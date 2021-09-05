紐西蘭超市隨機攻擊7人受傷，親伊斯蘭國兇手遭警方擊斃，總理阿爾登矢言本月通過反恐法案

紐西蘭奧克蘭近郊紐林恩（New Lynn）的超市3日下午傳出恐怖攻擊，目前已知造成7人受傷，其中5人仍在住院中。紐西蘭當局4日證實，超市恐攻的歹徒是現年32歲的薩姆蘇丁（Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen），他曾因上傳恐怖組織伊斯蘭國（IS）訊息和影像入獄3年，之後獲釋交付清真寺看管，卻仍釀成不幸。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）則在4日的記者會上矢言完成恐攻相關的立法，最晚不會超過這個月底。相關法案關閉了以往備受批評的法律漏洞，將恐攻相關計畫與準備列入犯罪行為。

受傷人數上修至7人，兇手當場遭警方開槍擊斃

（中央社）奧克蘭一名親伊斯蘭國恐怖分子3日持刀發動恐攻；總理阿爾登4日修正受傷人數為7人。她還透露，凶手自2016年起引起警方注意，並且一度入獄。

紐西蘭奧克蘭近郊紐林恩的Countdown超市3日下午傳出恐怖攻擊；事發時，凶手持刀襲擊超市顧客，隨即遭當時正在監控他的員警開槍擊斃。相關當局昨天指出，事件中有6人受傷。

紐西蘭總理阿爾登4日在記者會公布最新詳情。她說，事件造成7人受傷；其中5人目前仍在住院，住院者中有3人情況嚴重；另有2人在醫院接受治療後返家休養。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為紐西蘭警方法醫人員站在Countdown超市外頭。

阿爾登提到，紐西蘭政府法務局（Crown Law）已成功向法院爭取裁定，授權政府可以公開與凶手身分的相關資訊；不過，由於法院同時下令給予凶手家屬於24小時內回應，所以政府暫時無法公開被告身分。

阿爾登說，她目前只能透露凶手過往的犯罪紀錄；至於凶手是以什麼身分居住在紐西蘭，目前仍不得公開。她個人無意願提及凶手的姓名，因為任何恐怖份子，不論是活著還是已經死亡，其所作所為已經留下惡名，姓名已不值得被提及。

兇手10年前持學生簽證至紐西蘭，曾在臉書同情恐攻

阿爾登透露，凶手是在2011年10月持學生簽證抵達紐西蘭，當時他22歲；2016年他透過臉書表示同情恐怖主義攻擊，並且發表鼓吹暴力極端主義（violent extremism）言論，引起紐西蘭警方注意。

她提到，凶手曾經於2017年5月在奧克蘭機場遭警方拘捕，理由是警方相信他正要出發前往敘利亞；警方搜查凶手住處，發現違禁出版品和一把狩獵刀。對此，警方隨即提出控告，而凶手則向法院認罪，隨後獲判假釋。

她說，凶手於2018年8月仍在假釋期間，在購買一把刀後遭警方拘捕，警方隨後在其住處搜查發現涉及極端主義材料；他在2018年9月遭法院判處12個月徒刑，而先前假釋的刑期也必須補回。

阿爾登又提到，2020年7月紐西蘭當局試圖追加控告凶手違反恐怖主義禁制法（Terrorism Suppression Act），但遭高等法院（High Court）否決。

另外，她在今（2021）年5月聽取有關凶手的簡報，當時就建議凶手接受心理評估，但遭拒絕；同年5月，凶手再次遭高等法院裁定須接受12個月「特別觀護」（supervision with special conditions），即必須居住於指定地點、接受觀護人監控其使用電子儀器上網和社群媒體使用情況，並且接受心理復健評估和治療。

阿爾登補充，凶手自今年7月離開監獄並且開始接受觀護；對此警方為了安全起見，派出「特遣隊」（Special Tactics Group）隊員監視他；故此在昨天案發時，警員當場擊斃凶手。

