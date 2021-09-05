911事件20週年前夕：拜登簽署行政命令解密調查文件，當日將造訪3處事件發生地致哀

今（2021）年為美國911事件發生20週年，總統拜登3日簽署行政命令，指示司法部與相關機構檢視、解密並公布關於911恐怖攻擊的調查文件，在6個月內對外公布。4日白宮則公布拜登在911當日的行程，將造訪當年遭遇恐怖攻擊的3個地點，包括紐約、賓州與五角大廈，為這起美國史上最嚴重的國內攻擊事件致哀。

受害者家屬曾籲拜登解密檔案，否則不歡迎他參與紀念活動

（中央社）白宮4日宣布，911事件20週年當天，總統拜登將造訪2001年9月11日遭遇恐怖攻擊的3個地點，包括紐約、賓州與五角大廈，為這起美國史上最嚴重的國內攻擊事件致哀。

今年是911事件發生20週年。為了哀悼這個全美最傷痛的日子，白宮表示，拜登將與第一夫人吉兒（Jill Biden）前往當天遭遇攻擊的紐約、賓州姍克斯維爾（Shanksville）與五角大廈3處事件發生地，以哀悼罹難者。

2001年9月11日早晨，有4架飛機遭到蓋達組織（Al-Qaeda）恐怖分子挾持，其中3架分別撞上紐約世界貿易中心北塔與南塔、美國國防部，另一架被認為可能目標是白宮或國會山莊，但後來被英勇的機組員制伏，最後墜落在賓州姍克斯維爾。911事件造成近3000人喪生。

為了報復蓋達組織，徹底殲滅恐怖組織，美國展開20年的阿富汗戰爭，直到8月30日美軍才從阿富汗撤軍。阿富汗戰爭造成近2500名美軍喪生，耗費達2兆美元。

拜登的911行程公布於他3日簽署行政命令後。拜登在命令中指示司法部與相關機構檢視、解密並公布關於911恐怖攻擊的調查文件，在6個月內對外公布。

8月初約1700名911事件受害者家屬、當時現場急救人員與生還者發表公開信，要求拜登解密政府檔案，以了解沙烏地阿拉伯當年在事件中的角色，否則不歡迎拜登政府參與今年的任何紀念活動。

911受難家屬一直都在尋求美國政府檔案，以了解沙烏地阿拉伯是否協助或資助19名當天發動恐攻的蓋達組織成員中任一人。根據調查，19名劫機者中有15人來自沙烏地阿拉伯。

部分家屬對拜登命令樂觀以對

《華盛頓郵報》報導，部分911事件受害者的家屬隨即對拜登的行政命令給予肯定，「9・11聯合家庭」（9/11 Families United）在聲明中表示拜登的命令「看起來是個確確實實的轉捩點」。

丈夫在911事件中身亡的史卓達（Terry Strada）表示，「我們與聯邦調查局對抗好長一段時間了。為了確保我們所愛但已身故的那些人的正義，還有許多的工作要完成。同時，我們也得導正過去20年來因為相關檔案列為機密所造成的損害。」史卓達表示，他們現在對於拜登的行政命令樂觀以對，相信總統會幫助他們完成上述的目標。

在911事件中失去父親的伊格森（Brett Eagleson）稱拜登的行政命令為「關鍵的第一步」，並表示「我們將會密切地關注解密的過程，確保司法部和聯邦調查局會秉持著良善的信念行動，並且幫助和我們一樣的家庭揭露911事件的真相與正義，了解沙烏地阿拉伯是否參與其中。」伊格森表示，第一個測試將會是在9月11日當天，而全世界都在等著看。

幾名國會議員也表示他們支持拜登的這項行政命令，包含紐約州民主黨籍聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）。民主黨籍眾議院情報委員會主席謝安達（Adam B. Schif）表示委員會將會密切監督解密的過程，以確保相關聯邦機構都能遵循總統的指示。

《中央社》報導，國家地理頻道與911紀念館合作推出紀錄片《911美國夢魘》，從951個小時的鏡頭檔案中篩選資料，並採訪54個人，以第一人稱講述2001年9月11日當時的狀況。團隊找出消防局和警察局趕到現場及生還者的照片，加上一些首次公開的資料，重新整理出事件發生的時間軸。

國家地理節目內容總裁柯特妮夢露（Courteney Monroe）表示，「透過這個系列，希望讓故事永垂不朽並延續國家地理真實且強大的敘事傳統，為重要的歷史事件提供更深刻的意義」。《911美國夢魘》將於9月4日起每週六晚上10時在國家地理頻道播出。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航