擔憂的是，就中方目前的態度來看，若美方不願在其他議題上讓步，那美、中要在氣候變遷上合作仍相當困難。而美中作為世界碳排放量最大的兩國，若這兩個國家都不能合作，全球氣候變遷的危及程度只會雪上加霜。

持平而論，《霧谷晶策》認為美、中作為世界最大兩國，理當要在氣候變遷上替全人類的福祉做出合作。若雙方持續因各自利益而無視全球面臨的緊急狀態，實在相當不負責任。

此外，撇開氣候變遷議題並就雙邊關係來看，若美、中雙方能在氣候變遷上取得共識和進展，那不也替雙邊關係製造良好氣氛與開端嗎？這對雙邊緊張的關係，也不失為「好事一樁」吧？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航