面對恐攻，阿爾登引述努爾清真寺（Al Noor Mosque）的伊馬目教長（imam）佛達（Gamal Fouda）的一段話，「不論意識形態，所有恐怖份子都是一樣的；他們維護的是恨，而我們維護的是和平與愛。」

佛達的這段話，自3日奧克蘭的超市恐攻事件發生後，已在社交媒體上受到瘋傳。

佛達是2019年努爾清真寺遭受恐攻時的生還者之一。位於紐西蘭南島基督城的努爾清真寺，曾於2019年3月15遭受白人極右派恐怖分子闖入持槍掃射6分多鐘內，造成42人死亡；事發10分鐘後，附近的林伍德伊斯蘭祈禱中心（Linwood Islamic Centre）亦遭恐怖分子射，造成7人死亡。

兇手真實姓名曝光，曾上傳伊斯蘭國相關內容入獄3年

（中央社）紐西蘭當局4日證實，3日在超市持刀見人就捅的恐攻歹徒是現年32歲的薩姆蘇丁，他曾因上傳恐怖組織伊斯蘭國訊息和影像入獄3年，之後獲釋交付清真寺看管，卻仍釀成不幸。

美聯社報導，自7月起長達53天，警方緊盯著一名男子的一舉一動，這個日以繼夜的監視動員約30名員警，他們的擔憂在昨天發生，當時這個男子走進奧克蘭一家超市，從商品貨架上抄了一把殺雞刀並見人就捅而傷及5人，其中3人傷勢嚴重。

紐西蘭官員4日證實，歹徒就是現年32歲的薩姆蘇丁。

警方指出，當時監控薩姆蘇丁的員警就在超市外，當他們看到購物民眾四散奔逃並驚聲尖叫，隨即採取行動，並且在薩姆蘇丁展開恐攻後數分鐘內，開槍擊中他的頭部。

紐西蘭當局表示，斯里蘭卡裔的薩姆蘇丁10年前22歲時持學生簽證來到紐西蘭，他首次被警方盯上是在2016年，當時薩姆蘇丁開始在臉書上傳支持恐攻與暴力極端主義的訊息。

警方曾兩度逮捕他，但是薩姆蘇丁依然故我。2017年，警方在奧克蘭機場逮捕他。當局說，他當時打算前往敘利亞，極有可能去投效伊斯蘭國，警方搜索發現他持有一把獵刀及若干文宣，隨後他獲得保釋。2018年，他又買了把刀，而且警方起出兩則伊斯蘭國影音。

俯首認罪且不得交保後，薩姆蘇丁在監牢裡服刑3年，今年5月薩姆蘇丁再度被指控，陪審團裁定他持有兩部違禁影音的罪名成立，這兩部影音均呈現伊斯蘭國的影像，包括伊斯蘭國的旗幟，以及頭戴黑色巴拉克拉瓦帽，手持半自動武器的男子。

法院公布的報告也警告，薩姆蘇丁具有在社區施暴的動機及手段，並且構成高風險，報告指出，此人態度極端，獨來獨往與世隔絕，而且自覺高人一等。

但是法官還是決定釋放他，並判處他在奧克蘭的一處清真寺監外看管一年，寺方有位牧長表明，在薩姆蘇丁監外看管一年期間，願意幫助並協助他。

兩個月後，他從他居住的奧克蘭郊區格倫伊甸（Glen Eden）一座清真寺，搭火車前往紐林恩（New Lynn）的Countdown超市，警方保持一段距離尾隨他，薩姆蘇丁推著購物車在超市猶如一般購物民眾閒逛約莫10分鐘。

大約下午2點40分，薩姆蘇丁突然大喊「真主至大」，並開始隨機捅人，購物民眾四散奔逃又驚聲尖叫，重現震驚紐西蘭的恐怖攻擊。

《中央社》報導，紐西蘭總理阿爾登4日在記者會上宣布，「我承諾，一旦國會復會，我們就會盡快完成相關工作，也就是盡快通過（反恐）法律，最晚不會超過本月底。」

紐西蘭的「反恐法案」（The Counter Terror Legislation Bill）關閉了以往備受批評的法律漏洞，將恐攻相關計畫與準備列入犯罪行為。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航